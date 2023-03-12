«Спартак» не обгонит «Зенит», даже если тот будет играть вторым составом». Петржела про Мир РПЛ

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела уверен, что у «Спартака» нет шансов опередить «Зенит».

«Не верю в то, что «Спартак» сможет стать чемпионом России в этом сезоне. Нет никаких сомнений, что «Зенит» снова выиграет РПЛ.

Да, команда Семака еще может потерять очки, это нормально. Но отрыв сейчас такой, что «Спартаку» ничего не поможет. «Спартак» ни за что не обгонит «Зенит», даже если петербуржцы будут играть вторым составом. У них очень длинная скамейка», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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20 комментариев

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SMART789
Ответ Сергей Сурков
первое правильно второе ошибка ,учи матчасть
не считаю кубки значимым трофеем, впрочем для заурядных клубов любая чашка как золотая
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Сергей Сурков
Ответ SMART789
Сергей Семак худший тренер При нем у Спартака ноль трофеев за 5 сезонов
первое правильно второе ошибка ,учи матчасть
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S.Mane10
Что за пургу он несёт про второй состав?!
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S.Mane10
Да хватит уже у него брать интервью и цитировать его!
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A.Barancevich
Ответ SMART789
Сергей Семак худший тренер При нем у Спартака ноль трофеев за 5 сезонов
Минус за внимательность)
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dimitrii36
сегодняшний матч все понты указал
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Филипп Юзбашев
Ответ Камбоджа Иванов
Сантос в центре потянет. Да и причем тут Динамо? Это, по сути, средняк сейчас.
Судя по игре с химиками, у них есть шанс)
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Колбаскер тут
Ну с Кержом в рамке у любой команды есть шансы. Даже у Спартака и Химок
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SMART789
Сергей Семак худший тренер

При нем у Спартака ноль трофеев за 5 сезонов
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Spartacus Pro
По поводу длинной скамейки, чешский дед, конечно, сморозил. Если только он не имел ввиду судей и Миллера, но и они никак не в запасе, играют во всю.
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+5
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Lampo
Видимо чех знаком с позицией РФС не
понаслышке, кто станет чемпионом уже решено было до сезона
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Камбоджа Иванов
Ответ Александр Беляков
Это клоунада про второй состав забавляет уже давно. В запасе из тех , кто может усилить разве , что Мантуан и с натяжкой Сергеев. Остальные моментально ухудшают игру.
Адамов и Клаудиньо? Круговой вместо Мостового (не Сантоса)?
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OopsIDidItAgain
«Спартак» не обгонит «Зенит» потому что Газ, а не Нефть ☺️
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vendigo
ты давай все-таки от вопроса-то не уходи, а Спартак в чемпионате Чехии какое?
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Александр Беляков
Это клоунада про второй состав забавляет уже давно. В запасе из тех , кто может усилить разве , что Мантуан и с натяжкой Сергеев. Остальные моментально ухудшают игру.
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Konstantin Zorin
Насмешил, клоун.))
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Big Nick
Ответ Филипп Юзбашев
Посмотрим как без Бариоса будет играть зенит с ЦСКА, Динамо, Спартаком, да что уж там, с тем же самым Уралом)
Уже играли и не раз. Проблем не было. Присутствие Сантоса невелирует его потерю.
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Камбоджа Иванов
Ответ Филипп Юзбашев
Посмотрим как без Бариоса будет играть зенит с ЦСКА, Динамо, Спартаком, да что уж там, с тем же самым Уралом)
Сантос в центре потянет. Да и причем тут Динамо? Это, по сути, средняк сейчас.
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Филипп Юзбашев
Посмотрим как без Бариоса будет играть зенит с ЦСКА, Динамо, Спартаком, да что уж там, с тем же самым Уралом)
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Беременный малыш
Насчет второго состава поспорил бы с этим лудоманом👴👌🏻
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