Месси ушел с тренировки «ПСЖ» из-за дискомфорта в мышце. Лео не ссорился с Гальтье (GFFN)

Теги Ренн ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция травмы Кристоф Гальтье Футбол

Лионель Месси досрочно покинул тренировку «ПСЖ» из-за дискомфорта в мышце.

Get French Football News со ссылкой на источники опровергает сообщение о том, что аргентинец ушел раньше времени с занятия из-за ссоры с тренером Кристофом Гальтье.

По данным источников, Месси почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Его участие в ближайшей игре с «Ренном» под вопросом. 

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52 комментария

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AnMe
Ответ Парень со двора Шмурнова
Ну я как часть фанбазы Роналду могу сказать, что там 90% 💩 льется чисто от хейтеров :)
Здарова, адекватный фанат, ты прям как единорог тут! Рад видеть!
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Yury Sin
Теперь фразы типа "Он не ССОРИЛСЯ с Гальтье" воспринимаются наоборот )
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Bahmut
- Ребята наступило время как следует побегать!
- Ты это кому сейчас сказал? Ты меня бегать послал? Ты кто #### такой? Да я такое вытворял, знаешь как я играл? Весь мир преклоняется передо мной! Какие-то Роналды ничто по сравнению с моим гением! Так что заткнись, сам бегай, я сейчас могу вообще уйти с разминки!
- Но господин Гальтье?
- Ни слова больше, я ощущаю дискомфорт!
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Uleke
Ответ vallabaza
Комментарий удален модератором
с тобой
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vallabaza
Ответ rigobersong
18+17, в 31 матче 35 голевых действий, что по твоему выкладываться?:) Он топ 3 игрок мира по результативности в сезоне:)
18 пенальти и 17 обводок?
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vallabaza
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siragh@yandex.ru
Он хотел какать
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ZamoRano
Ответ trick00
Не надоело одно и тоже на каждой ветке писать?
Так с фэйков потом себе лайки накрутит, когда новость станет не актуальной
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mr kovalsky
Ответ Oleg
Ушел он во вторник. Сегодня пятница и Месси полноценно тренировался. Ничего там под вопросом нет, что за очередной бред?
Олег опять позорится
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OKayDoodle
Ответ yrok77
Комментарий удален модератором
не понимаю этого. не любите кого-то - значит он вам неинтересен, а значит и новости про него не читайте. хейтеров не понимаю. а вообще они оба гении футбола, просто очень разные
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Антон Bratishchev
Ответ Wild91688
За сегодня уже 10 статья про пешехода,пиар работает
Спортс такой спортс
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Экспертное мнение
Ответ avcgloronalduMU
если бы это сделал Рон, то все бы уже были в а ушах Месси ещё и вергоста приложил ))
Ну Месси не Рон, пора бы уже осознать пропасть между ними, с таким же успехом мог бы Дзюбу упомянуть в новости
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nobrainnopain
У Месси пятка болит
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yrok77
Ответ OKayDoodle
ты целенаправленно под всеми новостями хотя бы как-то связанными с Месси пишешь?
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rigobersong
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Сколько тут пенальти?
0, у ПСЖ пенальти били только Мбаппе и Неймар в этом сезоне:)
+26
-10
+16
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Oleg
Фан база роналду не может Месси простить триумфа на ЧМ на фоне краха своего кумира. Французские сми не могут Месси простить триумфа на ЧМ. Вот так твоя историческая победа стала для одних счастьем, а для других горем.
Ну я как часть фанбазы Роналду могу сказать, что там 90% 💩 льется чисто от хейтеров :)
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-2
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yrok77
Ответ avcgloronalduMU
если бы это сделал Рон, то все бы уже были в а ушах Месси ещё и вергоста приложил ))
если бы это сделал Рон, то в комментах уже были бы следующие лица:
Барсик
Клим
фанат
Александрова
ригоберка
гегенпрессинги
Олег и так далее
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-3
-2
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Alex Rhea
Видимо намекнули хозяева катарские, что подаренный ЧМ нужно отрабатывать
+2
-7
-5
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yrok77
Ответ Ночной кошмар Логинова
Точно, сколько шума вокруг чемпионата водокачки, который представлен одной несчастной Ниццей в четвертьфиналах
еще и в лиге конференций
+2
-2
0
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Oleg
Ответ Парень со двора Шмурнова
Много необоснованного 💩 на Лео льют в последнее время, да и не только на него.
Фан база роналду не может Месси простить триумфа на ЧМ на фоне краха своего кумира.
Французские сми не могут Месси простить триумфа на ЧМ.

Вот так твоя историческая победа стала для одних счастьем, а для других горем.
+2
-4
-2
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ rigobersong
18+17, в 31 матче 35 голевых действий, что по твоему выкладываться?:) Он топ 3 игрок мира по результативности в сезоне:)
Сколько тут пенальти?
+11
-14
-3
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Sevuska
Ответ Oleg
Ушел он во вторник. Сегодня пятница и Месси полноценно тренировался. Ничего там под вопросом нет, что за очередной бред?
Ушёл он во Вторник и до сих пор не пришёл . Просто пешеход очень любит гулять 😆😆
+6
-8
-2
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Новый тренер ФК Спартак
Мало денег, вот и ушел
+2
-2
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Oleg
Ушел он во вторник.
Сегодня пятница и Месси полноценно тренировался.
Ничего там под вопросом нет, что за очередной бред?
+4
-6
-2
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OKayDoodle
Ответ Великий Алонсо
Дед разваливается на глазах, просто пенсия, завершил бы карьеру уже 🤣🤣🤣
ты целенаправленно под всеми новостями хотя бы как-то связанными с Месси пишешь?
+2
-2
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