Кристоф Гальтье: «Месси – важный игрок «ПСЖ», он счастлив здесь. Очень часто Лео решал исход матчей, а против «Баварии» играл не он один»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье заявил, что Лионель Месси счастлив в «ПСЖ».

Так тренер парижан ответил на вопрос о переговорах клуба с аргентинским форвардом о продлении контракта.

«Я знаю, что Лео, менеджмент и президент много общаются. Я не знаю тонкостей дискуссии. Я уже говорил раньше: каждый решает сам. Лео счастлив в раздевалке «ПСЖ».

У него 18 голов и 17 голевых в этом сезоне. Да, я видел некоторые мнения об игре с «Баварией», но Месси играл не один. Очень часто он решал исход матчей.

Он важный игрок «ПСЖ» из-за его поведения в раздевалке. Он тренируется каждый день, всегда счастлив играть, делать так, чтобы партнеры играли хорошо.

Что касается его будущего, то еще слишком рано говорить о том, что произойдет», – высказался Гальтье.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

54 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KING_OF_RUSSIA
Ответ Экспертное мнение
Ты реально странный, у Месси уже есть победы в ЛЧ, игроки вообще мечтают взять хотя бы раз этот турнир. Мбаппе мечтает всё еще, Роналдо и Буффон так и ушли не исполнив эту мечту. А у Месси 4 золотых медалей от ЛЧ лежат дома. Ты серьезно решил по вылетам судить? А кто не вылетал никогда?
1 ЛЧ он взял проведя ее на скамейке)) И странный здесь ты - я вообще не про ЧМ писал, а про восхваление статистики Месси, которую он набил в мертвейшей лиге играя за команду гегемон. Как думаешь, если сейчас МС закинуть в лигу 1, у Холланда какая статистика будет?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Виноват не только меси, а и тренер, который поставил этот балласт в состав и не стал его менять при такой позорной игре.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ KING_OF_RUSSIA
Ты теперь одним ЧМ будешь оправдывать 8 лет неудач в ЛЧ?) Перед переходом в ПСЖ он вылетел из ЛЧ от этого самого ПСЖ (тогда по версии Мессиглоров это был топ клуб, по сравнению с бедной Барсой), в тот год тоже ЧМ был?
Ты реально странный, у Месси уже есть победы в ЛЧ, игроки вообще мечтают взять хотя бы раз этот турнир. Мбаппе мечтает всё еще, Роналдо и Буффон так и ушли не исполнив эту мечту. А у Месси 4 золотых медалей от ЛЧ лежат дома. Ты серьезно решил по вылетам судить? А кто не вылетал никогда?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Ответ VERBLYUD
Команда Месси побеждает Хейтеры Месси: "Месси не имеет никакого отношения к победе, это Хави, Иньеста, Ди Мария и судьи тащат команду" Команда Месси проигрывает Хейтеры Месси: "Это все Месси виноват, из-за него проиграли"
Забей . Тут некоторые персонажи на хейте Месси 100к плюсов набили, сделали тут свой статус ( суперзаезды ). Они кланяются в ноги ему должны что он есть 😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Artem Piatkov
Роналду в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона в Юве: ⚽⚽⚽ с Атлетико в 1/8 ⚽⚽ с Аяксом в 1/4 ⚽⚽ с Лионом в 1/8 Статистика за 2 сезона - 83 очка по гол+пас в Серии А (топ-3 Чемпионат) Месси в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с ПСЖ: 💨 против Реала в 1/8 💨 против Баварии в 1/8 Статистика за 2 сезона - 60 очков по гол+пас в Чемпионате Канистры Когда забивает и команда побеждает - MVP матча и всей планеты, когда проигрывают - виновата вся команда Классика
Уже нет смысла в этих цифрах, они ничего не значат ибо 18.12.2022 Месси поставил точку.
Теперь в истории навсегда стутс Чемпиона Мира и ранг - Величайшего.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Febos_
Ответ VERBLYUD
А хейтеры Месси сказали бы, что Шейхи купили легкую сетку для ПСЖ)))
ну справедливости ради Месси тоже пора уже учить арабский язык ;))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айлин 1990
Ответ Artem Piatkov
Роналду в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона в Юве: ⚽⚽⚽ с Атлетико в 1/8 ⚽⚽ с Аяксом в 1/4 ⚽⚽ с Лионом в 1/8 Статистика за 2 сезона - 83 очка по гол+пас в Серии А (топ-3 Чемпионат) Месси в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с ПСЖ: 💨 против Реала в 1/8 💨 против Баварии в 1/8 Статистика за 2 сезона - 60 очков по гол+пас в Чемпионате Канистры Когда забивает и команда побеждает - MVP матча и всей планеты, когда проигрывают - виновата вся команда Классика
Кто лучший бомбардир Португалии на ЧМ за всю историю????
Кто лучший ассистент Португалии на ЧМ за всю историю???
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ Febos_
а ведь если бы псж был серьёзным клубом, то сейчас они бы были на месте Бенфике, и имели бы отличный шанс на финал Лч ,лоооол))
А хейтеры Месси сказали бы, что Шейхи купили легкую сетку для ПСЖ)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Febos_
а ведь если бы псж был серьёзным клубом, то сейчас они бы были на месте Бенфике, и имели бы отличный шанс на финал Лч ,лоооол))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ rigobersong
Соланке 0 голов в ПО ЧМ 0 голевых в ПО ЧМ 0 медалей ЧМ кринжтиану 0 голов в ПО ЧМ 0 голевых в ПО ЧМ 0 медалей на ЧМ найдите 10 отличий:))🤣🤣🤣
Соланке успешнее, так как он набрал стату лёжа на диване
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айлин 1990
Ответ Artem Piatkov
Но выше РПЛ ))
Рейтинг РПЛ в студию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KING_OF_RUSSIA
Ответ Экспертное мнение
Месси настолько великий игрок, что от него требуется победа в ЛЧ и на ЧМ в один год, одновременно. От кого еще столько требовали? К примеру, всем норм, что у Роналду 0+0 за пять ЧМ в плей-офф, это его планка, никто не требует от него даже 1 гол, этим все сказано. Но Месси всегда обязан побеждать, вот что значит задал планку себе.
Ты теперь одним ЧМ будешь оправдывать 8 лет неудач в ЛЧ?) Перед переходом в ПСЖ он вылетел из ЛЧ от этого самого ПСЖ (тогда по версии Мессиглоров это был топ клуб, по сравнению с бедной Барсой), в тот год тоже ЧМ был?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айлин 1990
Ответ rigobersong
Пепе 2 гола в ПО ЧМ кринж 0 🤣🤣🤣
Лучший бомбардир Португалии на ЧМ Эйсебио.
А Лучший ассистент Португалии на ЧМ Фигу.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
White Bone
Ответ Artem Piatkov
Роналду в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона в Юве: ⚽⚽⚽ с Атлетико в 1/8 ⚽⚽ с Аяксом в 1/4 ⚽⚽ с Лионом в 1/8 Статистика за 2 сезона - 83 очка по гол+пас в Серии А (топ-3 Чемпионат) Месси в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с ПСЖ: 💨 против Реала в 1/8 💨 против Баварии в 1/8 Статистика за 2 сезона - 60 очков по гол+пас в Чемпионате Канистры Когда забивает и команда побеждает - MVP матча и всей планеты, когда проигрывают - виновата вся команда Классика
На гелевого весь Юве пахал, не дай бог пас не дадут, а в ПСЖ все на черепаху работают , включая Месси.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айлин 1990
А сколько голов, у дерево из Аль Насра в этом сезоне против топ клубов???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Parce
Ответ Artem Piatkov
У Холланда статистика в АПЛ, а не фермер лиге
Холланд страйткер в команде пепа
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Катя Авейру.
Ответ Artem Piatkov
У Холланда статистика в АПЛ, а не фермер лиге
У Холланда топовый тренер и лучшая команда Англии.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айлин 1990
Ответ KING_OF_RUSSIA
Ригоберке: Месси в этом сезоне: всего 8 очков по Г+П против топ-10 команд из таблицы лиги фермеров)) 0+0 за 2 сезона в п-офф ЛЧ. Всё, что нужно знать о его статистике) Лига фермеров - 0 команд в 1/4 ЛЧ и ЛЕ.
Алена, роналду 0+0 за весь сезон против топ клубов.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Айлин 1990
Кто лучший бомбардир Португалии на ЧМ за всю историю??? Кто лучший ассистент Португалии на ЧМ за всю историю??? Если не дерево из Аль Насра, почему его фанаты кричат что он лучший в сборной??? По мне Эйсебио лучший игрок Португалии и это факт.
Пепе 2 гола в ПО ЧМ

кринж 0

🤣🤣🤣
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айлин 1990
Кто лучший бомбардир Португалии на ЧМ за всю историю???
Кто лучший ассистент Португалии на ЧМ за всю историю???

Если не дерево из Аль Насра, почему его фанаты кричат что он лучший в сборной???
По мне Эйсебио лучший игрок Португалии и это факт.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raybay
с этим составом можно было проходить баварию, в конце концов "ненужные" псж 2 игрока играют в основе баварии,
но футбол в наши дни это 50% состав 50% тактика / тренер
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ Philstone
Ну понятно. Когда получается пройти соперника - Месси решает исход матча, как только проблемы -- Месси играет не один
Команда Месси побеждает
Хейтеры Месси: "Месси не имеет никакого отношения к победе, это Хави, Иньеста, Ди Мария и судьи тащат команду"

Команда Месси проигрывает
Хейтеры Месси: "Это все Месси виноват, из-за него проиграли"
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Соланке

0 голов в ПО ЧМ
0 голевых в ПО ЧМ
0 медалей ЧМ

кринжтиану

0 голов в ПО ЧМ
0 голевых в ПО ЧМ
0 медалей на ЧМ

найдите 10 отличий:))🤣🤣🤣
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KING_OF_RUSSIA
Ответ Экспертное мнение
Месси настолько великий игрок, что от него требуется победа в ЛЧ и на ЧМ в один год, одновременно. От кого еще столько требовали? К примеру, всем норм, что у Роналду 0+0 за пять ЧМ в плей-офф, это его планка, никто не требует от него даже 1 гол, этим все сказано. Но Месси всегда обязан побеждать, вот что значит задал планку себе.
Причем тут ЧМ вообще? Там твой кореш выдал его статистику за сезон, к слову соврав - он не 3 после Мбаппе и Холланда, его еще Рэшфорд опережает, и Неймар имеет столько же очков (сыграв меньше матчей).
Блин, даже смешно, что статистика за ПСЖ в Лиге 1 котируется так же, как статистика в АПЛ, например.
ПСЖ это абсолютный гегемон Лиги, у них ЗП-ведомость в 10ки раз превосходит другие клубы, некоторые даже раз в 40-50.
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Piatkov
Ответ rigobersong
у роналду статистика в чемпионате, который в рейтинге ниже Чемпионата Нигерии:))🤣🤣🤣
Но выше РПЛ ))
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий