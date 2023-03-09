«Бавария» выиграла 5 из 6 последних матчей с «ПСЖ», последние три – всухую

« » лишь раз проиграла «ПСЖ» за последние 6 матчей.

Команда тренера Юлиана Нагельсманна сегодня победила со счетом 2:0 в 1/8 финала чемпионов.

Начиная с 5 декабря 2017 года мюнхенцы выиграли у « » 5 матчей, три последних – без пропущенных мячей (дважды по 1:0, еще раз – 2:0).

Единственное поражение «Баварии» на этом отрезке – 7 апреля 2021 года (2:3).