Нагельсманн о 2:0 с «ПСЖ»: «Бавария» невероятно хороша и способна на что угодно, когда объединяет мастерство с настроем»

объяснил, за счет чего « » обыграла « » (2:0) в чемпионов.

«Всегда все сводится к тому, как играем мы. Если нам удается объединить футбольную жадность и настрой с нашим мастерством, мы способны добиться чего угодно. Всегда все зависит от того, чтобы эти два аспекта были вместе. Когда это так, мы невероятно хороши.

Когда мы просто пытаемся играть, в Бундеслиге хватает команд, способных доставить нам проблем, потому что каждая из них обладает нужным настроем на матчи с «Баварией», – сказал Нагельсманн.

«В первом тайме мы не делали того, о чем много говорили до матча. Мы оставляли слишком много свободных зон.

Во втором тайме мы защищались надежнее и создавали опасность, когда владели мячом. Победа заслуженная в конечном счете», – добавил главный тренер мюнхенцев.