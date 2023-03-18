Рональд Араухо: «Месси – лучший в мире. Он помог бы «Барсе» выиграть ЛЧ. Хотим, чтобы он вернулся»

считает, что помог бы «Барселоне» выиграть Лигу чемпионов.

Уругваец и аргентинец вместе выступали за каталонский клуб с 2018 по 2021 год, после чего форвард отправился в « ».

«Я бы хотел, чтобы он вернулся. Он лучший футболист мира, а здесь его дом.

Его возвращение заметно помогло бы нам выиграть чемпионов. Надеюсь, мы найдем способ вернуть его. Мы все хотим, чтобы он играл за нас.

У нас очень хорошие отношения. Он и очень хорошо меня приняли, пригласили в свою компанию. Когда Лучо ушел в «Атлетико», я занял его место, всегда сидел рядом с Лео.

Он потрясающий человек. Все знают, как он играет в футбол, но он прекрасен и как личность. Он победитель и демонстрирует это как на поле, так и за его пределами», – заявил защитник «Барселоны».