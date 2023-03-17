Властимил Петржела: «Зенит» не в кризисе, он просто устал от отсутствия серьезных конкурентов в РПЛ»

Теги Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела не считает, что «Зенит» находится в кризисе.

«Я в курсе последних результатов «Зенита», но он точно не находится в кризисе.

Он просто устал от отсутствия серьезных конкурентов в РПЛ», – сказал бывший тренер петербургского клуба. 

Напомним, «Зенит» вылетел из Фонбет Кубка России, проиграв «Динамо» (1:1, пенальти – 4:5).

В чемпионате России команда из Санкт-Петербурга лидирует, опережая «Спартак» на 8 очков.

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27 комментариев

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Шлёма Презерман
То "Зенит никогда не станет чемпионом", то "Зенит устал от отсутствия конкурентов". Все, что надо знать о чешском физруке.
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balander09
Устал веселиться как Слермз Маккензи из Футурамы?)
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
А что мне написать человеку(тебе)который отрицает,что у зенита есть админ ресурс))? Хотя даже бывшие футболисты зенита это не отрицают да и любой адекватный человек это осознает ибо всё это на поверхности и годами проявляется в том или ином виде.
Ты про судей начал,ну так расскажи в каких матчах РПЛ Зенит тащили,но ты не можешь назвать,начал ёрзать.
А про админресурс Я тебе писал:
Изменение регламента в середине чемпионата для одной команды.
Штраф за флаги со свастикой ,Зенит за баннер наказали матчем без зрителей
Публичное оскорбление на расистской почве вратаря сборной Гильерме и ...10-е предупреждение и небольшой штраф.
Каманцев заявил,что судьи ФИФА из Питера не могут судить Зенит,в то время как судья ФИФА из Москвы может судить Зенит и москоклубы.
Да и глупо о чем-то говорить если 2/3 чемпионата вы играете в Москве.Если бы Зенит играл 20 матчей в Питере он был бы чемпионом каждый год.:
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Итачи Учиха
Ну да. Какой смысл #опу рвать, если в кабинете уже за очередную чашку договорились.
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KOTOV71
Ну проиграли один матч, бывает.
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ygcn5c2ty9
Мы не проиграли, мы устали выигрывать))
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Олег Брындин
Ответ Ростов-на-Дону
Да, у мешка газового нет конкурентов.
И даже ростовский нарост Завода по производству аграрной техники ему не конкурент
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Spartakus1984
Ответ Дмитрий9779
Слился?Ну ок.
А что мне написать человеку(тебе)который отрицает,что у зенита есть админ ресурс))? Хотя даже бывшие футболисты зенита это не отрицают да и любой адекватный человек это осознает ибо всё это на поверхности и годами проявляется в том или ином виде.
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Spartakus1984
Ответ Олег Брындин
Комментарий удален модератором
Слушай я за всю историю зенита достаточно раз видел как зенит брал...и даже в 1 лиге.Так что не живи прошлым.
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Spartakus1984
Ответ SMART789
из 7 матчей выиграли 6 и проиграли 1 по пенальти кризис...
От Химок отскочили а в кубке проиграли.Но тут дело скорее в том,что отсутствовали ключевые игроки.
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SMART789
из 7 матчей выиграли 6 и проиграли 1 по пенальти

кризис...
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инок
Бедняги Зенит, измучились без конкуренции! Золото брать не хотят, но куда деваться..)
+4
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Проще сказать в каком не судили.Начиная с эпохи газпрома.
Слился?Ну ок.
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Олег Брындин
Ответ Spartakus1984
Ох,ну если зенит устал,то зачем перестраховывается с помощью судей?Ради титулов -медалек любой ценой.))Играли бы честно,тогда бы и самим им было бы интереснее.
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Ростов-на-Дону
Да, у мешка газового нет конкурентов.
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Олег Брындин
Ответ Тайосич
Сами создали такую ситуацию, сами от неё страдают. Типичный дилетантский газпромовский менеджмент.
Они по сравнению с тобой дилетанты?
+1
-2
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Олег Брындин
Реально РПЛ это не чемпионат, а кучка истеричных клубов, корые чего-то от всех требуют, но не дают и минимального футбола сами.
+1
-2
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Иван Новиков
Он устал, он ухожу.
+1
-1
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Тайосич
Одна ошибка? Смешно. Против Спартака судьи в 3 матчах подряд ошиблись. В прошлом сезоне у Зенита по судейским ошибкам +4, у Спартака -2.
+5
-4
+1
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Тайосич
Сами создали такую ситуацию, сами от неё страдают. Типичный дилетантский газпромовский менеджмент.
+6
-7
-1
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Spartakus1984
Ответ Дмитрий9779
А в каком матче судьи в пользу Зенита судили в РПЛ?
Проще сказать в каком не судили.Начиная с эпохи газпрома.
+7
-6
+1
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Ох,ну если зенит устал,то зачем перестраховывается с помощью судей?Ради титулов -медалек любой ценой.))Играли бы честно,тогда бы и самим им было бы интереснее.
А в каком матче судьи в пользу Зенита судили в РПЛ?
+5
-4
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rarog
Ребят,а чо за кризис? Ну проиграли по пенальти в Кубке с родными поленьями в составе. Ну будем честны-никогда Зенит не был кубковой командой,не сильно у нас получается в Кубке после 1999. Я напомню,что оба финала 2010 и 2020 были с командами пониже классом и оба выиграны 1:0 с пенальти)
После рестарта в чемпионате одна игра выиграна в одну калитку, другая дожата на классе.
Где кризис?
+8
-4
+4
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В Питере Пять
Ответ igls54
Зенит просто ждет 07.05, чтобы отгрузить традиционные семь или пять
КБ уже заранее давят на судей, аж к себе приглашают. Целая одна ошибка в пользу Зенита случилась. Из-за неё целый заговор против Спартака выявили.
+4
-4
0
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igls54
Зенит просто ждет 07.05, чтобы отгрузить традиционные семь или пять
+7
-8
-1
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