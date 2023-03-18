Рональд Араухо: «Барселона» – лучший клуб мира, это соперники должны волноваться из-за нас. Мы должны были выходить в плей-офф ЛЧ при таком составе»

оценил силу «Барселоны» в сравнении с ведущими клубами мира.

– Вам не повезло в чемпионов? Два клуба из вашей группы, « » и « », вышли в четвертьфинал.

– «Барса» не должна смотреть на соперников. « » – лучший клуб мира, это соперники должны волноваться из-за нее.

Правда заключается в том, что мы должны проявлять свою силу. Очень жаль, что мы не вышли из группы, это разочаровывает, потому что при таком составе, как у нас, мы должны были это сделать.

Но также нам немного не повезло с травмами, наша оборона была ослаблена перед ключевыми играми.

Сейчас же мы знаем, что должны подготовиться к хорошему выступлению в ЛЧ в следующем сезоне, – сказал защитник «Барселоны».