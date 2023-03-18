Рональд Араухо: «Барселона» – лучший клуб мира, это соперники должны волноваться из-за нас. Мы должны были выходить в плей-офф ЛЧ при таком составе»

Теги Бавария Интер Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Рональд Араухо Футбол

Рональд Араухо оценил силу «Барселоны» в сравнении с ведущими клубами мира.

– Вам не повезло в Лиге чемпионов? Два клуба из вашей группы, «Бавария» и «Интер», вышли в четвертьфинал.

– «Барса» не должна смотреть на соперников. «Барселона» – лучший клуб мира, это соперники должны волноваться из-за нее.

Правда заключается в том, что мы должны проявлять свою силу. Очень жаль, что мы не вышли из группы, это разочаровывает, потому что при таком составе, как у нас, мы должны были это сделать.

Но также нам немного не повезло с травмами, наша оборона была ослаблена перед ключевыми играми.

Сейчас же мы знаем, что должны подготовиться к хорошему выступлению в ЛЧ в следующем сезоне, – сказал защитник «Барселоны».

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43 комментария

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Inside 88 LW
Ответ Эрнандес Эрнандес
А если Барса не выиграет ничего? Тоже потом будете говорить, что весь мир против вас ополчился? 😁
Барса уже выиграла - супер кубок.
Следи за футболом или не мешай людям общаться.
Ветки Негрейры, комметарии Мостового и прочие бредни - рядом.
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Inside 88 LW
А какое имеет отношение ЛЕ к треблу?) Требл - Супер кубок, кубок и чемпионат. И да - конечно для своих фанов - любимый клуб является лучшим. Что здесь неожиданного?
А если Барса не выиграет ничего?

Тоже потом будете говорить, что весь мир против вас ополчился? 😁
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Inside 88 LW
А какое имеет отношение ЛЕ к треблу?) Требл - Супер кубок, кубок и чемпионат. И да - конечно для своих фанов - любимый клуб является лучшим. Что здесь неожиданного?
ЛЧ, Ла Лига, Суперкубок Европы и КЧМ…

Чем не четыребл, по твоей логике? 😁
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Эрнандес Эрнандес
ФК «Негрейралона»

😁
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Эрнандес Эрнандес
Кулесы не довольны ситуацией..))

Так вы же сами издевались над МЮ и Юве, что они играют в ЛЕ… Кто мог ожидать, что Барса вылетит из ЛЧ в ЛЕ, а там МЮ сделает из них котлету)

Фанаты Барсы больше всех говорят о судьях, а их клуб подозревается в подкупе целого судебного корпуса

Можете же вы 😁
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Inside 88 LW
Ответ alexis2020
Заскринил. А то после матча с МЮ местные каталонские пытались доказать мне, что никто из игроков и фанатов Барсы не утверждал что они возьмут требл, они лучший клуб мира и т п
А какое имеет отношение ЛЕ к треблу?)
Требл - Супер кубок, кубок и чемпионат.
И да - конечно для своих фанов - любимый клуб является лучшим. Что здесь неожиданного?
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Ansu Fati
Еврокубки - единственная опора мадридских болел в дни классико)) Если заговорить с ними об очных встречах, внутренних турнирах, разгромах и треблах - стрелки незамедлительно переходят на Еврокубки))
А если Барса проиграет, то вам и говорить то не о чем) Барсу ведь выкинули из еврокубков 😁
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Спартак Уокер
Ну вот в следующем году и докажите это
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Maksat.Ak.RM
да да это же Барселона))))))
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Роман Куанышпаев
Ответ Yu123
лучшему клубу пора задуматься о Лиге Конференций
Это жоско)))
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Футбол_это_жизнь
Араухо бил Винни в Ухо! Топьзащиьник который в одиночку смог съест Винисиуса в 2 матчах подряд!
Какое это имеет отношение в позорным вылетам Барсы из еврокубков? 😁
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Isaev99
Барселону надо бояться в Лиге конференций, при такой игре на еврокубках
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Эрнандес Эрнандес
Ответ T622222
А ха ха ха 10 лет ни одного трофея европейского 🤣
У Барсы 1 еврокубок за 12 лет…

Тот же Челси за это время выиграл больше)
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белошип
Ну пока в бчк играют такие распиаренные бруски как Араухо-Педри-Гави,кабинет и дальше будет глотать по 8:2)
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Max Crosbi
Ми бачили страз на обличчах гравців Баварії, перед матчем з барсою)
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whereissuso
Прошу прощения, а при каком именно составе?
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Jaxongir Shodiev
Ответ Роман
Должны были... Но не смогли. Эта песня уже два года звучит. Какие-то популисты собрались в этой Барселоне.
Это упрёк судьям видимо, что не соответствуют уровню
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Экспертное мнение
Баварию Барса в гостях конечно возила, чистый пенальти не поставили на Усмане, ну и с Интером та же история. Судейки нагло потопили Барсу, ничего нового, так бы уже на месте Интера с такой сеткой, теперь ясно, что Барса была бы в финале ЛЧ.
Почему вы все время сваливаете все на судей… кроме побед конечно?
Никогда не было, чтоб вы признали поражение)

Вроде бы Барса сама замешана в подкупе целого судебного корпуса, а ее фанаты обвиняют других)

Если Барса самая сильная, то почему не побеждает уверено, а ждёт пока судья назначит пенальти?

😁
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Роман
Должны были... Но не смогли. Эта песня уже два года звучит. Какие-то популисты собрались в этой Барселоне.
Какой президент - такой и клуб!!!
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xurshid allayorov
Араухо ты кур-шь ?
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Леван Мкртчян
Ответ alexis2020
Заскринил. А то после матча с МЮ местные каталонские пытались доказать мне, что никто из игроков и фанатов Барсы не утверждал что они возьмут требл, они лучший клуб мира и т п
А он здесь сказал ,что они должны были брать требл?
И что ты понимаешь под выражением "лучший клуб мира"? Наверное то что хочешь понимать)
"Лучший клуб мира "не равно лучшая команда мира, по игре, прямо сейчас. Клуб -- это болельщики , история , популярность, инфраструктура и еще много-много чего.
Любой болельщик или игрок таких клубов как (условно) Реал, Бавария, Барса, МЮ ...можешь добавить ещё кого-то , если считаешь нужным, вполне может говорить что болеет/играет за лучший клуб мира и это не будет зашкваром даже , если текущие результаты команды не самые лучший в истории клуба
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Ansu Fati
Еврокубки - единственная опора мадридских болел в дни классико))
Если заговорить с ними об очных встречах, внутренних турнирах, разгромах и треблах - стрелки незамедлительно переходят на Еврокубки))
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AnMe
Ответ AnMe
Будем в ЛЧ в след сезоне! Наконец-то становимся сильнее и появилась нормальная защита и полузащита! В трансферное окно наладить бы атаку и все
Если конечно не будет травм
Очень надеюсь, что будем в полном боевом составе
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AnMe
Будем в ЛЧ в след сезоне!
Наконец-то становимся сильнее и появилась нормальная защита и полузащита! В трансферное окно наладить бы атаку и все
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Владислав Бегагаев
Ответ Экспертное мнение
Баварию Барса в гостях конечно возила, чистый пенальти не поставили на Усмане, ну и с Интером та же история. Судейки нагло потопили Барсу, ничего нового, так бы уже на месте Интера с такой сеткой, теперь ясно, что Барса была бы в финале ЛЧ.
Бедная барса :(
Весь мир против нее
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