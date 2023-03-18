Саутгейт о снижении доли английских игроков в АПЛ: «У Бразилии в ЛЧ играет столько же футболистов – или даже больше, чем у нас. Остальная Европа набирает основу во внутренних лигах»

отметил снижение доли английских футболистов в .

Главный тренер сборной Англии заявил, что лишь 28% футболистов, выступающих в Премьер-лиге, могут быть вызваны в его команду. Раньше этот показатель был на уровне 32%.

«Цифры есть цифры. Они не растут.

Было 32%, но это все равно меньше, чем 35%, когда я приступал к работе, и 38% в предыдущие годы, так что график ясен – с этим спорить не приходится. Показатель снизился до 28% за последние несколько недель.

Кажется, на данный момент у нас в Премьер-лиге есть четыре левых защитника-левши, так что нам придется начать поиски в Чемпионшипе или где-то еще.

Становится все сложнее [добиться успеха]. Каков наилучший способ судить о наших игроках? Лига чемпионов. По протоколам Лиги чемпионов в этом году мы занимаем шестое место в списке – фактически мы отстаем от и Португалии. Если попадание в команду – это основа, то чемпионов и высшие эшелоны Премьер-лиги – это высшая школа.

Остальная Европа набирает основу в своих собственных внутренних лигах, а затем сливки продаются по всем топ-5 лигам.

На данный момент мы сильно отстаем по этим показателям от Франции и , и действительно интересно, что у Бразилии, у которой, конечно, мощная внутренняя лига, теперь столько же игроков играет в Лиге чемпионов – или даже больше, чем у нас», – сказал Саутгейт.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас