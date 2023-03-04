Анзор Кавазашвили: «Уверен, что года через два в России будут ребята сильнее нынешних легионеров»

считает, что клубы Мир должны делать ставку на россиян.

«Посмотрите на то, что сейчас происходит в «Спартаке», например. Меня очень радует, что сейчас играют наши ребята, россияне. «Спартак» делает на них ставку. Мы тысячу лет требовали этого, чтобы отказаться от легионеров в российском футболе.

То, что делает « », – окей, это их дело, у них вагон денег, могут себе позволить многое, в том числе и натурализовать и Клаудиньо. Они вправе это делать.

Но я уверен, что года через два в России появятся такие ребята, которые будут сильнее нынешних легионеров. Наши клубы должны доверять своим ребятам», – сказал бывший вратарь « » и экс-член комитета по этике.

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