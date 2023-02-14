Родриго о трансфере: «С «Барселоной» все было согласовано, и я не ожидал, что «Реал» вмешается»

Полузащитник Родриго Гоэс рассказал, что мог вместо « » играть за «Барселону».

«У меня было две футболки: одна – «Реала», другая – «Барселоны». Мне пришлось делать выбор – и я легко принял решение.

С «Барселоной» все было согласовано, и я не ожидал, что «Реал» вмешается, это стало для меня сюрпризом.

Сначала было страшно, но затем этот момент стал одним из самых счастливых в моей жизни», – сказал бразилец.

Родриго был подписан «Реалом» в 2018 году и присоединился к команде в 2019-м. С ней он завоевал 7 трофеев. Подробно со статистикой выступлений 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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