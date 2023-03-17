Дюгарри о продлении контракта Месси с «ПСЖ»: «Он не на высоте, очевидно. Чего хочет этот парень? Он здесь для маркетинга или для игры? Пусть выскажется»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Кристоф Дюгарри Футбол

Кристоф Дюгарри призвал Лионеля Месси объяснить, зачем он находится в «ПСЖ».

Бывший игрок сборной Франции поделился мнением о ситуации с продлением контракта аргентинского форварда.

«Я хочу услышать слова Месси об этой истории. Чего хочет этот парень? Пусть он выскажется, объяснит нам, что он любит «ПСЖ», что он счастлив здесь, что в последние недели он играл хуже по тем или иным причинам, что он верит, что все еще в состоянии показывать лучший футбол, что он любит этот клуб... Мне нужно, чтобы в какой-то момент Месси ответил мне на эти вопросы.

По его выступлениям не скажешь, что его хочется продлить, очевидно, он не на высоте. В конце концов, зачем Месси в «ПСЖ»? Он здесь для маркетинга, для продажи футболок или для игры?» – высказался Дюгарри.

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59 комментариев

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Имя Фамилия
Ответ Oleg
Без липы на Монтиеле и не было бы серии пенальти ибо Упемакано сыграл рукой. Второго пенальти не было, Аргентина бы побеждала в допах.
Упамекано не сыграл рукой, это фэйк, который распространили месибои, поймав один обманчивый ракурс на камере с трибун. Доп. времени не было бы без липы на Ди Марии, а если капнуть глубже, без судей аргентосов не было бы в финале.
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MajestySport
И это в 35 лет!
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MajestySport
Гонят тряпками фифашника
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Temp LC
Ответ Франческо Тотти
Человек играет в футбол, раздает передачи, забивает голы. Очевидно, что ему не 26 лет, а на 10 больше, в некоторых моментах ему нужна бОльшая передышка, а ЧМ зимой забрал много сил у ветерана футбола, ведь Лео уже столько играет. В ПСЖ он не отбывает номер, играет по мере сил. Вся атака ПСЖ отыграла ЧМ с первого матча до последнего, Неймар травмирован, очевидно, что они не в лучших кондициях. И да, Чемпионом Мира Месси стал будучи игроком ПСЖ, лучшим игроком ЧМ он стал игроком ПСЖ, как и Мбаппе ,который получил ЗБ игроком ПСЖ. Это лишний пиар, реклама для Катара, которая окупается.
Так эти передачи и голы он делает против Монпелье, клермонов , сент-этьенов и тому подобных. К чему эти действия для ПСЖ? Он и без Месси легко брал чемпионат, а в нужной для ПСЖ ЛЧ Месси исчезает
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Robs8n Madrid
Ответ Парень со двора Шмурнова
Мне кажется при всех имеющихся вопросах к Месси подобного рода фамильярности в его адрес - это перебор. Человек из топ-5 лучших игроков в истории уж точно не обязан что-либо кому-то пояснять. Да, повторюсь - вопросы к игре и местами к отдаче есть, возраст берет свое к тому же, но это не какой-то очередняра, чтобы с него так спрашивали.
Ну если ты болеешь за клуб, как - то вообще пофигу, кому ты имеющиеся вопросы задаешь.
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Oleg
Ответ Имя Фамилия
Два честно заработанных пенальти не помогли, а ты напомни что помогло. Детсадовская фан-база меси видимо легла спать пораньше и уже не помнит, что матч закончился лотереей в серии пенальти, где Мбаппе свой удар забил, пока Льорис и партнёры пороли всё что можно.
Без липы на Монтиеле и не было бы серии пенальти ибо Упемакано сыграл рукой.
Второго пенальти не было, Аргентина бы побеждала в допах.
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Имя Фамилия
Ответ <CRISTIANO>
Мальчик???? Там во Франции у всех ЧСВ в космосе???
Мальчик это уровень меси во Франции, а не чьё-то ЧСВ.
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slow focus
Ответ Парень со двора Шмурнова
Мне кажется при всех имеющихся вопросах к Месси подобного рода фамильярности в его адрес - это перебор. Человек из топ-5 лучших игроков в истории уж точно не обязан что-либо кому-то пояснять. Да, повторюсь - вопросы к игре и местами к отдаче есть, возраст берет свое к тому же, но это не какой-то очередняра, чтобы с него так спрашивали.
а с роналду почему спрашивают глоры золотоайфонщика?))
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Экспертное мнение
Ответ Имя Фамилия
Два честно заработанных пенальти не помогли, а ты напомни что помогло. Детсадовская фан-база меси видимо легла спать пораньше и уже не помнит, что матч закончился лотереей в серии пенальти, где Мбаппе свой удар забил, пока Льорис и партнёры пороли всё что можно.
Из 5 честно заработанных пенальти Аргентиной, помогли по сути только 3. Это столько же, сколько забила Франция в 2018 на победном ЧМ. У Мбаппе 0 побед в ЛЧ, как и у ПСЖ - вот что тебя как глора ПСЖ должно волновать больше.
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Бухгалтер2021
он уже сбитый летчик
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Temp LC
Ответ Oleg
Ты лучше про бездаря роналду расскажи и про его вылеты в 1/8 от андердогов в ЛЧ. Расскажи как этот бездарь докатился до ЛЕ. Почему за ПЯТЬ ЧМ у него 0+0 в плей офф
Андердогов это один лучших клубов португальской лиги-Порту, сенсация того года-Аякс, и отскок Лиона? И да в этих всех матчах кроме порту Роналду был единственным автором голов. Один перфоманс против Атлетико все 4 последних плей офф лч месия
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Oleg
Ответ KING_OF_RUSSIA
Что он даёт на поле?) Голевые против аутсайдеров фермерской лиги? Господи, страшно представить, если бы Де Брейне и Холанд играли в этой лиге, какая у них бы статистика была. Играть за команду гегемон против команд уровня португальской или нидерландской лиг
Ну Лион к примеру бездаря роналду из ЛЧ в 1/8 выкинул, в 1/4 Пепа с Сити.
А ты прям все пытаешься принизить чемпионат Лиги 1.
Для тебя наверное лига в песках аль насры топ 5 чемпионат, да?)))
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Имя Фамилия
Ответ Экспертное мнение
На самом деле нет, Мбаппе два липовых пенок не помогли победить в финале, Зидану в 2006 тоже самое
Два честно заработанных пенальти не помогли, а ты напомни что помогло. Детсадовская фан-база меси видимо легла спать пораньше и уже не помнит, что матч закончился лотереей в серии пенальти, где Мбаппе свой удар забил, пока Льорис и партнёры пороли всё что можно.
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-3
-3
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Экспертное мнение
Ответ Имя Фамилия
Любой может сделать стату если его тянут до финала липовыми пенками.
На самом деле нет, Мбаппе два липовых пенок не помогли победить в финале, Зидану в 2006 тоже самое
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BAGRAM-1989
Пеле, Гарринча, Эйсебио, Круифф, Роналдо, Роналдиньо, Месси. Легенды мирового футбола. Париж должен определится с лидером команды, новым тренером и составом на новый сезон. Месси или Мбаппе...
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Назар Игорь
Так ведь и сам ПСЖ не на высоте, так что всë в соответствии.
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Sevuska
Ответ Игорь Климов
Дюгарри - это типа Моргана?
Дюгарри - это типа Чемпион Мира , Чемпион Европы , Чемпион Испании ( в составе Барселоны 7 матчей) , обладатель кубка Французской Лиги .
А Морган просто …..бол 😆
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Имя Фамилия
Ответ Экспертное мнение
Месси настолько похрен на твой ПСЖ, что он даже пенальти не бьет там и не влезает в змеиные битвы Неймара и Мбаппе)) Пусть детки выясняют отношения, а у Лео великая цель - победа на ЧМ, с 2+2 в плей-офф без учета пенальти.
Любой может сделать стату если его тянут до финала липовыми пенками.
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-4
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Имя Фамилия
Ответ Экспертное мнение
Месси настолько похрен на твой ПСЖ, что он даже пенальти не бьет там и не влезает в змеиные битвы Неймара и Мбаппе)) Пусть детки выясняют отношения, а у Лео великая цель - победа на ЧМ, с 2+2 в плей-офф без учета пенальти.
В смысле ты хотел сказать он их не забивает.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Парень со двора Шмурнова
Он дает и на поле, и в коммерции, продавая футболки и привлекая спонсоров.
Что он даёт на поле?) Голевые против аутсайдеров фермерской лиги? Господи, страшно представить, если бы Де Брейне и Холанд играли в этой лиге, какая у них бы статистика была. Играть за команду гегемон против команд уровня португальской или нидерландской лиг
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-1
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BAGRAM-1989
Данный вопрос к ПСЖ.
Система: команда и кто тренер завтра.
Франция помнит поражение в финале в Дохе.
Месси и Мбаппе.
Дюгарри критикует Победителя Франции.
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Александра Александрова
Месси лучший по гол + пас в Псж это не на высоте , а Мбаппе на высоте ! Мбаппе кто нибудь видел с Баварией , он пробежал меньше чем ветеран Месси с зп больше чем у Месси два раза !
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VERBLYUD
Если Месси - "мальчик", то Дюгарри - маленькая девочка.
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Экспертное мнение
Ответ Имя Фамилия
Так это всё нужно было, чтобы научиться бить пенальти?
Месси настолько похрен на твой ПСЖ, что он даже пенальти не бьет там и не влезает в змеиные битвы Неймара и Мбаппе)) Пусть детки выясняют отношения, а у Лео великая цель - победа на ЧМ, с 2+2 в плей-офф без учета пенальти.
+5
-1
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Злобный Конь
Трудно не понять Дюгарри : пенсионный возраст во Франции повысили,злость то надо на ком-то сорвать,вот Месси и попался под горячую руку... 🧐
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