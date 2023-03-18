«Спартак» примет «Ахмат» 1 апреля, «Зенит» сыграет с «Локо» 9-го. РПЛ опубликовала расписание 21-22-го туров
Мир РПЛ опубликовала расписание матчей 21-го и 22-го туров.
21-й тур
1 апреля (суббота)
14:00 «Пари НН» – «Локомотив»;
14:00 «Динамо» – «Сочи»;
16:30 «Спартак» – «Ахмат»;
19:00 «Зенит» – «Урал».
2 апреля (воскресенье)
14:00 «Крылья Советов» – «Оренбург»;
14:00 «Химки» – «Краснодар»;
16:30 «Факел» – ЦСКА;
19:00 «Ростов» – «Торпедо».
ФОНБЕТ Кубок России
4 апреля (вторник)
17:00 «Урал» – «Спартак» (1/2 финала Пути РПЛ, ответный матч);
19:30 «Динамо» – «Акрон» (1/2 финала Пути регионов, 1-й этап).
5 апреля (среда)
19:30 ЦСКА – «Крылья Советов» (1/2 финала Пути РПЛ, ответный матч).
22-й тур
8 апреля (суббота)
14:00 «Торпедо» – «Факел»;
16:30 «Ахмат» – «Урал»;
19:30 «Спартак» – «Динамо».
9 апреля (воскресенье)
14:00 «Сочи» – «Крылья Советов»;
16:30 ЦСКА – «Химки»;
19:00 «Краснодар» – «Пари НН»;
20:00 «Локомотив» – «Зенит».
10 апреля (понедельник)
17:00 «Оренбург» – «Ростов».
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