Мартинес о вызове Роналду в сборную: «Я не смотрю на возраст. Криштиану – целеустремленный игрок»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Роберто Мартинес квалификация Евро-2024 Футбол

Роберто Мартинес прокомментировал вызов Криштиану Роналду в сборную Португалии

«Роналду – очень целеустремленный игрок. Он может привнести опыт и является очень важной фигурой для команды.

Я не смотрю на возраст», – сказал тренер сборной Португалии.

Роналду попал в состав из 26 футболистов, которые будут готовиться к играм отбора Евро-2024 с Лихтенштейном и Люксембургом. 

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31 комментарий

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Arty K.
Ответ Alex8007
Он номер один
Хорошая шутка
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Dmitry Shaolin
Ответ Мохнатый55
Мартинес предпочел не учиться на ошибке Сантуша, который ошибочно взял Роналду на чемпионат мира, и тем самым подписал приговор всей команде.
ошибкой было его заменить
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Alex8007
Ответ Arty K.
Верно. Ты посмотрел на соперников и решил, что "величайшему" номеру 2 нужно набивать статистику
Он номер один
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Совесть Черданцева
Ответ Великий Алонсо
Не надо смотреть на возраст, надо смотреть на игру. Криштиану в 38 лет до сих пор лучший игрок планеты
Чего?
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Real_v_dushe
Ответ London.is.blue
Аргентинец выиграл ЧМ 2 месяца назад, став лучшим игроком турнира. Кринж стал худшим игроком турнира и уехал в лигу верблюдов, где забивает только вратарям с запоздалой в 15 секунд реакцией.
А через 2 месяца его выкинут из ПСЖ и лишат вместе с Барселоной вагона незаслуженно полученных в Испании (а возможно потом и не только в Испании) чашек. Посмотрим тогда, что вы запоете.
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Мохнатый55
Мартинес предпочел не учиться на ошибке Сантуша, который ошибочно взял Роналду на чемпионат мира, и тем самым подписал приговор всей команде.
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Геннадий Роони
Ответ Арман Варданян
Зачем ты прогнулся?
прогибатель
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Пирс Морган
Да, кто-то забивает в финале ЧМ, а кому-то Люксембург за радость
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cektor
Статистика сама себя не набьет )))
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cektor
Мартинес бесхребетный
+1
-3
-2
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Александр Зубков
Ответ Великий Алонсо
Не надо смотреть на возраст, надо смотреть на игру. Криштиану в 38 лет до сих пор лучший игрок планеты
Чё за планета?
+8
-2
+6
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окечуква
Твое назначение куда-то кроме условного Кадиса и Леванте - ошибка.
+1
-2
-1
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Toni_Montana
Ответ Великий Алонсо
Не надо смотреть на возраст, надо смотреть на игру. Криштиану в 38 лет до сих пор лучший игрок планеты
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+22
-2
+20
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hsngfrv
А еще я гдето потерял яйца - добавил Мартинес
+3
-6
-3
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Yuri Ten
Если не вызвать его на игры с Лихтенштейном, как он набьёт стату?
+4
-6
-2
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Арман Варданян
Ответ Барсик Юрана
Прогнулся
Зачем ты прогнулся?
+19
-3
+16
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rigobersong
Сам себе приговор подписал:) Мог строить молодую команду, в результате зовет мусорить стату португальского Соланке:)🤣🤣🤣
+2
-4
-2
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Aleksandr Dubovik
Ответ Человек1991
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Когда Паулиньо вызывали из Китая в сб Бразилии это же другое?
+3
-2
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Тимофей Кушнир
Ребят, Мартинес вызывал в сборную Бельгии престарелых Алдервейрелда, Вертонгена и Вермалена. Сразу было понятно, что он возьмёт Роналду. Такими темпами Рон поедет на ЧМ 2026(где сборная Роберто Мартинеса из группы не выйдет)
+4
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Владимир Маньков
Ответ Aleksandr Dubovik
Ведь вызвать аргентинца который провалил ЛЧ норм, а игрока который лучший в истории сборной Португалии сразу зашквар? Ага, главное не перепутать
Смешная аналогия. Как будто кроме ЛЧ никакие турниры не имеют значения. Как правило, форма игрока определяется дистанцией, т.е. игрой в регулярном чемпионате и уж точно не кубковыми матчами.
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Человек1991
Комментарий удален пользователем
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Великий Алонсо
Не надо смотреть на возраст, надо смотреть на игру. Криштиану в 38 лет до сих пор лучший игрок планеты
+15
-16
-1
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Vova Jmur
Ответ Aleksandr Dubovik
Ведь вызвать аргентинца который провалил ЛЧ норм, а игрока который лучший в истории сборной Португалии сразу зашквар? Ага, главное не перепутать
аргентинец вёз на себе сборную к титулу чемпионов мира
+8
-4
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Алексей Ненахов
Ригоберг ты Барсик опередил тебя
0
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-2
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2vdhrvmmzf
Все логично, тем более Лихтенштейн и Люксембург клиенты его уровня и уровня чемпионата саудовского чемпионата
+3
-4
-1
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