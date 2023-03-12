«Спартак» не обгонит «Зенит», даже если тот будет играть вторым составом». Петржела про Мир РПЛ
Властимил Петржела уверен, что у «Спартака» нет шансов опередить «Зенит».
«Не верю в то, что «Спартак» сможет стать чемпионом России в этом сезоне. Нет никаких сомнений, что «Зенит» снова выиграет РПЛ.
Да, команда Семака еще может потерять очки, это нормально. Но отрыв сейчас такой, что «Спартаку» ничего не поможет. «Спартак» ни за что не обгонит «Зенит», даже если петербуржцы будут играть вторым составом. У них очень длинная скамейка», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
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При нем у Спартака ноль трофеев за 5 сезонов
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