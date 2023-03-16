Максим Боков: «Зенит» может потерять чемпионство. «Спартак», «Ростов», ЦСКА и «Динамо» могут выиграть гонку»
Максим Боков не считает, что «Зенит» гарантировал себе чемпионство в Мир РПЛ.
Вчера сине-бело-голубые уступили «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти) в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
«Для меня удивление, что «Зенит» вылетел из Кубка России. Подбор игроков у петербуржцев и сама игра у них чуть ли не чемпионская. Но ничего страшного, провалы бывают.
Значит сейчас «Зенит» не будет отвлекаться от чемпионата. Амбиций у петербуржцев предостаточно, но одна из них потерпела крах.
«Зенит» может потерять чемпионство в этом сезоне. Я говорил, что чемпионом раньше времени петербуржцев делать не надо. Да, игр осталось не так много, но они есть. Легкой прогулки у «Зенита» в чемпионате не будет.
А то, что ближайшие преследователи будут сокращать отставание, это 200%. «Спартак», «Ростов», ЦСКА и «Динамо» могут выиграть чемпионскую гонку у петербуржцев.
Сейчас еще «Зенит» на выходных поедет в гости к армейцам, которые будут мотивированы вдвойне», – сказал экс-игрок «Зенита» и ЦСКА.
«ЦСКА еще в гонке. Такое отставание отыгрывалось, «Зенит» тоже упускал чемпионство». Боков об отставании в 16 очков
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
конкуренцию нагнетают эту искусственно за первое место ... её нет , 8 очков Спартак 16 очков ЦСКА ...какая борьба ?)
Пока вышеназванные Боковым команды будут продолжать играть на два фронта, потратив явно не мало сил в кубке, Зенит будет спокойно готовиться в недельном графике к каждой игре. Разницу в классе можно нивелировать только хорошей физической подготовкой игроков(Вспомните в Лиге Чемпионов Шериф, БАТЭ и т.д).
Сейчас же будет такая картина, что Зенит будет сильнее преследователей как классом, так и физ подготовкой, и это с учётом отрыва в 8 очков.
Сразу все четверо? Зениту уготовано 5 место..
Пара неудачных матчей, и сильнешую по всем показателям команду ( за исключением главного тренера и вратарской линии) уже с радостью списывают.
Ну, эксперты, блин..