«Бавария» выиграла 5 из 6 последних матчей с «ПСЖ», последние три – всухую
«Бавария» лишь раз проиграла «ПСЖ» за последние 6 матчей.
Команда тренера Юлиана Нагельсманна сегодня победила со счетом 2:0 в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Начиная с 5 декабря 2017 года мюнхенцы выиграли у «ПСЖ» 5 матчей, три последних – без пропущенных мячей (дважды по 1:0, еще раз – 2:0).
Единственное поражение «Баварии» на этом отрезке – 7 апреля 2021 года (2:3).
Я ждал этого💪💪💪💪
Надо им целиком Баварию покупать и Наполи ещё на всякий случай !
С тренерами вместе , разумеется )))
1000 раз просканировал поле
1000 отдал пасов
1000 предпасов
1000 предпредпредпасов
1000 обводок
1000 км ходьбы
1 удар по затылку Горетцке со спины
18 потерь Мяча
Физика у большинства на голову слабее Баварии.
Витинья не забивает в пустые, Вератти привозит, Д-ма не выручает.
Тут даже Пеле+Месси+Марадона не помогут.