Дайо Упамекано: «ПСЖ» не создал «Баварии» проблем. Мы были готовы»
Дайо Упамекано считает, что «Бавария» без особого труда обыграла «ПСЖ» (2:0).
«Я не думаю, что парижане создали нам проблемы. Мы знали, что сложно будет обеим командам. Я часто играл против Килиана Мбаппе и постарался закрыть его – это было непросто. Мы знали, что нужно перекрывать свободные зоны.
Сегодня мы показали командную игру. Тренер предупреждал, что мы должны быть готовы, и мы были», – сказал защитник в интервью Canal+.
У Месси три вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд. «ПСЖ» он никак не помог
Второй тайм на классе
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А про яйца и т.д уже говорить в раздевалке и настраивать команду там, а не в прессе
и это ещё были недоступны Павар и Эрнандес . 0 пропущенных против расхваленной атаки ПСЖ, образцово