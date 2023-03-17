Дюгарри о продлении контракта Месси с «ПСЖ»: «Он не на высоте, очевидно. Чего хочет этот парень? Он здесь для маркетинга или для игры? Пусть выскажется»
Кристоф Дюгарри призвал Лионеля Месси объяснить, зачем он находится в «ПСЖ».
Бывший игрок сборной Франции поделился мнением о ситуации с продлением контракта аргентинского форварда.
«Я хочу услышать слова Месси об этой истории. Чего хочет этот парень? Пусть он выскажется, объяснит нам, что он любит «ПСЖ», что он счастлив здесь, что в последние недели он играл хуже по тем или иным причинам, что он верит, что все еще в состоянии показывать лучший футбол, что он любит этот клуб... Мне нужно, чтобы в какой-то момент Месси ответил мне на эти вопросы.
По его выступлениям не скажешь, что его хочется продлить, очевидно, он не на высоте. В конце концов, зачем Месси в «ПСЖ»? Он здесь для маркетинга, для продажи футболок или для игры?» – высказался Дюгарри.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Второго пенальти не было, Аргентина бы побеждала в допах.
А ты прям все пытаешься принизить чемпионат Лиги 1.
Для тебя наверное лига в песках аль насры топ 5 чемпионат, да?)))
А Морган просто …..бол 😆
Система: команда и кто тренер завтра.
Франция помнит поражение в финале в Дохе.
Месси и Мбаппе.
Дюгарри критикует Победителя Франции.