«Спартак» не обгонит «Зенит», даже если тот будет играть вторым составом». Петржела про Мир РПЛ

уверен, что у « » нет шансов опередить «Зенит».

«Не верю в то, что «Спартак» сможет стать чемпионом России в этом сезоне. Нет никаких сомнений, что «Зенит» снова выиграет .

Да, команда Семака еще может потерять очки, это нормально. Но отрыв сейчас такой, что «Спартаку» ничего не поможет. «Спартак» ни за что не обгонит «Зенит», даже если петербуржцы будут играть вторым составом. У них очень длинная скамейка», – сказал бывший главный тренер « ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас