Анзор Кавазашвили: «Уверен, что года через два в России будут ребята сильнее нынешних легионеров»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили натурализация Малком Клаудиньо Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что клубы Мир РПЛ должны делать ставку на россиян.

«Посмотрите на то, что сейчас происходит в «Спартаке», например. Меня очень радует, что сейчас играют наши ребята, россияне. «Спартак» делает на них ставку. Мы тысячу лет требовали этого, чтобы отказаться от легионеров в российском футболе.

То, что делает «Зенит», – окей, это их дело, у них вагон денег, могут себе позволить многое, в том числе и натурализовать Малкома и Клаудиньо. Они вправе это делать.

Но я уверен, что года через два в России появятся такие ребята, которые будут сильнее нынешних легионеров. Наши клубы должны доверять своим ребятам», – сказал бывший вратарь «Спартака» и экс-член комитета по этике.

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8 комментариев

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Dark.Babysitter
вспомнился мем:
LAGA
DYGA
- Леди Гага!
- Лага Дыга...
=^.^=
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Кирилл.С-Пб
Ответ Илнур Кара
А что он не правду сказал?
Кто будет через 2 года? Какая молодёж?
+2
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+2
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Илнур Кара
Ответ Кирилл.С-Пб
Как же свербит у любителей борща )))
А что он не правду сказал?
0
0
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Onion
Ребята уровня сборной Бразилии. Максименко?
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Венгерский ветеринар Мацал Кошек
На чём основана эта уверенность? В носу поковырялся и в голову гениальная мысль пришла?
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igls54
Импортозамещение в действии. Кругом одни прорывы, ускорения и интенсификация😭
+2
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Sevuska
Кацо , думаешь сильнее , чем Хвича !?
Хотелось бы верить , но сомневаюсь.
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Кирилл.С-Пб
Как же свербит у любителей борща )))
+1
0
+1
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