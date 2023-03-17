Ловчев о 8 игроках «Спартака» в сборной: «Зенит» поставил все на финансовую сторону, а красно-белые воспитывают своих игроков. Абаскаль знает, что Месси и Роналду к нам не поедут»

сравнил подходы «Спартака» и «Зенита» к формированию состава.

Сегодня был озвучен окончательный состав сборной России на мартовский сбор. В список из 29 футболистов вошли 8 игроков «Спартака» и всего 2 игрока « ».

– Тут вопрос очень простой, на самом деле. «Зенит» сейчас принял решение поставить все на финансовую сторону. У них есть возможности и они покупают латиноамериканцев, которые зарабатывают здесь хорошие деньги, никуда не рвутся. А их и не трогают. Они исходят из того, что их страна не требует их отъезда, поэтому и играют. «Зенит» идет таким путем.

«Спартак» пошел иным путем. Иностранцы иностранцами, но коли мы не выступаем в международных матчах и сейчас такое время, то сейчас есть возможность воспитать своих игроков, целое поколение. Ведь раньше у нас были Стрельцовы, . Большие футболисты рождались в нашей стране.

Собственно, красно‑белые больше занялись этим направлением. Во‑первых, Абаскаль знает, что к нам не поедет и . Других средненьких футболистов из Европы зачем везти, если они и так есть?

И его решение выпустить 11 россиян в матче с «Локомотивом» говорит о том, что этот парень довольно‑таки умен. Ну выставил бы «Спартак» Бальде и Николсона, которые снег видели только по телевизору, а они бы бегали и думали, где бы им согреться и попить чайку.

Наши же ребята зимой постоянно играют в футбол. Знают, что такое зима и как одеваться в этот период, хотя бы. И когда Абаскаль выставил российскую команду стало видно, что эти ребята талантливые. Естественно, Карпин их позвал в сборную.

– Это говорит о том, что «Спартак» становится базовым клубом для сборной?

– Нет. Это не те времена, когда ЦСКА собирал команду за счет армии, а киевское «Динамо» брало игроков со всей Украины. Сейчас базовых команд практически не будет, – сказал бывший футболист «Спартака».

«Спартак» выпустил в старте 11 россиян. Похоже, такого не было с прошлого века

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