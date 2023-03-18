Нагельсманн о критике: «К черно-белому мышлению нельзя подготовиться. Тактику на «ПСЖ» называли величайшей. Если бы мы вылетели, все бы говорили, что она катастрофическая»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА тактика Юлиан Нагельсманн Йосип Станишич Футбол

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал, как относится к давлению и критике. 

«После поражений я испытываю чувство стыда. Я самокритичен и во многом сомневаюсь. Я открыт для конструктивной критики. Я много размышляю и многое скорректировал в «Баварии»: состав, качество игроков, масштаб клуба.

Перед своим переездом я, естественно, представлял, чего я могу ожидать как тренер «Баварии», и получил много информации об этом. Однако к чему нельзя полностью подготовиться, так это к тому, что иногда возникает крайне черно-белое мышление.

[Тактику в матче с «ПСЖ»] называли величайшей тактикой в истории. Если бы мы вылетели, все бы говорили: «Катастрофическая тактика Нагельсманна, почему он выпустил Станишича

Тот, у кого нет своего мнения, легко идет по жизни. Но я бы предпочел иметь мнение. Потому что я не думаю, что люди, у которых нет мнения, счастливее», – сказал Нагельсманн в интервью Welt. 

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22 комментария

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АланСмити
Смешно, что у тега «тактика» фото Лукомского, раньше не замечал этого)))
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Мохнатый55
Ответ Artem Piatkov
Ну почему? В командах, где играет Роналду - виноват всегда Роналду Как громоотвод
Так Роналду самолично провозгласил себя лучшим в истории. Поэтому и спрос с него большой.
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BiG ^SiZe^
Ответ Иван Иванов
Почему одним на хорошие комменты с глубоким анализом ставят минусы ,а какой-то сморозит полную херню и под его комментарием сразу 30-40 плюсиков как это работает?
научись не обращать внимание на плюсики и минусы на экране и жить станет легче
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Ильдар1982
Ответ Qarasik
Не стони. Попадёте снова на Реал - вылетите с треском.
Если Сити пройдут Реал тоже пройдут.
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QWertY
Ответ rigobersong
За ПСЖ со времен Рональдиньо!:)
Тоже за Баварию с 1900 года☝🏻
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Мадрид наказывает!
Бавария должна вышвырнуть Пепку
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Куй Покагорячев
"Юра, пойми, мир это не черное и белое"
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rigobersong
Ответ QWertY
Ага, как фаны Барселоны за Сити и ПСЖ, бгг
За ПСЖ со времен Рональдиньо!:)
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QWertY
Ответ rigobersong
С детства за Баварку?:))
Ага, как фаны Барселоны за Сити и ПСЖ, бгг
+5
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rigobersong
Ответ QWertY
Надеюсь, Бавария возьмет ЛЧ!
С детства за Баварку?:))
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QWertY
Надеюсь, Бавария возьмет ЛЧ!
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Геннадий Тёкин
"У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота".
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Eugenie Nation
Ответ Иван Иванов
Почему одним на хорошие комменты с глубоким анализом ставят минусы ,а какой-то сморозит полную херню и под его комментарием сразу 30-40 плюсиков как это работает?
Потому что обывателей по определению всегда больше.
Если бы все обладали глубиной мышления, человечество не находилось бы там, где сейчас находится
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Sevuska
Да уж . Без мнения , характера и харизмы никогда не стать тренером великого клуба .
Все известные тренеры имеют свои отличительные особенности и не похожи друг на друга . Все они сильные личности.
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Lindeman
Ответ Artem Piatkov
Ну почему? В командах, где играет Роналду - виноват всегда Роналду Как громоотвод
Тоже самое и про Месси пишут)
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TheItalian204
Ответ Иван Иванов
Почему одним на хорошие комменты с глубоким анализом ставят минусы ,а какой-то сморозит полную херню и под его комментарием сразу 30-40 плюсиков как это работает?
отбитых в разы больше)
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Artem Piatkov
Ответ Heisenberg
В принципе он говорит факт. Так просто вообще со всеми тренерами. Победа - гений, поражение - физрук.
Ну почему?
В командах, где играет Роналду - виноват всегда Роналду

Как громоотвод
+19
-15
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Иван Иванов
Почему одним на хорошие комменты с глубоким анализом ставят минусы ,а какой-то сморозит полную херню и под его комментарием сразу 30-40 плюсиков как это работает?
+13
-2
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North213
Ответ Qarasik
Не стони. Попадёте снова на Реал - вылетите с треском.
Со свистом, возможно. Или, точнее, с подсвистом от очередного промадридского деятеля на поле.
+1
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Robs8n Madrid
Ответ Qarasik
Не стони. Попадёте снова на Реал - вылетите с треском.
Причем тут Реал!?
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Heisenberg
В принципе он говорит факт. Так просто вообще со всеми тренерами. Победа - гений, поражение - физрук.
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Qarasik
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