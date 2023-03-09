Нагельсманн о 2:0 с «ПСЖ»: «Бавария» невероятно хороша и способна на что угодно, когда объединяет мастерство с настроем»
Юлиан Нагельсманн объяснил, за счет чего «Бавария» обыграла «ПСЖ» (2:0) в Лиге чемпионов.
«Всегда все сводится к тому, как играем мы. Если нам удается объединить футбольную жадность и настрой с нашим мастерством, мы способны добиться чего угодно. Всегда все зависит от того, чтобы эти два аспекта были вместе. Когда это так, мы невероятно хороши.
Когда мы просто пытаемся играть, в Бундеслиге хватает команд, способных доставить нам проблем, потому что каждая из них обладает нужным настроем на матчи с «Баварией», – сказал Нагельсманн.
«В первом тайме мы не делали того, о чем много говорили до матча. Мы оставляли слишком много свободных зон.
Во втором тайме мы защищались надежнее и создавали опасность, когда владели мячом. Победа заслуженная в конечном счете», – добавил главный тренер мюнхенцев.
Если полузащита (центр) не выигрывают центр и не создаёт моменты для нападающего и фланговых полузащитников, то им трудно что-либо делать. так как по сути они остаются без мяча.
Мбаппе бе мяча пока. До него просто не доходит.
А месси дно это факт
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