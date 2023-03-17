Месси ушел с тренировки «ПСЖ» из-за дискомфорта в мышце. Лео не ссорился с Гальтье (GFFN)
Лионель Месси досрочно покинул тренировку «ПСЖ» из-за дискомфорта в мышце.
Get French Football News со ссылкой на источники опровергает сообщение о том, что аргентинец ушел раньше времени с занятия из-за ссоры с тренером Кристофом Гальтье.
По данным источников, Месси почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Его участие в ближайшей игре с «Ренном» под вопросом.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
- Ты это кому сейчас сказал? Ты меня бегать послал? Ты кто #### такой? Да я такое вытворял, знаешь как я играл? Весь мир преклоняется передо мной! Какие-то Роналды ничто по сравнению с моим гением! Так что заткнись, сам бегай, я сейчас могу вообще уйти с разминки!
- Но господин Гальтье?
- Ни слова больше, я ощущаю дискомфорт!
Барсик
Клим
фанат
Александрова
ригоберка
гегенпрессинги
Олег и так далее
Французские сми не могут Месси простить триумфа на ЧМ.
Вот так твоя историческая победа стала для одних счастьем, а для других горем.
Сегодня пятница и Месси полноценно тренировался.
Ничего там под вопросом нет, что за очередной бред?