«Судьи раньше «убивали» так грамотно, что не подкопаться – зарабатывали в те тяжелые времена. А сейчас некоторые работают инспекторами». Экс-президент «Зенита» Туфрин об арбитрах в 90-х

Экс-президент « » высказался о проблеме судейства в России.

– Всегда, сколько я себя помню, судейство в России было предвзятое. Посмотрите, кто раньше был наверху турнирной таблицы? Клубы, которые располагали большими средствами. «Зенит» соперничал в первой лиге с «Ладой» из Тольятти. Там автозавод, большие деньги, возможности.

Они, как принято сейчас говорить, работали с судьями, поэтому добивались результата. У московского «Асмарала» был хозяин Аль-Халиди, богатый человек. А судьи – те же люди. В те тяжелые времена они ничем не чурались.

Но меня удивляет, что некоторые арбитры из той эпохи сейчас работают инспекторами в нашем футболе. Все же знали, какая система была выстроена, кто как зарабатывал.

Мне однажды, помню, в РФС сказали: «Через полчаса после окончания тура мы можем сказать, какой судья сколько получил». Представляете? Это был кошмар. «Зенит», правда, этим не занимался, потому что у нас не было денег.

– Нет смысла перечислять фамилии арбитров, которые «брали на лапу», потому что этим занимались примерно все?

– Примерно так. И я не понимаю, как эти люди сейчас работают инспекторами, дают интервью, рассуждают о чистоте судейства. Единственный неподкупный арбитр тогда – Лом-Али Ибрагимов из Грозного. Говорят, он был обеспеченный человек, не занимался этими делами. Остальные судили не по правилам, а по понятиям.

– Почему сейчас все обсуждают судейство, а не футбол?

– Мне кажется, это некое отвлечение от футбола. Я не говорю про последнюю игру «Зенита». Понятно, что у судьи была боязнь перед клубом, не поставил пенальти. Но почему-то никто не пишет о том, как ошибались игроки «Зенита».

Игрокам, получается, ошибиться можно, судьям – нет. Если мы будем их постоянно тюкать, они вообще не захотят больше судить, скажут: «Найдите других судей».

– Можно сказать, что в девяностых судьи были квалифицированные, а нынешние арбитры меньше умеют, но спрос с них больше?

– Я согласен. Тогда судьи были очень квалифицированные. Когда они «убивали», делали это так грамотно, что не подкопаться. Попытки вывести арбитров на чистую воду, даже если такие предпринимались, ничем не заканчивались. Ничего нельзя было доказать. Они все делали профессионально.

– Сейчас судьи так не грешат, зато всего боятся – сильных клубов, системы ВАР?

– Конечно, ВАР – это же «подглядка» за арбитром. Они думают: я лучше пропущу момент, промолчу – пусть ВАР за меня работает. Если свистнул и показал на точку, уже сложнее отменить решение. Да и что, разве судьи в Германии, Англии, Италии не ошибаются? Точно так же ошибаются, как наши.

Но нельзя все время бить этих людей по голове за ошибки. Если тебе будут постоянно говорить: «Ты плохой», «Ты плохой», «Ты плохой», ты поверишь в то, что ты плохой, – сказал Леонид Туфрин.

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