Рональд Араухо: «Барселона» – лучший клуб мира, это соперники должны волноваться из-за нас. Мы должны были выходить в плей-офф ЛЧ при таком составе»
Рональд Араухо оценил силу «Барселоны» в сравнении с ведущими клубами мира.
– Вам не повезло в Лиге чемпионов? Два клуба из вашей группы, «Бавария» и «Интер», вышли в четвертьфинал.
– «Барса» не должна смотреть на соперников. «Барселона» – лучший клуб мира, это соперники должны волноваться из-за нее.
Правда заключается в том, что мы должны проявлять свою силу. Очень жаль, что мы не вышли из группы, это разочаровывает, потому что при таком составе, как у нас, мы должны были это сделать.
Но также нам немного не повезло с травмами, наша оборона была ослаблена перед ключевыми играми.
Сейчас же мы знаем, что должны подготовиться к хорошему выступлению в ЛЧ в следующем сезоне, – сказал защитник «Барселоны».
Следи за футболом или не мешай людям общаться.
Ветки Негрейры, комметарии Мостового и прочие бредни - рядом.
Тоже потом будете говорить, что весь мир против вас ополчился? 😁
Чем не четыребл, по твоей логике? 😁
😁
Так вы же сами издевались над МЮ и Юве, что они играют в ЛЕ… Кто мог ожидать, что Барса вылетит из ЛЧ в ЛЕ, а там МЮ сделает из них котлету)
Фанаты Барсы больше всех говорят о судьях, а их клуб подозревается в подкупе целого судебного корпуса
Можете же вы 😁
Требл - Супер кубок, кубок и чемпионат.
И да - конечно для своих фанов - любимый клуб является лучшим. Что здесь неожиданного?
Тот же Челси за это время выиграл больше)
Никогда не было, чтоб вы признали поражение)
Вроде бы Барса сама замешана в подкупе целого судебного корпуса, а ее фанаты обвиняют других)
Если Барса самая сильная, то почему не побеждает уверено, а ждёт пока судья назначит пенальти?
😁
И что ты понимаешь под выражением "лучший клуб мира"? Наверное то что хочешь понимать)
"Лучший клуб мира "не равно лучшая команда мира, по игре, прямо сейчас. Клуб -- это болельщики , история , популярность, инфраструктура и еще много-много чего.
Любой болельщик или игрок таких клубов как (условно) Реал, Бавария, Барса, МЮ ...можешь добавить ещё кого-то , если считаешь нужным, вполне может говорить что болеет/играет за лучший клуб мира и это не будет зашкваром даже , если текущие результаты команды не самые лучший в истории клуба
Если заговорить с ними об очных встречах, внутренних турнирах, разгромах и треблах - стрелки незамедлительно переходят на Еврокубки))
Очень надеюсь, что будем в полном боевом составе
Наконец-то становимся сильнее и появилась нормальная защита и полузащита! В трансферное окно наладить бы атаку и все
Весь мир против нее