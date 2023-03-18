Роберт Левандовски: «Анчелотти дал мне то, чего не хватало, вселил невероятную уверенность. Он заботлив, ему можно довериться»
Роберт Левандовски отметил заслугу Карло Анчелотти в его результативности.
Они вместе работали в «Баварии» с 2016 по 2017 год. Сейчас поляк выступает за «Барселону», а итальянец тренирует «Реал» – эти команды встретятся 19 марта.
«Он тот человек, который помог мне обрести невероятную уверенность в себе. Он дал то, чего мне, возможно, не хватало, вселил в меня уверенность, которой прежде не было.
Он потрясающий человек. Он такой человек, который заботится о тебе. Самое важное для него – быть хорошим человеком, а не только постоянно говорить о тактике.
И он из тех, кому можно довериться. Ему можно доверять, за ним можно следовать. И у него есть все, что нужно в футболе», – сказал нападающий.
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Вот бы и в Азара тоже вселил уверенность. Всем было бы хорошо. Анчи, сливочным, Азару.
Очень рад, что Анчи смог вновь вернуться в топы после неудачного этапа в Эвертоне и тд. Один из лучших в истории однозначно 💪🏻
Футбол - это не только цифры, конспекты, показатели и прочая метрика.
У Анчелотти в этом плане получше.