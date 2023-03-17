Властимил Петржела: «Зенит» не в кризисе, он просто устал от отсутствия серьезных конкурентов в РПЛ»

не считает, что «Зенит» находится в кризисе.

«Я в курсе последних результатов «Зенита», но он точно не находится в кризисе.

Он просто устал от отсутствия серьезных конкурентов в », – сказал бывший тренер петербургского клуба.

Напомним, « » вылетел из Фонбет Кубка России, проиграв «Динамо» (1:1, пенальти – 4:5).

В чемпионате России команда из Санкт-Петербурга лидирует, опережая «Спартак» на 8 очков.

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