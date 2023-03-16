Максим Боков: «Зенит» может потерять чемпионство. «Спартак», «Ростов», ЦСКА и «Динамо» могут выиграть гонку»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Максим Боков Футбол

Максим Боков не считает, что «Зенит» гарантировал себе чемпионство в Мир РПЛ.

Вчера сине-бело-голубые уступили «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти) в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Для меня удивление, что «Зенит» вылетел из Кубка России. Подбор игроков у петербуржцев и сама игра у них чуть ли не чемпионская. Но ничего страшного, провалы бывают.

Значит сейчас «Зенит» не будет отвлекаться от чемпионата. Амбиций у петербуржцев предостаточно, но одна из них потерпела крах.

«Зенит» может потерять чемпионство в этом сезоне. Я говорил, что чемпионом раньше времени петербуржцев делать не надо. Да, игр осталось не так много, но они есть. Легкой прогулки у «Зенита» в чемпионате не будет.

А то, что ближайшие преследователи будут сокращать отставание, это 200%. «Спартак», «Ростов», ЦСКА и «Динамо» могут выиграть чемпионскую гонку у петербуржцев.

Сейчас еще «Зенит» на выходных поедет в гости к армейцам, которые будут мотивированы вдвойне», – сказал экс-игрок «Зенита» и ЦСКА.

«ЦСКА еще в гонке. Такое отставание отыгрывалось, «Зенит» тоже упускал чемпионство». Боков об отставании в 16 очков

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

28 комментариев

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Николай Горнаков
С таким судейством железно Зенит чемпион лет на 10 вперед
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Juriy_FCZ
Ответ Александр Жердин
Даже не буду это обсуждать, будет время будет и чемпион. Так же не буду обсуждать судейство( хотя Кукуляк накосячил) . Вопрос в другом . По официальной статистике : 31 087 зрителей посетили матч «Зенит» – «Динамо» в Кубке без Fan ID . Моё впечатление, цифирь что то не внушает доверия. Как и то как вчера во время трансляции на Матч ТВ не показывали трибуны и сильно микшировали звук с арены. Не кажется ли, что и раздувание судейского скандала, и прочие уводы внимания от фан уйди режиссированы. Понимаю, что пишу не совсем по теме. Но всё же.
Мне кажется, просто Вираж не учли😂 Был на стадионе вчера, ну как минимум 35-40к пришло
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White Bone
Ох уж эти влажные мечты))
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Герман Гевейлер
Боков: "Ненавижу Зенит с 96-го, аж кушать не могу!"
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Любовь Мелехова
Ответ Александр Жердин
Даже не буду это обсуждать, будет время будет и чемпион. Так же не буду обсуждать судейство( хотя Кукуляк накосячил) . Вопрос в другом . По официальной статистике : 31 087 зрителей посетили матч «Зенит» – «Динамо» в Кубке без Fan ID . Моё впечатление, цифирь что то не внушает доверия. Как и то как вчера во время трансляции на Матч ТВ не показывали трибуны и сильно микшировали звук с арены. Не кажется ли, что и раздувание судейского скандала, и прочие уводы внимания от фан уйди режиссированы. Понимаю, что пишу не совсем по теме. Но всё же.
Цифра соответствует, вираж был полный, а зрители были даже на верхнем ярусе.
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Игорь Алексеев
Следующий тур болеем за братьев армейцев, против газовиков …………!
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seMen_SM
Уровень игры Зенита вчера, в принципе, показал, что очки наверняка будут терять. С другой стороны, нет сейчас такого стабильного и мощного конкурента, кто не будет терять. Думаю, игра с ЦСКА в Москве без Барриоса - это одна из главных надежд соперников на потерю очков питерцами, но вот выиграет ли тот же Спартак в Оренбурге - для меня большой вопрос.
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Фёдор Кузнецов
ЦСКА и Динамо отстают на 16 очков за 11 туров жо конца, это Зениту нужно просто всём начать проигрывать чтоб у них появился шанс
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Александр Жердин
Даже не буду это обсуждать, будет время будет и чемпион. Так же не буду обсуждать судейство( хотя Кукуляк накосячил) . Вопрос в другом . По официальной статистике : 31 087 зрителей посетили матч «Зенит» – «Динамо» в Кубке без Fan ID . Моё впечатление, цифирь что то не внушает доверия. Как и то как вчера во время трансляции на Матч ТВ не показывали трибуны и сильно микшировали звук с арены. Не кажется ли, что и раздувание судейского скандала, и прочие уводы внимания от фан уйди режиссированы. Понимаю, что пишу не совсем по теме. Но всё же.
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Zenith forever
Ответ Evgenusin
Да хорош уже пургу нести ничего зенит не потеряет, все понимают что без бразилов они уровень Ахмата, но в РПЛ бразилы у них будут играть, да и пока вторую звезду не получат, душить любой клуб газпром будет
А уровень какого Ахмата? С Беришей, Канате, Богосавоцем ... или без них?
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Elegante
Если играть как последние два матча, то нехер делать.
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RSI
Мои армейцы вряд ли вмешаются... Одной мотивации мало, нужна стабильность и игра, которых нет. А вот Спартак - может. Особенно, если мы отберем очки.
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Хамыч
Зенит не может ,- Кукуляк/Мешков/Иванов поможет )
конкуренцию нагнетают эту искусственно за первое место ... её нет , 8 очков Спартак 16 очков ЦСКА ...какая борьба ?)
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Mike_Podolyan
Ага, Ростов😄
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Дмитрий9779
По физике не вывозим целый матч,это пробел предсезонки.Хорошо,что у Барриоса не серьезная травма и Малком в чемпионате играет.Но 8 очков упустить надо постараться.
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Konstantin Zorin
Зенит может погубить его же самоуверенность, как в Кубке.
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Evgenusin
Ответ Назар Игорь
"Спартак, Ростов, Динамо и ЦСКА могут выиграть гонку".. Сразу все четверо? Зениту уготовано 5 место.. Пара неудачных матчей, и сильнешую по всем показателям команду ( за исключением главного тренера и вратарской линии) уже с радостью списывают. Ну, эксперты, блин..
Полностью с вами согласен, деньги это всё к сожалению сейчас в футболе можно играть без тренера и вратаря и быть чемпионами
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Viktor Poljakov
Ответ Roman
Как можно в здравом уме говорить о том, что Ростов и ЦСКА могут стать чемпионами? Ростов только из-за пенок удерживается наверху, а ЦСКА разучился совсем играть в гостях, да и проблем с составом куча. Он бы еще сказал, что Локомотив может стать чемпионом
Однозначно, ЗЕНИТ, чемпион. 2-е место СПАРТАК, ЗА 3 место будут бороться ЦСКА и ДИНАМО! РОСТОВ, с таким составом, даже в ПЯТЁРКЕ не будет, хотя болею за РОСТОВ. Мой объективный прогноз!!!
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Evgenusin
Да хорош уже пургу нести ничего зенит не потеряет, все понимают что без бразилов они уровень Ахмата, но в РПЛ бразилы у них будут играть, да и пока вторую звезду не получат, душить любой клуб газпром будет
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Эдуард Элверс
Зенит снова будет чемпионом, пока у других не будет столько денег, как у них
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Stas Politik
Только вот есть один нюансик.
Пока вышеназванные Боковым команды будут продолжать играть на два фронта, потратив явно не мало сил в кубке, Зенит будет спокойно готовиться в недельном графике к каждой игре. Разницу в классе можно нивелировать только хорошей физической подготовкой игроков(Вспомните в Лиге Чемпионов Шериф, БАТЭ и т.д).
Сейчас же будет такая картина, что Зенит будет сильнее преследователей как классом, так и физ подготовкой, и это с учётом отрыва в 8 очков.
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Назар Игорь
"Спартак, Ростов, Динамо и ЦСКА могут выиграть гонку"..
Сразу все четверо? Зениту уготовано 5 место..
Пара неудачных матчей, и сильнешую по всем показателям команду ( за исключением главного тренера и вратарской линии) уже с радостью списывают.
Ну, эксперты, блин..
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Алексей Иванов
Как показывают игры, судьи будут с пузырями из соплей стараться не дать сократить отрыв с Зенитом...надо вообще судей давно проверить у окулиста... может просто зрение у мужиков село, а мы тут на руководство зенита гоним ..
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Volgogradets
Ответ Roman
Как можно в здравом уме говорить о том, что Ростов и ЦСКА могут стать чемпионами? Ростов только из-за пенок удерживается наверху, а ЦСКА разучился совсем играть в гостях, да и проблем с составом куча. Он бы еще сказал, что Локомотив может стать чемпионом
вот и вытянут их
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Volgogradets
могут и пуделя дотянуть
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