«Спартак» примет «Ахмат» 1 апреля, «Зенит» сыграет с «Локо» 9-го. РПЛ опубликовала расписание 21-22-го туров

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Мир РПЛ опубликовала расписание матчей 21-го и 22-го туров. 

21-й тур

1 апреля (суббота)

14:00 «Пари НН» – «Локомотив»;

14:00 «Динамо» – «Сочи»;

16:30 «Спартак» – «Ахмат»;

19:00 «Зенит» – «Урал».

2 апреля (воскресенье)

14:00 «Крылья Советов» – «Оренбург»;

14:00 «Химки» – «Краснодар»;

16:30 «Факел» – ЦСКА;

19:00 «Ростов» – «Торпедо».

ФОНБЕТ Кубок России

4 апреля (вторник)

17:00 «Урал» – «Спартак» (1/2 финала Пути РПЛ, ответный матч);

19:30 «Динамо» – «Акрон» (1/2 финала Пути регионов, 1-й этап).

5 апреля (среда)

19:30 ЦСКА – «Крылья Советов» (1/2 финала Пути РПЛ, ответный матч).

22-й тур

8 апреля (суббота)

14:00 «Торпедо» – «Факел»;

16:30 «Ахмат» – «Урал»;

19:30 «Спартак» – «Динамо».

9 апреля (воскресенье)

14:00 «Сочи» – «Крылья Советов»;

16:30 ЦСКА – «Химки»;

19:00 «Краснодар» – «Пари НН»;

20:00 «Локомотив» – «Зенит».

10 апреля (понедельник)

17:00 «Оренбург» – «Ростов».

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9 комментариев

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Сироткин Александр
Ответ Volgogradets
Ахмат пошутит над тарасовкой в день смеха
Или Урал над Зенитом.
0
-5
-5
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Volgogradets
Ахмат пошутит над тарасовкой в день смеха
+3
-3
0
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ledenec
Шапито в день шапито
+2
-2
0
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Александр Жердин
Время поправьте, модеры! Зенит -Урал, наверняка 19.00 а не 9.00! Где безобидные посты удаляете, а где .........!
0
-1
-1
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xoms
Ответ Мукунку хороший
В 9.00 зенит- Урал.?)))
Опечатка, думаю автор неравнадушен к Зениту
0
-5
-5
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Three Days Grace
из-за сборных 2 недели без нормального футбола...
+12
-1
+11
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Виталий
Норм )
+2
0
+2
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Streetbor
Ответ Мукунку хороший
В 9.00 зенит- Урал.?)))
РПЛ уже отмечает день дурака 🤣
+2
-3
-1
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Мукунку хороший
В 9.00 зенит- Урал.?)))
+9
-6
+3
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