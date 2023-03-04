Анзор Кавазашвили: «Уверен, что года через два в России будут ребята сильнее нынешних легионеров»
Анзор Кавазашвили считает, что клубы Мир РПЛ должны делать ставку на россиян.
«Посмотрите на то, что сейчас происходит в «Спартаке», например. Меня очень радует, что сейчас играют наши ребята, россияне. «Спартак» делает на них ставку. Мы тысячу лет требовали этого, чтобы отказаться от легионеров в российском футболе.
То, что делает «Зенит», – окей, это их дело, у них вагон денег, могут себе позволить многое, в том числе и натурализовать Малкома и Клаудиньо. Они вправе это делать.
Но я уверен, что года через два в России появятся такие ребята, которые будут сильнее нынешних легионеров. Наши клубы должны доверять своим ребятам», – сказал бывший вратарь «Спартака» и экс-член комитета по этике.
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LAGA
DYGA
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- Лага Дыга...
=^.^=
Хотелось бы верить , но сомневаюсь.