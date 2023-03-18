Гончаренко получил красную в конце матча с «Динамо». В игре с «Зенитом» тренер не сможет руководить «Уралом»

Главный тренер « » получил красную карточку.

45-летний специалист был удален в концовке игры против « » в Мир (0:1).

Гончаренко получил красную карточку за споры с главным арбитром матча Алексеем Амелиным.

Следующий матч клуб из Екатеринбурга проведет 2 апреля – он встретится с « ». Из-за дисквалификации Гончаренко не сможет руководить командой с тренерской скамьи.

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