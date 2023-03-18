Сергей Юран: «Зенит» не станет чемпионом, только если сам этого захочет. «Спартак» не конкурент, у них нет своих Малкома и Клаудиньо»
Сергей Юран считает, что «Спартак» не сможет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство.
– Интриги в РПЛ нет?
– Ее нет. «Зенит» не станет чемпионом, только если они сами этого захотят.
Я переживаю за «Спартак», но они, если говорить правду, не конкуренты команде Семака. Это будет продолжаться до тех пор, пока там будут бразильцы.
Не хочу обижать игроков красно-белых, но у «Спартака» нет своих Малкома и Клаудиньо. Это надо признавать: уровень у «Зенита» намного выше. Вот и все, – сказал бывший тренер «Химок».
«Зенит» опережает «Спартак» на 8 очков перед 20-м туром Мир РПЛ.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Одно и тоже.
Если испанец воспользуется преимуществом, то тренер годный.