Родриго о трансфере: «С «Барселоной» все было согласовано, и я не ожидал, что «Реал» вмешается»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Родриго Гоэс Футбол

Полузащитник Родриго Гоэс рассказал, что мог вместо «Реала» играть за «Барселону».

«У меня было две футболки: одна – «Реала», другая – «Барселоны». Мне пришлось делать выбор – и я легко принял решение.

С «Барселоной» все было согласовано, и я не ожидал, что «Реал» вмешается, это стало для меня сюрпризом.

Сначала было страшно, но затем этот момент стал одним из самых счастливых в моей жизни», – сказал бразилец.

Родриго был подписан «Реалом» в 2018 году и присоединился к команде в 2019-м. С ней он завоевал 7 трофеев. Подробно со статистикой выступлений 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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Иван Куянец
Ответ rigobersong
давно пора понять, если игрок нужен Барселоне она его купит, как было с тем же Неймаром:) Если в Барсе посчитали что Родриго за 40 лямов никчемный брусок, то так оно и оказалось:) А один матч жизни любой брусок может провести:))
Родриго в ВАЖНЫХ матчах тащит
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Андрей Хенто
Родриго сделал абсолютно правильный выбор. А если бы еще ему доверяли столько же, сколько и Винисиусу, результативности бы его была в разы лучше.
+7
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+6
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rigobersong
давно пора понять, если игрок нужен Барселоне она его купит, как было с тем же Неймаром:) Если в Барсе посчитали что Родриго за 40 лямов никчемный брусок, то так оно и оказалось:) А один матч жизни любой брусок может провести:))
+3
-6
-3
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Иван Куянец
Я рад что Родриго в Реале очень важный для Реала
+3
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+1
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