Месси ушел с тренировки «ПСЖ» из-за дискомфорта в мышце. Лео не ссорился с Гальтье (GFFN)

досрочно покинул тренировку « » из-за дискомфорта в мышце.

Get French Football News со ссылкой на источники опровергает сообщение о том, что аргентинец ушел раньше времени с занятия из-за ссоры с тренером .

По данным источников, Месси почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Его участие в ближайшей игре с «Ренном» под вопросом.

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