«Судьи раньше «убивали» так грамотно, что не подкопаться – зарабатывали в те тяжелые времена. А сейчас некоторые работают инспекторами». Экс-президент «Зенита» Туфрин об арбитрах в 90-х

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС судьи Первая лига Асмарал Лада-Тольятти Лом-Али Ибрагимов Леонид Туфрин видеоповторы деньги Футбол

Экс-президент «Зенита» высказался о проблеме судейства в России.

– Всегда, сколько я себя помню, судейство в России было предвзятое. Посмотрите, кто раньше был наверху турнирной таблицы? Клубы, которые располагали большими средствами. «Зенит» соперничал в первой лиге с «Ладой» из Тольятти. Там автозавод, большие деньги, возможности.

Они, как принято сейчас говорить, работали с судьями, поэтому добивались результата. У московского «Асмарала» был хозяин Аль-Халиди, богатый человек. А судьи – те же люди. В те тяжелые времена они ничем не чурались.

Но меня удивляет, что некоторые арбитры из той эпохи сейчас работают инспекторами в нашем футболе. Все же знали, какая система была выстроена, кто как зарабатывал.

Мне однажды, помню, в РФС сказали: «Через полчаса после окончания тура мы можем сказать, какой судья сколько получил». Представляете? Это был кошмар. «Зенит», правда, этим не занимался, потому что у нас не было денег.

– Нет смысла перечислять фамилии арбитров, которые «брали на лапу», потому что этим занимались примерно все?

– Примерно так. И я не понимаю, как эти люди сейчас работают инспекторами, дают интервью, рассуждают о чистоте судейства. Единственный неподкупный арбитр тогда – Лом-Али Ибрагимов из Грозного. Говорят, он был обеспеченный человек, не занимался этими делами. Остальные судили не по правилам, а по понятиям.

– Почему сейчас все обсуждают судейство, а не футбол?

– Мне кажется, это некое отвлечение от футбола. Я не говорю про последнюю игру «Зенита». Понятно, что у судьи была боязнь перед клубом, не поставил пенальти. Но почему-то никто не пишет о том, как ошибались игроки «Зенита».

Игрокам, получается, ошибиться можно, судьям – нет. Если мы будем их постоянно тюкать, они вообще не захотят больше судить, скажут: «Найдите других судей».

– Можно сказать, что в девяностых судьи были квалифицированные, а нынешние арбитры  меньше умеют, но спрос с них больше?

– Я согласен. Тогда судьи были очень квалифицированные. Когда они «убивали», делали это так грамотно, что не подкопаться. Попытки вывести арбитров на чистую воду, даже если такие предпринимались, ничем не заканчивались. Ничего нельзя было доказать. Они все делали профессионально.

– Сейчас судьи так не грешат, зато всего боятся – сильных клубов, системы ВАР?

– Конечно, ВАР – это же «подглядка» за арбитром. Они думают: я лучше пропущу момент, промолчу – пусть ВАР за меня работает. Если свистнул и показал на точку, уже сложнее отменить решение. Да и что, разве судьи в Германии, Англии, Италии не ошибаются? Точно так же ошибаются, как наши.

Но нельзя все время бить этих людей по голове за ошибки. Если тебе будут постоянно говорить: «Ты плохой», «Ты плохой», «Ты плохой», ты поверишь в то, что ты плохой, – сказал Леонид Туфрин.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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20 комментариев

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градус ненависти
Петтай, Хусаинов, Гвардис. Легенды, #####
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Rundatgame
Ответ Julia_Lawyer
Да нет же.
Хм, а кто тогда? В интернете пишут, что Туфрин президентствовал в 92-94, а с 95-го уже Виталий Леонтич.
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Андрей Лоел
"Это был кошмар. «Зенит», правда, этим не занимался, потому что у нас не было денег." Теперь деньги есть.
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Julia_Lawyer
Ответ Rundatgame
Из этой новости узнал кто был президентом Зенита до ВЛМ.
Да нет же.
0
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freeman123
Ответ Дмитрий9779
Чеботарев,Куличенков,Гвардис,Баскаков,Зуев...
Петтай
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Александр Сырчин
Ответ ВладимирНеПутин
Да-да, рассказывай. Спартак по игре был хорош, но судьи ещё как судили в пользу Спартака
Было время, когда наш чемпион в Европе нормально играл. И я не только про Спартак. А потом начались конкретные подсуживания и все, игры в Европе для наших клубов стали все чаще позором. Совпадение? Не думаю.
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freeman123
Да, чего матчи цска с Петтаем во главе и матчи спартака с Хусаиновым только стоят, какая «игра» была))
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Олег Брындин
Почему никто не задаётся вопросом, а при ком все эти судьи появились?!
Не при Симоняне ли?!)
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ВладимирНеПутин
Ответ Тайосич
Спартак и сам на поле прекрасно справлялся, без судейской помощи. А Алании да, судьи подарили чемпионство.
Да-да, рассказывай. Спартак по игре был хорош, но судьи ещё как судили в пользу Спартака
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Дмитрий9779
Ответ vzi
Грамотный судья убивает не тем, что голы отменяет или пенальти ставит, а тем, что в центре поля весь мелкий фол свистит в одну сторону и за счет этого дает одной из команд преимущество в развитии ее атак и в гашении соперника. В итоге накапливается усталость у соперника, и они пропускают. И кто потом эти мелкие фолы в центре поля будет разбирать?..
Да там можно было рукой забить или Петтай...
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Тайосич
Ответ ВладимирНеПутин
О да, вообще не подкопаться было. Тогда судьи как только не рисовали результат для того же Спартака, Алании. Только интернета не было, да и тв трансляции не так развиты были из-за чего это так широко не обсуждалось
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Hilperico
Да не может быть, в девяностые с нечеткими трансляциями, отсутствием ВАР и следов в интернете было сложнее доказать предвзятость судей!! О_О
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Дмитрий9779
Чеботарев,Куличенков,Гвардис,Баскаков,Зуев...
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vzi
Грамотный судья убивает не тем, что голы отменяет или пенальти ставит, а тем, что в центре поля весь мелкий фол свистит в одну сторону и за счет этого дает одной из команд преимущество в развитии ее атак и в гашении соперника. В итоге накапливается усталость у соперника, и они пропускают. И кто потом эти мелкие фолы в центре поля будет разбирать?..
+6
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Rundatgame
Из этой новости узнал кто был президентом Зенита до ВЛМ.
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инок
Интересное вью. Похоже, что правдивое. Респект автору
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ВладимирНеПутин
О да, вообще не подкопаться было. Тогда судьи как только не рисовали результат для того же Спартака, Алании. Только интернета не было, да и тв трансляции не так развиты были из-за чего это так широко не обсуждалось
+19
-7
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Александр Жердин
Ответ леннорыч-абрамович
А сейчас убивают безграмотно, но тоже не подкопаться.
Ну ты ещё про Петтая расскажи. Какой неподкупный был.
+12
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ХавиГави_Паратрупер
Да, нынешние бракоделы не чета настоящим виртуозам судейского дела типа Хусаинова...эх, вот были времена🎅🏿
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леннорыч-абрамович
А сейчас убивают безграмотно, но тоже не подкопаться.
+5
-2
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