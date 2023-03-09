«Бавария» выиграла 5 из 6 последних матчей с «ПСЖ», последние три – всухую

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Юлиан Нагельсманн Футбол

«Бавария» лишь раз проиграла «ПСЖ» за последние 6 матчей.

Команда тренера Юлиана Нагельсманна сегодня победила со счетом 2:0 в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Начиная с 5 декабря 2017 года мюнхенцы выиграли у «ПСЖ» 5 матчей, три последних – без пропущенных мячей (дважды по 1:0, еще раз – 2:0).

Единственное поражение «Баварии» на этом отрезке – 7 апреля 2021 года (2:3).

 

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82 комментария

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Bayern07
Ответ greenvud
ИмяФамилия, я знаю, что ты это прочитаешь. Скажи, что у тебя с лицом?)
🤣👍
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Doug DeMuro99
Бавария молодцы, ПСЖ в лице Мбаппе и ко вместо громких слов от"яйцах" и т.д. лучше бы построить норм команду, а не смотреть как Бавария после 2:0 катает мяч на чужой половине весь второй тайм.
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Дима Руденков
Ответ sprmn
У ПСЖ проблема не в качестве исполнителей, а в менталитете. При таких огромных зп живя в столице есть большой соблазн жить на широкую ногу. Но это и влияет на все остальное. Много команд в больших городах не играют на свой полный потенциал Нью-Йорк Никс, у лондонских клубов заслуги хуже чем у клубов из манчестера или ливерпуля.
Согласен. Они на 5 минут забегали после того как пропустили, а потом опять возить начали. Очень напомнили Париж на ЧМ, такие же безхарактерные и не реализуют весь потенциал, только на короткие отрезки включаются
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FC BAYERN 1900
Ответ Владислав Бегагаев
Бавария в этой ЛЧ пропустила только 2 мяча Угадайте от кого?)
от грозной Виктории Пльзень!
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OldRedWhite
Ответ Dima Demchenko
Как же я рад вылету ПСЖ из ЛЧ. И не из за Месси, потому что я фанат мадридского Реала, а из за денежный шл-юхи черепашки
Месси то бессребреник )))
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Bayern07
Я доволен, всех с победой
Я ждал этого💪💪💪💪
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OldRedWhite
Ответ 7qnqgnk6rh
Забавные хомячки в комментах сейчас будут стебаться над GOATом, но матч проиграла полузащита псж, которая обделалась и в защите и в атаке. То, что в решающем матче сезона на поле выходят такие персонажи, как вератти, витинья и фабиан, точно не вина Месси.
ПСЖ - король Лиги 1 , далее список завершен …
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alex savca
Все хвалят Рамоса но никто не говорит про Мюлер когда Рамос валил его на землю и попытался провоцировать но Мюлер просто встал и побежал играть в футбол.
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OldRedWhite
Позорный проект , конечно , этот ПСЖ !
Надо им целиком Баварию покупать и Наполи ещё на всякий случай !
С тренерами вместе , разумеется )))
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Royal Watcher
Ответ bel01
Да ничего он там не создал. А у Лео десяток острых подач и передач в сумме за матч. Которые партнёры растранжирили.
Как всегда партнеры виноваты…
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maestro_I
Ответ Fona
70 минута, счет 2:0, Бавария на чужой половине поля в 10 атакует - все что нужно знать о ПСЖ. Понабрали себе звезд, тренеров лучших позвали, а итог всегда один. Нельзя судить ни одного тренера по периоду в ПСЖ, тут невозможно ставить атакующий футбол, и не возможно в 8 обороняться, с таким центром поля, который сжирают 2 немца 2 игры подряд. При почти равных стоимостях составов, у Баварии на скамейке Гнабри, Сане, Канселу, Мане и так далее, а у Парижан школьники выходят, которых человек, который не следит за лигой 1, видит 1 раз. Но в целом как клуб, в который можно прийти и начать зарабатывать деньги с ранних лет, не ездя по пустыням и в китай, пусть живет. Кстати, стоит отметить линию обороны Баварии, после шкафа Зюле, полумертвого Боатенга и косячного Алабы - очень приятно видеть. Де Лигт, несмотря на все насмешки и сомнения, доказывает, что является одним из лучших в мире на своей позиции, ровно как и Упамекано.
При чем тут игроки вообще? Ну сунте в ПСЖ весь состав Баварии, никто там не будет играть в полную силу. Это не клуб, а игрушка шейха. Все футболисты это понимают, а понимая не настроить себя на победу
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Dexter Dallas
Ответ Streetbor
ПСЖ для Баварии стал как Арсенал в свое время, прям клиенты ))
про барселону не забывай) любимый клиент Мюллера как бы)
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sprmn
Ответ В Питере Пять
У ПСЖ состав не топовый. И это не шутка. Я не знаю, как можно тратить столько денег и иметь такой посредственный состав. В центре поля кроме Вератти некому играть, а от центра зависит очень многое. Не может строиться игра на 3 звёздах, один из которых играет только по 50% матчей в сезоне.
Да кстати с большим трудом переходят половину поля. Им бы Миленкович Савича он в этом как раз хорош. Да и чистого напа нехватает, чтобы можно было навесить если уж игра через центр не идет.
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greenvud
ИмяФамилия, я знаю, что ты это прочитаешь. Скажи, что у тебя с лицом?)
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Крыс Пол
Ответ Arthurino
Как же наверное сложно Рамосу после Реала играть в составе с такими бесхребетными игроками, да еще и с капитаном в лице Мбаппе. Единственный, кто хоть какие-то эмоции проявлял по ходу игры у парижан. Да еще и в конце единственный, кто остался на поле и пожал руки баварцам, пока остальные в очередной раз понуро ушли в подтрибунку
Это точно, от Рамоса даже самая большая угроза исходила, когда он дважды едва не забил после стандартов.
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7qnqgnk6rh
Забавные хомячки в комментах сейчас будут стебаться над GOATом, но матч проиграла полузащита псж, которая обделалась и в защите и в атаке. То, что в решающем матче сезона на поле выходят такие персонажи, как вератти, витинья и фабиан, точно не вина Месси.
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maestro_I
Ответ Arthurino
Как же наверное сложно Рамосу после Реала играть в составе с такими бесхребетными игроками, да еще и с капитаном в лице Мбаппе. Единственный, кто хоть какие-то эмоции проявлял по ходу игры у парижан. Да еще и в конце единственный, кто остался на поле и пожал руки баварцам, пока остальные в очередной раз понуро ушли в подтрибунку
Вот она школа Реала. Но Реал Мадрид это клуб, а ПСЖ это игрушка катарского шейха - стремно рвать жилы за такое. Вот и весь секрет.
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bel01
Ответ Royal Watcher
Другое дело Аргентинский гений, тащил весь матч…. Там 16-летний пацан вышел в концовке, создал моментов в 3 раза больше чем Месси за всю игру…
Да ничего он там не создал. А у Лео десяток острых подач и передач в сумме за матч. Которые партнёры растранжирили.
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sayemlo
Лучший игрок 2022 года в матче с баварией:
1000 раз просканировал поле
1000 отдал пасов
1000 предпасов
1000 предпредпредпасов
1000 обводок
1000 км ходьбы
1 удар по затылку Горетцке со спины
18 потерь Мяча
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Ali Artykov
Ответ Arthurino
Как же наверное сложно Рамосу после Реала играть в составе с такими бесхребетными игроками, да еще и с капитаном в лице Мбаппе. Единственный, кто хоть какие-то эмоции проявлял по ходу игры у парижан. Да еще и в конце единственный, кто остался на поле и пожал руки баварцам, пока остальные в очередной раз понуро ушли в подтрибунку
Да и еще иметь партнера под ном 30 который за матч 15 раз теряет мяч
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XoM9lK
Как же хороша Бавария 🥲
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bel01
Скамейки у Парижа нет от слова вообще.
Физика у большинства на голову слабее Баварии.
Витинья не забивает в пустые, Вератти привозит, Д-ма не выручает.
Тут даже Пеле+Месси+Марадона не помогут.
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husk bar
Ответ Muhammad Juraev
Как там "лучший игрок мира" Мбаппе?)
Мне интересно а Месси за это все хоть копейки платит)) Ощущение будто ты мать продашь, чтобы защитить Месси...
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dmsstar
Ответ Harryck
Чекайф теперь будет в трауре месяц еще, уже шарф "Аугсбурга" примеряет. Просто на классе спокойно прошли "ПСЖ", вообще без шансов по сути - красавцы. Великий обладатель золотых мячей и пенальтист всея мира опять исчез полностью в матчах с "Баварией", как всегда.
Не, оно не тонет, через пару дней появится
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D1sant
Ответ Arthurino
Как же наверное сложно Рамосу после Реала играть в составе с такими бесхребетными игроками, да еще и с капитаном в лице Мбаппе. Единственный, кто хоть какие-то эмоции проявлял по ходу игры у парижан. Да еще и в конце единственный, кто остался на поле и пожал руки баварцам, пока остальные в очередной раз понуро ушли в подтрибунку
Да Рамос уже все в жизни выиграл. Сейчас он деньги зарабатывает и ни о чем не переживает.
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