Саутгейт о снижении доли английских игроков в АПЛ: «У Бразилии в ЛЧ играет столько же футболистов – или даже больше, чем у нас. Остальная Европа набирает основу во внутренних лигах»

Теги Сборная Бразилии по футболу Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА чемпионшип Футбол

Гарет Саутгейт отметил снижение доли английских футболистов в АПЛ.

Главный тренер сборной Англии заявил, что лишь 28% футболистов, выступающих в Премьер-лиге, могут быть вызваны в его команду. Раньше этот показатель был на уровне 32%.

«Цифры есть цифры. Они не растут. 

Было 32%, но это все равно меньше, чем 35%, когда я приступал к работе, и 38% в предыдущие годы, так что график ясен – с этим спорить не приходится. Показатель снизился до 28% за последние несколько недель. 

Кажется, на данный момент у нас в Премьер-лиге есть четыре левых защитника-левши, так что нам придется начать поиски в Чемпионшипе или где-то еще. 

Становится все сложнее [добиться успеха]. Каков наилучший способ судить о наших игроках? Лига чемпионов. По протоколам Лиги чемпионов в этом году мы занимаем шестое место в списке – фактически мы отстаем от Бразилии и Португалии. Если попадание в команду – это основа, то Лига чемпионов и высшие эшелоны Премьер-лиги – это высшая школа.

Остальная Европа набирает основу в своих собственных внутренних лигах, а затем сливки продаются по всем топ-5 лигам.

На данный момент мы сильно отстаем по этим показателям от Франции и Испании, и действительно интересно, что у Бразилии, у которой, конечно, мощная внутренняя лига, теперь столько же игроков играет в Лиге чемпионов – или даже больше, чем у нас», – сказал Саутгейт.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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7 комментариев

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Homelender_666
Ригоберка держит марку💪 Очередной стыдный комментарий
P.S. Модераторы, хватит удалять комментарии про этого персонажа. У него на вас компромат?)
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Under
так ещё Венгер говорил лет 20 назад - либо сильная лига, либо сильная сборная
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Evgeny Trifonov
а Олимпиаду вы давно выигрывали?
0
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Кино Музыка
Будет лимит, потом переобувание читателей Спортса.
+2
-3
-1
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lezhik
Ответ Scrumhalf
Мутко пригласите, он вам от всего сердца расскажет о пользе лимита, всему научит, английский он знает.
Еще и со строительством поможет, мастер на все руки!
+5
0
+5
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Scrumhalf
Мутко пригласите, он вам от всего сердца расскажет о пользе лимита, всему научит, английский он знает.
+13
0
+13
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rigobersong
Так в Арабской Премьер Лиге скоро не будет Англичан, я вообще поражаюсь, как до сих пор Соланке в основе выходит, видать у него есть компромат где глава АПЛ принимает джакузи вместе с роналду:))
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