Кристоф Гальтье: «Месси – важный игрок «ПСЖ», он счастлив здесь. Очень часто Лео решал исход матчей, а против «Баварии» играл не он один»
Кристоф Гальтье заявил, что Лионель Месси счастлив в «ПСЖ».
Так тренер парижан ответил на вопрос о переговорах клуба с аргентинским форвардом о продлении контракта.
«Я знаю, что Лео, менеджмент и президент много общаются. Я не знаю тонкостей дискуссии. Я уже говорил раньше: каждый решает сам. Лео счастлив в раздевалке «ПСЖ».
У него 18 голов и 17 голевых в этом сезоне. Да, я видел некоторые мнения об игре с «Баварией», но Месси играл не один. Очень часто он решал исход матчей.
Он важный игрок «ПСЖ» из-за его поведения в раздевалке. Он тренируется каждый день, всегда счастлив играть, делать так, чтобы партнеры играли хорошо.
Что касается его будущего, то еще слишком рано говорить о том, что произойдет», – высказался Гальтье.
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Кто лучший ассистент Португалии на ЧМ за всю историю???
А Лучший ассистент Португалии на ЧМ Фигу.
кринж 0
🤣🤣🤣
Кто лучший ассистент Португалии на ЧМ за всю историю???
Если не дерево из Аль Насра, почему его фанаты кричат что он лучший в сборной???
По мне Эйсебио лучший игрок Португалии и это факт.
но футбол в наши дни это 50% состав 50% тактика / тренер
Хейтеры Месси: "Месси не имеет никакого отношения к победе, это Хави, Иньеста, Ди Мария и судьи тащат команду"
Команда Месси проигрывает
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0 голов в ПО ЧМ
0 голевых в ПО ЧМ
0 медалей ЧМ
кринжтиану
0 голов в ПО ЧМ
0 голевых в ПО ЧМ
0 медалей на ЧМ
найдите 10 отличий:))🤣🤣🤣
Блин, даже смешно, что статистика за ПСЖ в Лиге 1 котируется так же, как статистика в АПЛ, например.
ПСЖ это абсолютный гегемон Лиги, у них ЗП-ведомость в 10ки раз превосходит другие клубы, некоторые даже раз в 40-50.