Властимил Петржела: «Зенит» не в кризисе, он просто устал от отсутствия серьезных конкурентов в РПЛ»
Властимил Петржела не считает, что «Зенит» находится в кризисе.
«Я в курсе последних результатов «Зенита», но он точно не находится в кризисе.
Он просто устал от отсутствия серьезных конкурентов в РПЛ», – сказал бывший тренер петербургского клуба.
Напомним, «Зенит» вылетел из Фонбет Кубка России, проиграв «Динамо» (1:1, пенальти – 4:5).
В чемпионате России команда из Санкт-Петербурга лидирует, опережая «Спартак» на 8 очков.
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А про админресурс Я тебе писал:
Изменение регламента в середине чемпионата для одной команды.
Штраф за флаги со свастикой ,Зенит за баннер наказали матчем без зрителей
Публичное оскорбление на расистской почве вратаря сборной Гильерме и ...10-е предупреждение и небольшой штраф.
Каманцев заявил,что судьи ФИФА из Питера не могут судить Зенит,в то время как судья ФИФА из Москвы может судить Зенит и москоклубы.
Да и глупо о чем-то говорить если 2/3 чемпионата вы играете в Москве.Если бы Зенит играл 20 матчей в Питере он был бы чемпионом каждый год.:
кризис...
После рестарта в чемпионате одна игра выиграна в одну калитку, другая дожата на классе.
Где кризис?