Мартинес о вызове Роналду в сборную: «Я не смотрю на возраст. Криштиану – целеустремленный игрок»
Роберто Мартинес прокомментировал вызов Криштиану Роналду в сборную Португалии.
«Роналду – очень целеустремленный игрок. Он может привнести опыт и является очень важной фигурой для команды.
Я не смотрю на возраст», – сказал тренер сборной Португалии.
Роналду попал в состав из 26 футболистов, которые будут готовиться к играм отбора Евро-2024 с Лихтенштейном и Люксембургом.
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