Сергей Юран: «Зенит» не станет чемпионом, только если сам этого захочет. «Спартак» не конкурент, у них нет своих Малкома и Клаудиньо»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Сергей Юран Малком Клаудиньо Футбол

Сергей Юран считает, что «Спартак» не сможет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство. 

– Интриги в РПЛ нет?

– Ее нет. «Зенит» не станет чемпионом, только если они сами этого захотят.

Я переживаю за «Спартак», но они, если говорить правду, не конкуренты команде Семака. Это будет продолжаться до тех пор, пока там будут бразильцы.

Не хочу обижать игроков красно-белых, но у «Спартака» нет своих Малкома и Клаудиньо. Это надо признавать: уровень у «Зенита» намного выше. Вот и все, – сказал бывший тренер «Химок».

«Зенит» опережает «Спартак» на 8 очков перед 20-м туром Мир РПЛ.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ ЗЕНИТ65
7:1, 4:0, 2:1 тыкни пальцем, в каком из матчей и как помогли судьи.
Да вот в матче с Уралом помогли лишив Спартак 3-х очков и по прежнему был бы отрыв 6 а не 8 как сейчас.А так конечно,как конкурировать? втои феерические 7-1 глупо вспоминать.Это давно не имеет ни какого отношения к действительности.И не только пртив Спартакаа судьи помогают зениту, но и с другими конкурентами зенита.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь Huawei
Ответ ЗЕНИТ65
7:1, 4:0, 2:1 тыкни пальцем, в каком из матчей и как помогли судьи.
За примером далеко ходить не надо. С Уралом матч. Судьи всеми силами пытаются не дать подобраться, что бы не дай Бог "гегемон" занервничал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Пупкин
У Спартака нет Миллера. Вот что надо признать
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЗЕНИТ65
Ответ Spartakus1984
Ну или если судьи не захотят что бы кроме зенита еще кто то стал чемпионом.Да зенит силен,но как с ним конкурировать,если еще и судьи лишают очков его конкурентов?))На счет нет своих Малкомов.... поспорил бы,а Промес тогда кто?
7:1, 4:0, 2:1 тыкни пальцем, в каком из матчей и как помогли судьи.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Скамейка ради Абаскаля подтянули, добавили все
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MishaFCZ
Одно и тоже.
Одно и тоже.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЗЕНИТ65
Ответ Ветер
У Спартака сейчас скамейка не хуже основы. Усилились на пять. Зенит практически играет одним составом и шлак на скамейку понабрали. Если испанец воспользуется преимуществом, то тренер годный.
Совсем недавно вы этот шлак вторым и третьим составом называли.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
У Спартака Мешкова и Кукуляка, а это сила 🔥
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zorin
Аха-ха! Захотеть не стать чемпионом! Юморист!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ветер
У Спартака сейчас скамейка не хуже основы. Усилились на пять. Зенит практически играет одним составом и шлак на скамейку понабрали.
Если испанец воспользуется преимуществом, то тренер годный.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ Rinat Gazimzyanov
Что за спор. Разница в 6 очков. Если сейчас чемпионат начался был бы другой расклад. Просто отыграть отрыв нудно сильнее быть чем Зенит. Сейчас равные соперники. Матч последний между ними на кубок показал это.
8 очков.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rinat Gazimzyanov
Что за спор. Разница в 6 очков. Если сейчас чемпионат начался был бы другой расклад. Просто отыграть отрыв нудно сильнее быть чем Зенит. Сейчас равные соперники. Матч последний между ними на кубок показал это.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ну или если судьи не захотят что бы кроме зенита еще кто то стал чемпионом.Да зенит силен,но как с ним конкурировать,если еще и судьи лишают очков его конкурентов?))На счет нет своих Малкомов.... поспорил бы,а Промес тогда кто?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
блокад блокадыч
Ответ Евгений Кошелек
Оборону бы ещё подтянуть.
ну да
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ART DK
Малком, Клаудиньо - Промес , Мозес в принципе сопоставимые по уровню. Но есть у питерских Бариос , такого игрока у нас нет. И как показывают игры последние без него и с ним зенит команда разного уровня
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LifeSpartak
А зачем нам эти два ......
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
И в чем он не прав? Опять зануды недовольные в комментах.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь Huawei
Ещё забыл про судей добавить.
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Кошелек
Ответ блокад блокадыч
у Спартака атака не хуже
Оборону бы ещё подтянуть.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
блокад блокадыч
Ответ Kanan Jarrus
лооол какой там уровень у этих второсортных бразильцев, их максимум - игра за зенит в чемпионате без еврокубков, где они стабильно позорились
Бразильцы то особо и не позорились в ЛЧ
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Doctor John Zoidberg
И Кукуляка
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Кошелек
Ну согласен, что состав сильнее, но говорить, что прям намного, это не так. Там есть стабильность, есть основной костяк и тренер, который ни первый год работает с этой командой. Мы пока этим сильно не можем похвастаться, потому, как при прежнем руководстве были сплошные шараханья.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
лооол какой там уровень у этих второсортных бразильцев, их максимум - игра за зенит в чемпионате без еврокубков, где они стабильно позорились
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
блокад блокадыч
у Спартака атака не хуже
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
блокад блокадыч
“своих Малкома и Клаудиньо“, звучит двусмысленно)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий