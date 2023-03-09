Нагельсманн о 2:0 с «ПСЖ»: «Бавария» невероятно хороша и способна на что угодно, когда объединяет мастерство с настроем»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн объяснил, за счет чего «Бавария» обыграла «ПСЖ» (2:0) в Лиге чемпионов.

«Всегда все сводится к тому, как играем мы. Если нам удается объединить футбольную жадность и настрой с нашим мастерством, мы способны добиться чего угодно. Всегда все зависит от того, чтобы эти два аспекта были вместе. Когда это так, мы невероятно хороши.

Когда мы просто пытаемся играть, в Бундеслиге хватает команд, способных доставить нам проблем, потому что каждая из них обладает нужным настроем на матчи с «Баварией», – сказал Нагельсманн.

«В первом тайме мы не делали того, о чем много говорили до матча. Мы оставляли слишком много свободных зон.

Во втором тайме мы защищались надежнее и создавали опасность, когда владели мячом. Победа заслуженная в конечном счете», – добавил главный тренер мюнхенцев.

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20 комментариев

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William_Wilson
Ответ Fona
Старость обычно ухудшает подобные качества, так что неуместно говорить про молодость) Явно Флик и Хайнкес даже в молодости не побежали бы на чужую бровку посреди матча
Да ладно? Так-то "Лампочка" Хайнкес в бытность молодым тренером и не такое выделывал.
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kvn9
Сегодня не хочется хоть как-то критиковать Нагеля (хотя при желании всегда можно найти), он молодец, хоть и рисковал - в первом тайме очень осторожно и с большим отходом от привычной Баварии (при этом не сказать, что супернадёжно в обороне, хотя и без особых моментов у ПСЖ, кроме ошибки Зоммера), во втором сумел внести коррективы в игру, всё срослось как нельзя лучше, он сегодня "на коне", нужно признать, чему я очень рад.)
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xmoro
Ответ Doug DeMuro99
ПСЖ выигрывает : Мбаппе гений, команда 💪 Месси тащит. ПСЖ сливает: во всем виноват Месси и точка
Не смотрел онлайн.Сейчас смотрю начиная со второй части первого тайма
Если полузащита (центр) не выигрывают центр и не создаёт моменты для нападающего и фланговых полузащитников, то им трудно что-либо делать. так как по сути они остаются без мяча.
Мбаппе бе мяча пока. До него просто не доходит.
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Заур Алиев
По такому как Бавария сейчас идёт, 8 побед подряд, 0 пропущенных мячей в 6 матчах с Барселоной, Интером и ПСЖ, она обязана брать эту ЛЧ, скамейка как и в 2020 году очень мощная, ещё бы немного везения.
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SCHOKKKK
Ответ SWAGG
спортс отключил плюсики ведь над недобогом глумятся, как же это мелочно))
А я думал, у одного у меня такая фигня или предбан чтоль
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SWAGG
спортс отключил плюсики ведь над недобогом глумятся, как же это мелочно))
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Подкат Мальдини
Ответ Doug DeMuro99
ПСЖ выигрывает : Мбаппе гений, команда 💪 Месси тащит. ПСЖ сливает: во всем виноват Месси и точка
Справедливости ради черепашку многие тоже чмырят
А месси дно это факт
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Doug DeMuro99
Ответ Bayern_Norway
Факт в том он и правда быль ноль.
В данном матче да, невозможно не признать
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Bayern_Norway
Ответ Doug DeMuro99
ПСЖ выигрывает : Мбаппе гений, команда 💪 Месси тащит. ПСЖ сливает: во всем виноват Месси и точка
Факт в том он и правда быль ноль.
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Fona
Ответ Егор Крид58
он ещё молодой
Старость обычно ухудшает подобные качества, так что неуместно говорить про молодость) Явно Флик и Хайнкес даже в молодости не побежали бы на чужую бровку посреди матча
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Подкат Мальдини
Ответ @vitaliy_top
честно говоря, мне показалось что Нагельсманн переборщил с эмоциями в этом матче, я считаю это не всегда идет в + надо быть как Анчелотти
Чтоб быть как Анчелотти нужно пройти большой путь
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Doug DeMuro99
ПСЖ выигрывает : Мбаппе гений, команда 💪 Месси тащит.
ПСЖ сливает: во всем виноват Месси и точка
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Егор Крид58
Ответ @vitaliy_top
честно говоря, мне показалось что Нагельсманн переборщил с эмоциями в этом матче, я считаю это не всегда идет в + надо быть как Анчелотти
он ещё молодой
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Сергей Штырков
как играть когда пенальти не ставят? пособие для ГОАТ
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Tut Tam
Ответ @vitaliy_top
честно говоря, мне показалось что Нагельсманн переборщил с эмоциями в этом матче, я считаю это не всегда идет в + надо быть как Анчелотти
Ох уж эта молодость
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FC BAYERN 1900
Ответ @vitaliy_top
честно говоря, мне показалось что Нагельсманн переборщил с эмоциями в этом матче, я считаю это не всегда идет в + надо быть как Анчелотти
ну или как Флик)
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SCHOKKKK
Ну чё, Мессидрачуны, не вижу ваши лица🤣
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@vitaliy_top
честно говоря, мне показалось что Нагельсманн переборщил с эмоциями в этом матче, я считаю это не всегда идет в + надо быть как Анчелотти
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Black Phoenix
С командным духом, взаимодействием, взаимопониманием, сыгранностью, а уже только потом - настроем. В этом плане Бавария очень похожа на Реал Мадрид эпохи Карло Анчелотти и Зидана. Чего не скажешь про распиаренный и безвольный парижский мешок, что позорится в ЛЧ второй год подряд после финала и полуфинала в 2020 и 2021 годах.
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Колыван
Бавария минимум 1/2 с такой игрой
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