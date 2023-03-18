Гончаренко получил красную в конце матча с «Динамо». В игре с «Зенитом» тренер не сможет руководить «Уралом»
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко получил красную карточку.
45-летний специалист был удален в концовке игры против «Динамо» в Мир РПЛ (0:1).
Гончаренко получил красную карточку за споры с главным арбитром матча Алексеем Амелиным.
Следующий матч клуб из Екатеринбурга проведет 2 апреля – он встретится с «Зенитом». Из-за дисквалификации Гончаренко не сможет руководить командой с тренерской скамьи.
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Вообще прикольный график на апрель у Урала вырисовывается:
02.04.2023 Зенит - Урал (на выезде)
04.04.2023 Урал - Спартак (дома)
Тут Уралу недо решать, что важнее Кубок или РПЛ - какой-то из встреч пожертвовать. Обе невозможно будет на уровне сыграть.
Думаю надо им на Кубок настраиваться, т.к. в РПЛ вылет им не грозит, как и места в тройке.
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