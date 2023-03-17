Роналду вызван в сборную Португалии на матчи с Лихтенштейном и Люксембургом. Бруну, Бернарду, Феликс, Леау, Жота тоже в списке

Криштиану Роналду вызван в сборную на отборочные матчи Евро-2024.

Новый тренер португальцев объявил состав из 26 футболистов, которые будут готовиться к играм с Лихтенштейном и Люксембургом.

Вратари: («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), (« »);

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу («Бавария»), Данилу Перейра («ПСЖ»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антониу Силва («Бенфика»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Диогу Лейте («Унион»), Нуну Мендеш («ПСЖ») и Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд);

Полузащитники: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Мариу («Бенфика»), Матеуш Нунеш («Вулверхэмптон»), Отавио («Порту»), Витинья («ПСЖ»);

Нападающие: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Гонсалу Рамуш («Бенфика»), Жоау Феликс («Челси»), Рафаэл Леау («Милан») и Диогу Жота («Ливерпуль»).

Португалия сыграет с Лихтенштейном 23 марта, с Люксембургом – 26 марта.

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