Суд Амстердама возобновил рассмотрение дела о нападении Промеса на родственника. Сегодня решения не будет

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Суд в Нидерландах возобновил рассмотрение дела о нападении Квинси Промеса на родственника.

Напомним, в декабре 2020 года стало известно, что Промес ударил родственника ножом в колено и может быть приговорен к 4 годам лишения свободы. В июне 2022-го Квинси обязали выплатить компенсацию двоюродному брату. При этом прокуратура Нидерландов продолжает работу над уголовным делом за попытку непредумышленного убийства. Прокуратура требует 2 года тюрьмы для игрока «Спартака».

Как сообщает AD.nl, суд Амстердама объявил, что расследование возобновлено, но на заседании, которое должно состояться сегодня, не будет вынесено решения о наказании. О причинах отсрочки объявят на самом заседании.

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14 комментариев

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Давид Золотов
Ответ nobrainnopain
А зачем подавал на гражданство, в котором ему отказали?
Я же написал выше скорее всего от суда бежал как клаудинью
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nobrainnopain
Ответ Давид Золотов
А есть инфа где Промес : я хочу получит Рус гражданство?
А зачем подавал на гражданство, в котором ему отказали?
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Фёдор Кузнецов
Ответ Гамарджоба Генацвале
За избиение телефона пока что не сажают.
Ригоберка так заврался чо уже сам в это верит
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Mmzz
Там вот суд Гааги хорошо рассмотрел дело другого персонажа)
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King_X
Ох, питерские, никак не успокоятся (с) Заремка
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Давид Золотов
Ответ nobrainnopain
Я домыслами не занимаюсь , предпочитаю черпать информацию из официальных анонсов
А есть инфа где Промес : я хочу получит Рус гражданство?
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nobrainnopain
Ответ Давид Золотов
Думаешь клаудинью наркотой приторговывал?
Я домыслами не занимаюсь , предпочитаю черпать информацию из официальных анонсов
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Давид Золотов
Ответ nobrainnopain
А вот и причина жажды российского гражданства.
Думаешь клаудинью наркотой приторговывал?
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Ильдар Фарукшин
Ответ Vlad1m1r
Да три человека осуждены, один оправдан
Правда? а кто сбил. Надеюсь на Антошку не повесят
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Vlad1m1r
Ответ Ильдар Фарукшин
Суд Амстердама вы разобрались кто сбил ваш боинг или все. Суд Амстердама самый гуманный суд в мире 😊
Да три человека осуждены, один оправдан
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nobrainnopain
А вот и причина жажды российского гражданства.
+3
-5
-2
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Гамарджоба Генацвале
Ответ rigobersong
а когда уже посадят кринжтиану за то, что избил ребенка?:)
За избиение телефона пока что не сажают.
+4
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Ильдар Фарукшин
Суд Амстердама вы разобрались кто сбил ваш боинг или все. Суд Амстердама самый гуманный суд в мире 😊
+4
-6
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rigobersong
а когда уже посадят кринжтиану за то, что избил ребенка?:)
+2
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