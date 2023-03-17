Дюгарри о продлении контракта Месси с «ПСЖ»: «Он не на высоте, очевидно. Чего хочет этот парень? Он здесь для маркетинга или для игры? Пусть выскажется»

призвал объяснить, зачем он находится в « ».

Бывший игрок сборной Франции поделился мнением о ситуации с продлением контракта аргентинского форварда.

«Я хочу услышать слова Месси об этой истории. Чего хочет этот парень? Пусть он выскажется, объяснит нам, что он любит «ПСЖ», что он счастлив здесь, что в последние недели он играл хуже по тем или иным причинам, что он верит, что все еще в состоянии показывать лучший футбол, что он любит этот клуб... Мне нужно, чтобы в какой-то момент Месси ответил мне на эти вопросы.

По его выступлениям не скажешь, что его хочется продлить, очевидно, он не на высоте. В конце концов, зачем Месси в «ПСЖ»? Он здесь для маркетинга, для продажи футболок или для игры?» – высказался Дюгарри.

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