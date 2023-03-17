Мартинес о вызове Роналду в сборную: «Я не смотрю на возраст. Криштиану – целеустремленный игрок»

прокомментировал вызов в сборную .

«Роналду – очень целеустремленный игрок. Он может привнести опыт и является очень важной фигурой для команды.

Я не смотрю на возраст», – сказал тренер сборной Португалии.

Роналду попал в состав из 26 футболистов, которые будут готовиться к играм отбора Евро-2024 с Лихтенштейном и Люксембургом.

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