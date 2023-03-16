Максим Боков: «Зенит» может потерять чемпионство. «Спартак», «Ростов», ЦСКА и «Динамо» могут выиграть гонку»

не считает, что «Зенит» гарантировал себе чемпионство в Мир .

Вчера сине-бело-голубые уступили « » (1:1, 4:5 по пенальти) в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Для меня удивление, что «Зенит» вылетел из Кубка России. Подбор игроков у петербуржцев и сама игра у них чуть ли не чемпионская. Но ничего страшного, провалы бывают.

Значит сейчас «Зенит» не будет отвлекаться от чемпионата. Амбиций у петербуржцев предостаточно, но одна из них потерпела крах.

«Зенит» может потерять чемпионство в этом сезоне. Я говорил, что чемпионом раньше времени петербуржцев делать не надо. Да, игр осталось не так много, но они есть. Легкой прогулки у «Зенита» в чемпионате не будет.

А то, что ближайшие преследователи будут сокращать отставание, это 200%. « », «Ростов», ЦСКА и «Динамо» могут выиграть чемпионскую гонку у петербуржцев.

Сейчас еще «Зенит» на выходных поедет в гости к армейцам, которые будут мотивированы вдвойне», – сказал экс-игрок « » и ЦСКА.

«ЦСКА еще в гонке. Такое отставание отыгрывалось, «Зенит» тоже упускал чемпионство». Боков об отставании в 16 очков

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