Орлов не считает Промеса легендой «Спартака»: «Нет, конечно. Легенда – это тот, кто отыграл там 10 лет, нужно подождать»

не считает легендой « ».

– Промес в прекрасной форме, он показывает это в каждом матче. Надо теперь, чтобы остальные играли на его уровне.

– Можно ли считать Квинси легендой «Спартака»?

– Нет, конечно. Легенда – это тот, кто отыграл в там 10 лет. Только потом можно стать легендой. Нужно подождать.

Нельзя делать скоропалительные выводы, – сказал комментатор.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас