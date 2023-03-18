Роберт Левандовски: «Анчелотти дал мне то, чего не хватало, вселил невероятную уверенность. Он заботлив, ему можно довериться»

Теги Бавария Карло Анчелотти бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски отметил заслугу Карло Анчелотти в его результативности.

Они вместе работали в «Баварии» с 2016 по 2017 год. Сейчас поляк выступает за «Барселону», а итальянец тренирует «Реал» – эти команды встретятся 19 марта.

«Он тот человек, который помог мне обрести невероятную уверенность в себе. Он дал то, чего мне, возможно, не хватало, вселил в меня уверенность, которой прежде не было.

Он потрясающий человек. Он такой человек, который заботится о тебе. Самое важное для него – быть хорошим человеком, а не только постоянно говорить о тактике.

И он из тех, кому можно довериться. Ему можно доверять, за ним можно следовать. И у него есть все, что нужно в футболе», – сказал нападающий.

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19 комментариев

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хавбек+
Анчи как тренер тоже не стоит на месте, в Баварии жаловались на интенсивность, теперь его Реал с сорокалетним Модричем сдерживает темп бегунов из Англии и бывает доминирует в доп таймах
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Eduard Rastryopin
Невозможно отрицать,что Анчелотти являетеся истинным олицетворением настоящего класса в футболе.И как тренер,и как наставник.На поле и вне его пределов.
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Спартак Уокер
Анчелоти очень крутой тренер это все знают
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Andrew Petrov
сказал как наложница из гарема султана ...Боб,осталось иконку его поставить в изголовье терь🤗
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stee
Ответ Роман
Так все успехи Пепа становятся развеянными) в виду судейских скандалов. Да и с Сити какой год безуспешно пытается ЛЧ взять. У Анчелотти в этом плане получше.
Ну про Сити надо не в контексте ЛЧ писать (это турнир на вылет всё же), а про их финансовые махинации, позволяющие забить на ФФП, тогда как даже клубам РПЛ часто нельзя было лишний миллион докинуть на игрока. Надеюсь, клубы АПЛ после сезона договорятся о наказании для Сити всё-таки.
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rusichi
Анчи-добрый старина! Большой тренер и человек!
Вот бы и в Азара тоже вселил уверенность. Всем было бы хорошо. Анчи, сливочным, Азару.
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Роман
Ответ Парень со двора Шмурнова
Я увлекаюсь футболом уже почти 25 лет и за все это время не слышал ни одного человека, который бы плохо отозвался о Карлето. Даже Азар, безальтернативно прозябающий на лавке, признал, что относится к тренеру с уважением. Очень рад, что Анчи смог вновь вернуться в топы после неудачного этапа в Эвертоне и тд. Один из лучших в истории однозначно 💪🏻
Тоже самое и про Зидана можно сказать.
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Donald J. Trump
Ответ Екн Лор
Ого, даже Роберт признал, что Анчелотти>Пеп
Даже Клопп > Пеп.
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Парень со двора Шмурнова
Я увлекаюсь футболом уже почти 25 лет и за все это время не слышал ни одного человека, который бы плохо отозвался о Карлето. Даже Азар, безальтернативно прозябающий на лавке, признал, что относится к тренеру с уважением.

Очень рад, что Анчи смог вновь вернуться в топы после неудачного этапа в Эвертоне и тд. Один из лучших в истории однозначно 💪🏻
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Raul14
после ухода лысого шарлатана, папа Карло немного восстановил Великую Баварию, полностью избавив от вата-каты пупа.))
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Екн Лор
Ответ rej1sta
А где он это сказал? Или разные новости прочитали?
"Он дал то, чего мне, возможно, не хватало, вселил в меня уверенность, которой прежде не было." - то есть при Гвардиоле той уверенности не было. А все говорят, что это Пеп прокачал Лёву
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Dag Dad
Ответ Raul14
Но не уверен что он посоветовал перейти в судейский проект под названием спотифой -борселона))
Настолько горит у вас ?
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B_Boris
Ответ Екн Лор
Ого, даже Роберт признал, что Анчелотти>Пеп
Можно сказать и так, но первое что пришло на ум Левандовски признал что Анчелотти > Нагельсман, этакий камень в огород Нагельсмана.
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blaugrano
Тот случай, когда хороший человек - профессия.
Футбол - это не только цифры, конспекты, показатели и прочая метрика.
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Raul14
Но не уверен что он посоветовал перейти в судейский проект под названием спотифой -борселона))
+5
-5
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Роман
Ответ Екн Лор
Ого, даже Роберт признал, что Анчелотти>Пеп
Так все успехи Пепа становятся развеянными) в виду судейских скандалов. Да и с Сити какой год безуспешно пытается ЛЧ взять.

У Анчелотти в этом плане получше.
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rej1sta
Ответ Екн Лор
Ого, даже Роберт признал, что Анчелотти>Пеп
А где он это сказал? Или разные новости прочитали?
+17
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Direct free kick
И в благодарность баварцы его подло слили. Красавчеги (нет)
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Екн Лор
Ого, даже Роберт признал, что Анчелотти>Пеп
+9
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