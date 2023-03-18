Нагельсманн о критике: «К черно-белому мышлению нельзя подготовиться. Тактику на «ПСЖ» называли величайшей. Если бы мы вылетели, все бы говорили, что она катастрофическая»

Главный тренер «Баварии» рассказал, как относится к давлению и критике.

«После поражений я испытываю чувство стыда. Я самокритичен и во многом сомневаюсь. Я открыт для конструктивной критики. Я много размышляю и многое скорректировал в «Баварии»: состав, качество игроков, масштаб клуба.

Перед своим переездом я, естественно, представлял, чего я могу ожидать как тренер «Баварии», и получил много информации об этом. Однако к чему нельзя полностью подготовиться, так это к тому, что иногда возникает крайне черно-белое мышление.

[Тактику в матче с « »] называли величайшей тактикой в истории. Если бы мы вылетели, все бы говорили: «Катастрофическая тактика Нагельсманна, почему он выпустил ?»

Тот, у кого нет своего мнения, легко идет по жизни. Но я бы предпочел иметь мнение. Потому что я не думаю, что люди, у которых нет мнения, счастливее», – сказал Нагельсманн в интервью Welt.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас