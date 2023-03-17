Кристоф Гальтье: «Месси – важный игрок «ПСЖ», он счастлив здесь. Очень часто Лео решал исход матчей, а против «Баварии» играл не он один»

заявил, что счастлив в « ».

Так тренер парижан ответил на вопрос о переговорах клуба с аргентинским форвардом о продлении контракта.

«Я знаю, что Лео, менеджмент и президент много общаются. Я не знаю тонкостей дискуссии. Я уже говорил раньше: каждый решает сам. Лео счастлив в раздевалке «ПСЖ».

У него 18 голов и 17 голевых в этом сезоне. Да, я видел некоторые мнения об игре с «Баварией», но Месси играл не один. Очень часто он решал исход матчей.

Он важный игрок «ПСЖ» из-за его поведения в раздевалке. Он тренируется каждый день, всегда счастлив играть, делать так, чтобы партнеры играли хорошо.

Что касается его будущего, то еще слишком рано говорить о том, что произойдет», – высказался Гальтье.

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