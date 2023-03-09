Дайо Упамекано: «ПСЖ» не создал «Баварии» проблем. Мы были готовы»

считает, что « » без особого труда обыграла «ПСЖ» (2:0).

«Я не думаю, что парижане создали нам проблемы. Мы знали, что сложно будет обеим командам. Я часто играл против и постарался закрыть его – это было непросто. Мы знали, что нужно перекрывать свободные зоны.

Сегодня мы показали командную игру. Тренер предупреждал, что мы должны быть готовы, и мы были», – сказал защитник в интервью Canal+.

У Месси три вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд. «ПСЖ» он никак не помог