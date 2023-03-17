Суд Амстердама возобновил рассмотрение дела о нападении Промеса на родственника. Сегодня решения не будет

Суд в Нидерландах возобновил рассмотрение дела о нападении на родственника.

Напомним, в декабре 2020 года стало известно, что Промес ударил родственника ножом в колено и может быть приговорен к 4 годам лишения свободы. В июне 2022-го Квинси обязали выплатить компенсацию двоюродному брату. При этом прокуратура Нидерландов продолжает работу над уголовным делом за попытку непредумышленного убийства. Прокуратура требует 2 года тюрьмы для игрока « ».

Как сообщает AD.nl, суд Амстердама объявил, что расследование возобновлено, но на заседании, которое должно состояться сегодня, не будет вынесено решения о наказании. О причинах отсрочки объявят на самом заседании.

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