Роналду вызван в сборную Португалии на матчи с Лихтенштейном и Люксембургом. Бруну, Бернарду, Феликс, Леау, Жота тоже в списке

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Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии на отборочные матчи Евро-2024.

Новый тренер португальцев Роберто Мартинес объявил состав из 26 футболистов, которые будут готовиться к играм с Лихтенштейном и Люксембургом.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй ПатрисиуРома»);

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу («Бавария»), Данилу Перейра («ПСЖ»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антониу Силва («Бенфика»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Диогу Лейте («Унион»), Нуну Мендеш («ПСЖ») и Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд);

Полузащитники: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Мариу («Бенфика»), Матеуш Нунеш («Вулверхэмптон»), Отавио («Порту»), Витинья («ПСЖ»);

Нападающие: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Гонсалу Рамуш («Бенфика»), Жоау Феликс («Челси»), Рафаэл Леау («Милан») и Диогу Жота («Ливерпуль»).

Португалия сыграет с Лихтенштейном 23 марта, с Люксембургом – 26 марта.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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111 комментариев

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Вовщик
Ну вы поняли
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Даня Чебыкин
Ответ Homelender_666
К сожалению, Мартинез такой же бесхарактерный, как и Сантуш. Не надо вызывать ветеранов, т.к. это молодой и классной команде они не нужны. Он повторяет ошибки времён сборной Бельгии 🇧🇪 Португалия 🇵🇹 press f
не, ну если откинуть весь глум над роналду, то как раз на такие матчи его и надо вызывать. чтоб подучил молодежь итд итп. хотя... чему он может научить по серьезному - загадка. ну ок. не как пример. как экспонат! вот. точно!
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Zidan GOAT
Ответ Экспертное мнение
Сложно вам наверно каждый раз писать "за последние 2 года", "за последние 8 лет", приходится каждый раз вырывать какой-то период, чтобы хоть что-то написать))
А вам сектантами приходится гордиться липовыми кубками и наградами) Вся карьере в позоре, начиная Негрейрой, заканчивая катарским беспределом
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Даня Чебыкин
Ответ Гамарджоба Генацвале
Лихтенштейну и Люксембургу забьет.
с пенальти?
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Даня Чебыкин
Ответ Arman FCSM
Роналду приедет на сборы на верблюде, а сзади него будет идти караван с золотом
ага. а против него 300 спартанцев с кличем "сегодня мы будем ужинать в аду!!!"
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Lavinka
Зачем ?
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Ромарио
40-летний Пепе в составе,сразу видно-Мартинес настроен обновлять состав. Роналду тоже фейспалм
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Даня Чебыкин
Ответ Никита Смолов
Лихтенштейну коронный, Люксембургу похоронный 😅
ага и счет 0-1 и 1-2 в пользу карликов. =)))
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Bek Abdukadirov
Диванные эксперты спортса круче чем тренер сборной Португалии, знают кого вызвать )))
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Konstantin Frolov
Ответ Homelender_666
К сожалению, Мартинез такой же бесхарактерный, как и Сантуш. Не надо вызывать ветеранов, т.к. это молодой и классной команде они не нужны. Он повторяет ошибки времён сборной Бельгии 🇧🇪 Португалия 🇵🇹 press f
По моему его именно поэтому и взяли, потому что только он согласился Роналду вызывать на матчи
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Decard Show
Ответ VERBLYUD
Сантуш был настоящим мужиком, несмотря на критику, посадил этот шланг на скамейку и сборная провела одну из лучших своих матчей в плей-офф ЧМ. Если бы не выпустил его во втором тайме с Марокко, возможно прошли бы дальше.
Давай открою тебе страшную тайну,так как мы с тобой давно не общались! Теперь слушай меня, Муха (роналдуфобы и риггберсонг)имеет обыкновение искать в жизни нечистоты.Так и некоторые люди (роналдуфобы и риггберсонг)похожи на мух. Они в этой жизни научились искать и замечать только грязное и злое и во всем могут подобное обнаружить!!!Но она(риггберсонг)сможет рассказать, где есть помойки, туалеты и навозные кучи.
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Митрандир цвета хаки
Собственно, заголовок олицетворяет всю карьеру пернатого в сборной. Нашакалил 90% статы на этих Люксембургах и Латвиях
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Блуждающий странник
Ответ Homelender_666
Очень высока вероятность, что Мартинез возьмёт его на Евро основным. Если у него мёртвый Азар играл в основе на ЧМ. Просто у Мартинеза, как и у Сантуш, не будет авторитета, т.к. легендарные ветераны Роналду и Пепе, которые не подходят под современный футбол. Португалии с таким составом нужна играть в атаку, с использованием прессинга, а с Криштиану это невозможно.
По Мартинесу много вопросов и по Бельгии. Безусловно. Непонятно как его держали там долгое время и взяли в Португалию, но в целом взять Роналду на матчи с Лихтенштейном это вполне себе ок. Никаких наработок в этой игре не протестируешь, уровень сопротивления практически любительский. Мы же ещё не знаем кто будет у него основным, может и Рамуш
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MrWillSee
King ис бэк!!🤣
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AXEL7
Ну что, ждём новых рекордов
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MrWillSee
Ахахахахахах
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Carlos
Ответ dr. cage
Уровень сборной Португалии падает конечно.. Уже с третьесортных лиг игроков вызывают..
Может Мартинес поднимет
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Александр Кузичкин
Ответ Блуждающий странник
Санти Мина если не ошибаюсь там играет из-за обвинений в изнасиловании. Он осужден в Испании на 4 года, а из Саудовской Аравии не экстрадируют. Там покруче есть игроки: Оспина, Банега. Фамилии всем знакомые :)
согласен. Вылетели у меня из головы что-то)
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Homelender_666
Ответ Блуждающий странник
Роналду лидер этой сборной. Кумир большинства игроков, почему на матчи группового этапа со слабыми соперниками не нужно его вызывать? К тому же он может какой-то рекорд обновить по матчам за сборную. И не дать обогнать себя Месси по забитым. Для Португалии это гордость. Если он его возьмет на Евро-2024 в качестве основного да будет трэш, но сейчас и не Евро и не факт что он выйдет в старте, а как игрок замены Роналду для любого клуба будет идеальным вариантом, если не будет вести себя как в МЮ
Очень высока вероятность, что Мартинез возьмёт его на Евро основным. Если у него мёртвый Азар играл в основе на ЧМ. Просто у Мартинеза, как и у Сантуш, не будет авторитета, т.к. легендарные ветераны Роналду и Пепе, которые не подходят под современный футбол. Португалии с таким составом нужна играть в атаку, с использованием прессинга, а с Криштиану это невозможно.
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Михаил Хромаков
Ответ Tollie
не очень уместно сравнивать с Ди Марией, лучшим игроком чемпионов мира
он в соло голы делал? при третьем наверное с лавки как джедай мяч двигал
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Decard Show
Как же велик Криштиану
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Блуждающий странник
Ответ Алексей Ненахов
Будите Ригоберку , новости про Роналду , уже 30 комментариев а его нет
Ты ошибся. Уже несколько комментов от него :D
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Блуждающий странник
Ответ Александр Кузичкин
счас как раз велика. В Китай счас крайне проблематично привести крутого легионера,а в Саудовской Аравии есть Игало,Криш,Санти Мина. Явно лучше,чем Маркао из Китая(их местная звезда)
Санти Мина если не ошибаюсь там играет из-за обвинений в изнасиловании. Он осужден в Испании на 4 года, а из Саудовской Аравии не экстрадируют. Там покруче есть игроки: Оспина, Банега. Фамилии всем знакомые :)
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Raybay
Ответ dr. cage
Уровень сборной Португалии падает конечно.. Уже с третьесортных лиг игроков вызывают..
Так и соперники 6 го сорта, снова рекорды будет ставить на кошках
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Даня Чебыкин
норм. как раз его уровень. он много тренировался!
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