Рональд Араухо: «Месси – лучший в мире. Он помог бы «Барсе» выиграть ЛЧ. Хотим, чтобы он вернулся»
Рональд Араухо считает, что Лионель Месси помог бы «Барселоне» выиграть Лигу чемпионов.
Уругваец и аргентинец вместе выступали за каталонский клуб с 2018 по 2021 год, после чего форвард отправился в «ПСЖ».
«Я бы хотел, чтобы он вернулся. Он лучший футболист мира, а здесь его дом.
Его возвращение заметно помогло бы нам выиграть Лигу чемпионов. Надеюсь, мы найдем способ вернуть его. Мы все хотим, чтобы он играл за нас.
У нас очень хорошие отношения. Он и Луис Суарес очень хорошо меня приняли, пригласили в свою компанию. Когда Лучо ушел в «Атлетико», я занял его место, всегда сидел рядом с Лео.
Он потрясающий человек. Все знают, как он играет в футбол, но он прекрасен и как личность. Он победитель и демонстрирует это как на поле, так и за его пределами», – заявил защитник «Барселоны».
Во дает, а еще бдит себя футбольным фанатом.
А как красиво было: бег, ветер в красный гребешок и он вместе с перьями на хвосте придает динамику при беге)
Вот жду на следующей неделе игру Аргентины ибо на Монументале будет грандиозное шоу чествования ЧЕМПИОНОВ МИРА.
130 000 аккредитаций сми, что мировой рекорд и он зафиксирован.
Билеты на стадион проданы за час ( 90 000)
Смотреть будут миллиарды.
когда это закончится уже? сколько можно наяривать? дайте ему посмотреть видосы из плэй офф ЛЧ с этим помогальщиком
Как будто он в 21 году не вылетел от Вильяреала)))
Но тогда же Месси был фаворитом на ЗМ и адепты бездаря из аль насры не сильно волновались за вылеты Роберта в ЛЧ и на Евро)))
Ноют только адепты бездаря из аль насры.