Александр Мостовой: «Еще рано говорить о том, что «Зенит» – чемпион. Они завтра играют с ЦСКА, армейцы могут отнять очки»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой считает, что говорить о чемпионстве «Зенита» еще рано. 

«Еще в начале сезона мы говорили о том, что «Зенит» будет чемпионом с вероятностью 80 процентов. В середине чемпионата и после большой паузы я говорил, что «Зенит» сам создает интригу, потому что тогда они еще не обыграли «Ахмат».

А так, математически, «Зенит» играет завтра с ЦСКА, армейцы могут отнять очки. Так что еще рано говорить о том, что клуб из Санкт-Петербурга – чемпион», – сказал бывший полузащитник сборной России после поражения «Спартака» от «Оренбурга» (0:2). 

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 48 очков и опережая «Спартак» на 8 баллов. Петербуржцы провели на одну игру меньше. 

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14 комментариев

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Шлёма Презерман
Ответ Алексей Маврин
Не говори гоп... В 2014 тоже прекрасно шли по дистанции. А с учетом того, как выглядели в концовке матча с Динамо, так это вообще треш и ужас. Для чемпионства нужно обыгрывать ЦСКА конечно
Тогда, кроме газовых, и у других деньги были. А щас денег, кроме них, ни у кого нет. Поэтому тот сценарий нынче невозможен.
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Шлёма Презерман
Устами блаженного глаголет истина.
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Алексей Маврин
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Зенит станет чемпионом однозначно, и дело даже не в большой разнице очков, а в том как легко он каждый раз обыгрывает всех этих якобы претендентов на чемпионство.
Не говори гоп... В 2014 тоже прекрасно шли по дистанции. А с учетом того, как выглядели в концовке матча с Динамо, так это вообще треш и ужас. Для чемпионства нужно обыгрывать ЦСКА конечно
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Мужанов Дмитрий Александрович
Зенит станет чемпионом однозначно, и дело даже не в большой разнице очков, а в том как легко он каждый раз обыгрывает всех этих якобы претендентов на чемпионство.
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AlexZhano__
После сегодняшнего интрига матча с ЦСКА несколько сникла. Даже внезапное поражение Зенита не изменит ровным счётом ничего.
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только Дикси
Ну допустим? И что дальше, Саш?)
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Невский баклан
Что у него с математикой? Отрыв от Спартака останется 8 очков и может до 7 сократиться с Ростовым.
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Victor Pavlovuch
Да не смешите! Кони с супер тренером вообще никакие!
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nobrainnopain
Надеюсь отнимем, но вряд ли это повлияет на окончательный результат, игр осталось с гулькин нос для такого отрыва
+1
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Arty K.
8 очков и игра в запасе - Мостовой, проспись сходи
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Andrew Petrov
вангует-интригует мостовоша...
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ЛЮБИТЕЛЬ
Каждый сезон говорят весной, вот, еще неизвестно кто чемпион, рано говорить о зените (а тем временем зенит опережает второе место на 2 победы минимум) и так каждый сезон балаболы балаболят о интриге
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Vlad Emelin
Опять Куколян проклятый выбежал в форме игрока Оренбурга и забил 2 гола. Сколько можно уже. Зарема, где твиты???
+21
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+20
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NOOhr
Что сказать, как болельщику слышать приятно, а как человек разумный верю в слова судьи Кукуляка: Нас ждет ИНТЕРЕСНАЯ игра)
+2
-2
0
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