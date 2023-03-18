Рональд Араухо: «Месси – лучший в мире. Он помог бы «Барсе» выиграть ЛЧ. Хотим, чтобы он вернулся»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Луис Суарес Рональд Араухо Футбол

Рональд Араухо считает, что Лионель Месси помог бы «Барселоне» выиграть Лигу чемпионов.

Уругваец и аргентинец вместе выступали за каталонский клуб с 2018 по 2021 год, после чего форвард отправился в «ПСЖ».

«Я бы хотел, чтобы он вернулся. Он лучший футболист мира, а здесь его дом.

Его возвращение заметно помогло бы нам выиграть Лигу чемпионов. Надеюсь, мы найдем способ вернуть его. Мы все хотим, чтобы он играл за нас.

У нас очень хорошие отношения. Он и Луис Суарес очень хорошо меня приняли, пригласили в свою компанию. Когда Лучо ушел в «Атлетико», я занял его место, всегда сидел рядом с Лео.

Он потрясающий человек. Все знают, как он играет в футбол, но он прекрасен и как личность. Он победитель и демонстрирует это как на поле, так и за его пределами», – заявил защитник «Барселоны».

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36 комментариев

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Oleg
Ответ DolJun
что было 18.12? что за монументале? какое вы имеете отношение к сми и проданным билетам? так много вопросов и так мало ответов)
Должников не знает названия одного из величайших стадионов?))
Во дает, а еще бдит себя футбольным фанатом.
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Lionel Andres Messi 10
Забавно наблюдать за происходящим: раньше здесь многие твердили, что переход Месси в ПСЖ ему только на пользу, там он сможет выиграть ЛЧ, может, даже и не раз, в то время как в Барселоне никаких шансов, и теперь что мы видим? И двух лет не прошло, но уже выяснилось, что из Парижа нужно бежать, они не конкурентоспособны, а вот Барселона на подъёме, поэтому что? правильно: нужно возвращаться!
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DolJun
Ответ Oleg
Жаль про гребень удалили, мадам видимо нажаловалась) А как красиво было: бег, ветер в красный гребешок и он вместе с перьями на хвосте придает динамику при беге)
а вы умеете себя расхвалить)
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DolJun
Ответ Oleg
У меня после 18.12.2022 слезы только от счастья. Вот жду на следующей неделе игру Аргентины ибо на Монументале будет грандиозное шоу чествования ЧЕМПИОНОВ МИРА. 130 000 аккредитаций сми, что мировой рекорд и он зафиксирован. Билеты на стадион проданы за час ( 90 000) Смотреть будут миллиарды.
что было 18.12? что за монументале? какое вы имеете отношение к сми и проданным билетам? так много вопросов и так мало ответов)
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Oleg
Ответ DolJun
попробуйте сказать это без слез, олег)
Жаль про гребень удалили, мадам видимо нажаловалась)
А как красиво было: бег, ветер в красный гребешок и он вместе с перьями на хвосте придает динамику при беге)
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Direct free kick
Ответ Пенс
чел отмочил так отмочил. Такое ощущение, что он не смотрел ЛЧ последние лет 7 и читает по бумажке заранее заготовленную чушь)
Уругвайцы самые неадекваты из ЮА
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Пенс
Ответ Direct free kick
Массовый психоз продолжается
чел отмочил так отмочил. Такое ощущение, что он не смотрел ЛЧ последние лет 7 и читает по бумажке заранее заготовленную чушь)
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Игорь Климов
Лео Месси является величайшим футболистом современности, и это как минимум, а ещё Лео Месси со сборной Аргентины выиграл Чемпионат Мира в Катаре, и был признан MVP этого турнира, второй раз за свою карьеру! 🇦🇷
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Oleg
Ответ Scorpio
*рукалицо когда это закончится уже? сколько можно наяривать? дайте ему посмотреть видосы из плэй офф ЛЧ с этим помогальщиком
Он лучше посмотрит видосы бездаря из аль насры с ЧМ)
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KING_OF_RUSSIA
Месси играл в финале 8 лет назад, сейчас он может помочь оформить быстрый вылет в 1/8 разве что))
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Oleg
Ответ DolJun
попробуйте сказать это без слез, олег)
У меня после 18.12.2022 слезы только от счастья.
Вот жду на следующей неделе игру Аргентины ибо на Монументале будет грандиозное шоу чествования ЧЕМПИОНОВ МИРА.
130 000 аккредитаций сми, что мировой рекорд и он зафиксирован.
Билеты на стадион проданы за час ( 90 000)
Смотреть будут миллиарды.
+1
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Maksat.Ak.RM
да-да-да он последние восемь лет так помогает.... о Месси
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Scorpio
*рукалицо
когда это закончится уже? сколько можно наяривать? дайте ему посмотреть видосы из плэй офф ЛЧ с этим помогальщиком
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Oleg
Ответ Экспертное мнение
Странно, почему вы перестали пиарить Левандовского за голы осасунам? Ведь за голы аугсбургам вы хотели ЗМ выдать
В 2022 Левандовски так же больше всех забил в Европе, выиграл ЗБ , но почему то резко его голы перестали иметь значение и он превратился в бревно, которое вылетает из ЛЧ.

Как будто он в 21 году не вылетел от Вильяреала)))
Но тогда же Месси был фаворитом на ЗМ и адепты бездаря из аль насры не сильно волновались за вылеты Роберта в ЛЧ и на Евро)))
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bullFrog
Ага, ПСЖ уже помог, можно и барсе помогать
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trick00
Ответ Экспертное мнение
Странно, почему вы перестали пиарить Левандовского за голы осасунам? Ведь за голы аугсбургам вы хотели ЗМ выдать
Потому что он и им не забивает))
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DolJun
Ответ Oleg
Комментарий удален модератором
попробуйте сказать это без слез, олег)
+1
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blaugrano
Хотелось бы снова увидеть Месси в футболке Барсы, особенно теперь, когда у Барсы надёжная защита во главе с Араухо, а не проходной двор.
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Кую коней
мне нравится идея возвращения карла в барсу, это будет эпик фейл!
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Oleg
Ответ Moscwow
Зачем Левандовски играть с человеком, который его обворовал?
Вот только Левандовски об этом не говорит, наоборот после ЧМ 2022 первый заявил что с ЗМ все решено ибо нет ничего выше Кубка Мира.

Ноют только адепты бездаря из аль насры.
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lyublyu Costornaya
будет 2-8 опять
+4
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hannibal ante portas
Он уже вышел и идет к вам, к следующему сезону как раз дойдет
+2
-3
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Экспертное мнение
Ответ Moscwow
Зачем Левандовски играть с человеком, который его обворовал?
Странно, почему вы перестали пиарить Левандовского за голы осасунам? Ведь за голы аугсбургам вы хотели ЗМ выдать
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ljolik888
Первые как обычно недофаната своих клубов . Я сам не хочу возвращения Месси . Нет конечно последний матч в профессиональной карьере на КампНоу должен быть и это было бы супер . Но это не главное для Барселоны .
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-4
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Moscwow
Ответ Oleg
Месси под Левандовски было бы круто. У Роберта ЗБ Европы, у Месси море ассистов. Ведь что еще надо ЧЕМПИОНУ МИРА, который выиграл ВСЁ, который прошел футбол и стал в нем номером 1? Вернуться в родной дом и красиво попрощаться с фанатами, подарив им хотя бы пару сезонов.
Зачем Левандовски играть с человеком, который его обворовал?
+6
-6
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