Дайо Упамекано: «ПСЖ» не создал «Баварии» проблем. Мы были готовы»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Дайо Упамекано Юлиан Нагельсманн Футбол

Дайо Упамекано считает, что «Бавария» без особого труда обыграла «ПСЖ» (2:0).

«Я не думаю, что парижане создали нам проблемы. Мы знали, что сложно будет обеим командам. Я часто играл против Килиана Мбаппе и постарался закрыть его – это было непросто. Мы знали, что нужно перекрывать свободные зоны.

Сегодня мы показали командную игру. Тренер предупреждал, что мы должны быть готовы, и мы были», – сказал защитник в интервью Canal+.

У Месси три вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд. «ПСЖ» он никак не помог

35 комментариев

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KING_OF_RUSSIA
Ответ Барсик Юрана
Бегунок хорош только когда соперник играет с высокой линией защиты
Пешеход хорош только когда состав соперника в 50 раз дешевле
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Иван Алейников
Ответ Меган Лайф
Вот да. Бавария валидольная в лч всегда, очень уж любит поиграть в затягивание времени и пасы через вратаря, а тут как-то спокойно разнесли, как будто игра в чампе, а не в лч
Это называется на классе
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
да
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North213
Ответ Bayern_Norway
Мбаппе вроде хотел порвать Баварию.А в итоге Упо порвал черепашку.
Жаль, подборки мемов уже не форсятся - https://vk.cc/cm8irq наверняка вошло бы в золотую коллекцию.
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Bayern2004
Прекрасно сыграл.Сохрани пыл на 1/4 финала.Упа Мека но.
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хавбек+
буднично обыграли парижан
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arspurs9
Ответ mag rus
Я за Баварию, но что за бред, почему пафоса?) каких слов еще надо ждать фанатам от их лидера?
Роналду перед ответным матчем с Атлетико и перед своей дежурной трешкой: "Нужно верить, нужно быть сосредоточенным. Мы сделаем все возможное на поле, но нам нужна ваша поддержка. Давайте верить. Все возможно".
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Манюшный
Дейвис скушал бегунка на десерт и добавки попросил.
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old folk
В первом тайме проблемы, конечно, были, и ПСЖ на гол наиграл. Но не больше.
Второй тайм на классе
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volandRU
а кому их было создавать то???😀😀😀
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Goofts
Ответ psixyec
Сожрал бегунка Мбаппе и наказал его за самоуверенность, красава. Вообще удивлён, как легко Бавария переиграла парижский мешок.
Так ПСЖ против Нантов мяч до Форвардов довести не может, не говоря про одних из лучших на данный момент временика защитников в мире: Упамекано и де Лигт.
В ПСЖ самая полузащита с момента покупки шейхами
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Розовопопый пони
"...даже Станишич.." - ну Йосип в целом старательный парень, чай не Сарр какой-нибудь)
Но явно не тот игрок, о котором думали что он остановит атаку ПСЖ, он даже в сборной не основной
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Raul14
Ответ Эркинбек Апаканов
Бавария просто вынесла мусор, вот и всё
фактос
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Розовопопый пони
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Почему-то всегда особенно после топ матчей никто осоьо не хвалит и не замечает защиту, но вот например сегодня защитники Баварии сыграли просто выдающимся образом, даже Станишич . и это ещё были недоступны Павар и Эрнандес . 0 пропущенных против расхваленной атаки ПСЖ, образцово
"...даже Станишич.." - ну Йосип в целом старательный парень, чай не Сарр какой-нибудь)
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tm5pvbngvj
Ответ mag rus
Я за Баварию, но что за бред, почему пафоса?) каких слов еще надо ждать фанатам от их лидера?
Писать спокойно «предстоит сложный матч, но мы сделаем все, чтоб пройти дальше».
А про яйца и т.д уже говорить в раздевалке и настраивать команду там, а не в прессе
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FC BAYERN 1900
Просто съел эту черепашку и наказал его за слова перед игрой! Даже Станишич,в котором я был не уверен,отыграл отличный матч. А де Лигт думаю это МВП матча!
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Эркинбек Апаканов
Бавария просто вынесла мусор, вот и всё
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Black Phoenix
Ответ mag rus
Я за Баварию, но что за бред, почему пафоса?) каких слов еще надо ждать фанатам от их лидера?
Трезвых рассуждений, а не самоуверенного бреда в духе "разорвём их как тузик грелку, потому что мы топы". Судя по матчу - картина оборотная.
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Почему-то всегда особенно после топ матчей никто осоьо не хвалит и не замечает защиту, но вот например сегодня защитники Баварии сыграли просто выдающимся образом, даже Станишич .

и это ещё были недоступны Павар и Эрнандес . 0 пропущенных против расхваленной атаки ПСЖ, образцово
+8
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mag rus
Ответ Black Phoenix
Зато сколько пафоса было от Мбаппе... P.S Салах примерно так же обкакался с пафосом, когда трубил о намерении отомстить королевскому клубу в финале прошлого отыгрыша ЛЧ.
Я за Баварию, но что за бред, почему пафоса?) каких слов еще надо ждать фанатам от их лидера?
+1
-2
-1
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Михаэль Баллак
Ответ udiekemen
"Произошла ошибка. Попробуйте повторить позже " только у меня не получается ставить +-
У меня также
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mag rus
Хозяин черепашки
+3
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Усама Бен Ладен
а где был мбаппе который кричал , что оставит пару голов для баварии ?
+4
-1
+3
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Kemal Gul
Ответ Light Yagami
Зоммер в этом матче создал больше проблем для Баварии чем весь ПСЖ (хоть и сыграл в целом хорошо, не считая того самого эпизода)
Но его сейв после удара Рамоса с углового - футбольная красота как она есть!
+3
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psixyec
Ответ udiekemen
"Произошла ошибка. Попробуйте повторить позже " только у меня не получается ставить +-
Мессиглоры дудосят спортс
+1
-1
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