Гончаренко получил красную в конце матча с «Динамо». В игре с «Зенитом» тренер не сможет руководить «Уралом»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Урал Виктор Гончаренко Алексей Амелин Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко получил красную карточку. 

45-летний специалист был удален в концовке игры против «Динамо» в Мир РПЛ (0:1).

Гончаренко получил красную карточку за споры с главным арбитром матча Алексеем Амелиным.

Следующий матч клуб из Екатеринбурга проведет 2 апреля – он встретится с «Зенитом». Из-за дисквалификации Гончаренко не сможет руководить командой с тренерской скамьи. 

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23 комментария

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Alex Metallov
Ответ Злодей Спб
Психанёт и уедет в Белоруссию. Вообще прикольный график на апрель у Урала вырисовывается: 02.04.2023 Зенит - Урал (на выезде) 04.04.2023 Урал - Спартак (дома) Тут Уралу недо решать, что важнее Кубок или РПЛ - какой-то из встреч пожертвовать. Обе невозможно будет на уровне сыграть. Думаю надо им на Кубок настраиваться, т.к. в РПЛ вылет им не грозит, как и места в тройке.
Ну почему не грозит, всего 6 очков отрыв от Нижнего Новгорода и у тех еще игра в запасе. В стыке наверное Урал тоже попадать не хочет, мало ли что.
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pelevin78
Да не, ну этож Зенит спецом так устроил, сначала купил Кукуяна, Гончаренко на сдачу дали, из-за всего этого заремовцы не смогли сосредоточиться с Оренбургом, а так бы они за чемпионство боролись все еще…ну заговор же налицо, куда СКР только смотрит 🤦
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Anthony Hlyanov
Ответ Злодей Спб
Психанёт и уедет в Белоруссию. Вообще прикольный график на апрель у Урала вырисовывается: 02.04.2023 Зенит - Урал (на выезде) 04.04.2023 Урал - Спартак (дома) Тут Уралу недо решать, что важнее Кубок или РПЛ - какой-то из встреч пожертвовать. Обе невозможно будет на уровне сыграть. Думаю надо им на Кубок настраиваться, т.к. в РПЛ вылет им не грозит, как и места в тройке.
один день на отдых? реально?
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Спартак Уокер
Гончаренко достаточно эмоционален
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Злодей Спб
Психанёт и уедет в Белоруссию.
Вообще прикольный график на апрель у Урала вырисовывается:

02.04.2023 Зенит - Урал (на выезде)
04.04.2023 Урал - Спартак (дома)

Тут Уралу недо решать, что важнее Кубок или РПЛ - какой-то из встреч пожертвовать. Обе невозможно будет на уровне сыграть.

Думаю надо им на Кубок настраиваться, т.к. в РПЛ вылет им не грозит, как и места в тройке.
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Ходор
Да не страшно,там Григорий все разрулит не хуже
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v.belorussky
Ответ ХавиГави_Паратрупер
И тем самым не позволит спартаку удержать/сократить отрыв от зенита. Снимаемся😤
А ты за какую команду в РПЛ болеешь?
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ДудьСдулся
Совпадение?
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В Питере Пять
Ответ Спартак сила
питерские зарядили судью сегодня газовую трубу в пердив
Заговор Газпрома против Спартака.
+7
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Sunnyboy
КБ Фас, тут явно что не чисто.
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Данко Лазович
специально слился))
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Valentin Grabenovsky
"он это сделал специально, чтобы не присутствовать на купленном зенитом матче"- свидетели заговора
И тем самым не позволит спартаку удержать/сократить отрыв от зенита. Снимаемся😤
+11
-3
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Михаил1970
Ответ Valentin Grabenovsky
"он это сделал специально, чтобы не присутствовать на купленном зенитом матче"- свидетели заговора
Судья ослабил Урал перед матчем с Зенитом.
+8
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aliev.islam.1976@icloud.com
Это все Зенит газпром и массоны
+1
-2
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Valentin Grabenovsky
"он это сделал специально, чтобы не присутствовать на купленном зенитом матче"- свидетели заговора
+43
-13
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Спартак сила
питерские зарядили судью сегодня
газовую трубу в пердив
+9
-14
-5
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skorpy55
Ответ Евгений Метелкин
Беспроигрышная, если быть точным
Ну в принципе да, я немного не так написал от радости победы.....
+2
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Aleksey Yashin
У Алексея Амелина было сложное лицо, и Виктор Михалыч попросил сделать его попроще?
+10
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Геннадий Тимченко
Ответ Евгений Метелкин
Беспроигрышная, если быть точным
да и чтобы в следующей игре с Зенитом не мельтешил
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леннорыч-абрамович
Сделал все, чтобы не сбежать после игры с Зенитом, как в недавнем прошлом.
+19
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Евгений Метелкин
Ответ skorpy55
Победная серия у него прервалась, тяжело всё таки....
Беспроигрышная, если быть точным
+31
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skorpy55
Ответ repnikov
не понял из за чего он так возбудился
Победная серия у него прервалась, тяжело всё таки....
+8
-3
+5
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repnikov
не понял из за чего он так возбудился
+17
-1
+16
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