Роберт Левандовски: «Анчелотти дал мне то, чего не хватало, вселил невероятную уверенность. Он заботлив, ему можно довериться»

отметил заслугу в его результативности.

Они вместе работали в «Баварии» с 2016 по 2017 год. Сейчас поляк выступает за «Барселону», а итальянец тренирует « » – эти команды встретятся 19 марта.

«Он тот человек, который помог мне обрести невероятную уверенность в себе. Он дал то, чего мне, возможно, не хватало, вселил в меня уверенность, которой прежде не было.

Он потрясающий человек. Он такой человек, который заботится о тебе. Самое важное для него – быть хорошим человеком, а не только постоянно говорить о тактике.

И он из тех, кому можно довериться. Ему можно доверять, за ним можно следовать. И у него есть все, что нужно в футболе», – сказал нападающий.

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