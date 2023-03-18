считает, что говорить о чемпионстве « » еще рано.

«Еще в начале сезона мы говорили о том, что «Зенит» будет чемпионом с вероятностью 80 процентов. В середине чемпионата и после большой паузы я говорил, что «Зенит» сам создает интригу, потому что тогда они еще не обыграли «Ахмат».

А так, математически, «Зенит» играет завтра с , армейцы могут отнять очки. Так что еще рано говорить о том, что клуб из Санкт-Петербурга – чемпион», – сказал бывший полузащитник сборной России после поражения « » от «Оренбурга» (0:2).

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир , набрав 48 очков и опережая «Спартак» на 8 баллов. Петербуржцы провели на одну игру меньше.

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