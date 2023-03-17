Орлов не считает Промеса легендой «Спартака»: «Нет, конечно. Легенда – это тот, кто отыграл там 10 лет, нужно подождать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Квинси Промес Футбол

Геннадий Орлов не считает Квинси Промеса легендой «Спартака».

– Промес в прекрасной форме, он показывает это в каждом матче. Надо теперь, чтобы остальные играли на его уровне.

– Можно ли считать Квинси легендой «Спартака»?

– Нет, конечно. Легенда – это тот, кто отыграл в там 10 лет. Только потом можно стать легендой. Нужно подождать.

Нельзя делать скоропалительные выводы, – сказал комментатор.

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25 комментариев

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Самозанятый
Ответ Max Kochetkov
Стою на асфальте я в лыжи обутый Толи лыжи не едут, толи я ########..
Дак, я к этому гениальному четверостишию и обращался в своей фразе в надежде, что кто-то его помнит. Но вот по поводу статистики так и не понял.
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Max Kochetkov
Ответ Самозанятый
Зашёл я в статистику Спортса, чтобы проверить Кержакова и Аршавина на соответствие ключевым критериям легендарности (к слову, соответствуют), а обнаружил, что в соответствии с этой статистикой Аршавин начал карьеру в Зените в 2008, а Кержаков вообще пришёл в Зенит после Севильи и Динамо. Вот не знаю, то ли я как-то криво приложением пользуюсь, то ли лыжи не едут.
Стою на асфальте я в лыжи обутый
Толи лыжи не едут, толи я ########..
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Олег Комисаров
Вот Терри вообще не играл, но уже легенда )) все поддается сравнению 😁
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Александр Колчак
Зачем этого любителя дзюбы спрашивают про Великий Спартак?
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Самозанятый
Зашёл я в статистику Спортса, чтобы проверить Кержакова и Аршавина на соответствие ключевым критериям легендарности (к слову, соответствуют), а обнаружил, что в соответствии с этой статистикой Аршавин начал карьеру в Зените в 2008, а Кержаков вообще пришёл в Зенит после Севильи и Динамо. Вот не знаю, то ли я как-то криво приложением пользуюсь, то ли лыжи не едут.
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Кокич
Он скоро, для справки, по голам Титова обгонит.
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Александр Подуфалов
гаааага
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Pb-SE
А Дзюба или Данни - легенды Зенита?
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Дмитрий9779
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Кстати,сегодня оглашение приговора должно было быть.
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Роман
Ответ Дядя ТУРА
сколько съедено борща с тарасовки
шутки газовые
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Дмитрий9779
Легенда не легенда,но пользы КБ принес много.
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Demon44
во дед даёт! это ж как он сейчас футбольного эксперта с не мытой бошкой одной фразой приложил))
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Ответ Black-White Heart
Ты серьезно или школьник? Тотти и Рауль?? То есть Гиггз, Скоулз, Дель Пьеро, Буффон, Дзанетти то все шутки что ли? И то в голову пришло буквально за 10 секунд. Это шутки для тебя что ли?
В Баварии таких мешок тож :)
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Ansu Fati
Ответ Жирный Лукаку
Ну и сколько в мире таких легендарных игроков? Тотти да Рауль, и ещё пару штук?
Половина Милана и МЮ 00х, половина Барселоны и Баварии 10х
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Plamen
А к примеру Карпин, Мостовой, Шалимов и Онопко считаются легендами Спартака?
+1
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dmitry.tchidakin
Думаю, красно белые сами разберутся, кого им считать легендой, а кого - нет
+14
-2
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Black-White Heart
Ответ Жирный Лукаку
Ну и сколько в мире таких легендарных игроков? Тотти да Рауль, и ещё пару штук?
Ты серьезно или школьник? Тотти и Рауль?? То есть Гиггз, Скоулз, Дель Пьеро, Буффон, Дзанетти то все шутки что ли? И то в голову пришло буквально за 10 секунд. Это шутки для тебя что ли?
+1
0
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Дядя ТУРА
Ответ KOTOV71
Кто-нибудь объяснит,что это за звание такое " легенда Спартака"? По каким критериям выдаётся? Кто определяет?
сколько съедено борща с тарасовки
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-5
-3
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Виталий
Геннадий комментируйте лучше свой зенит у вас это лучше получается
+9
-3
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Жирный Лукаку
Ну и сколько в мире таких легендарных игроков? Тотти да Рауль, и ещё пару штук?
+2
-6
-4
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KOTOV71
Кто-нибудь объяснит,что это за звание такое " легенда Спартака"? По каким критериям выдаётся? Кто определяет?
+2
-2
0
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Тайосич
Вряд ли стоит брать во внимание мнение газовое сектанта Геннадия Орлова.
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-3
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леннорыч-абрамович
Джон Терри - легенда Спартака!
+3
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Тиджани Бабангида
Дедушка прав. В легенды записывать рановато
0
-3
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