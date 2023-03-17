Ловчев о 8 игроках «Спартака» в сборной: «Зенит» поставил все на финансовую сторону, а красно-белые воспитывают своих игроков. Абаскаль знает, что Месси и Роналду к нам не поедут»

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Евгений Ловчев сравнил подходы «Спартака» и «Зенита» к формированию состава.

Сегодня был озвучен окончательный состав сборной России на мартовский сбор. В список из 29 футболистов вошли 8 игроков «Спартака» и всего 2 игрока «Зенита».

– Тут вопрос очень простой, на самом деле. «Зенит» сейчас принял решение поставить все на финансовую сторону. У них есть возможности и они покупают латиноамериканцев, которые зарабатывают здесь хорошие деньги, никуда не рвутся. А их и не трогают. Они исходят из того, что их страна не требует их отъезда, поэтому и играют. «Зенит» идет таким путем.

«Спартак» пошел иным путем. Иностранцы иностранцами, но коли мы не выступаем в международных матчах и сейчас такое время, то сейчас есть возможность воспитать своих игроков, целое поколение. Ведь раньше у нас были Стрельцовы, Яшины. Большие футболисты рождались в нашей стране.

Собственно, красно‑белые больше занялись этим направлением. Во‑первых, Абаскаль знает, что к нам не поедет Месси и Роналду. Других средненьких футболистов из Европы зачем везти, если они и так есть?

И его решение выпустить 11 россиян в матче с «Локомотивом» говорит о том, что этот парень довольно‑таки умен. Ну выставил бы «Спартак» Бальде и Николсона, которые снег видели только по телевизору, а они бы бегали и думали, где бы им согреться и попить чайку.

Наши же ребята зимой постоянно играют в футбол. Знают, что такое зима и как одеваться в этот период, хотя бы. И когда Абаскаль выставил российскую команду стало видно, что эти ребята талантливые. Естественно, Карпин их позвал в сборную.

– Это говорит о том, что «Спартак» становится базовым клубом для сборной?

– Нет. Это не те времена, когда ЦСКА собирал команду за счет армии, а киевское «Динамо» брало игроков со всей Украины. Сейчас базовых команд практически не будет, – сказал бывший футболист «Спартака».

«Спартак» выпустил в старте 11 россиян. Похоже, такого не было с прошлого века

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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26 комментариев

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KOTOV71
Спартак решил воспитать " целое поколение игроков".........." Других ,Средниньких " зачем привозить,!)))))))
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Кот болотный
Ответ В Питере Пять
Ну так и уровень сборной и турниров, в которых она участвует, соответствует базовому клубу. Когда костяк состоял из Зенита и ЦСКА, сборная брала медали Евро, а сами клубы перед этим брали еврокубки. А сейчас я только рад, что из Зенита почти туда никто не едет. Смысла нет, только риск травму получить.
Вспомни, кто в ЦСКЕ играл, когда они УЕФА взяли. Карвальо, ВагнерЛав. А про Березуцких в сборной без слёз не вспомнишь.
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Kit Belleu
В СССР тоже только своих воспитывали,а чемпионами ни разу не стали.Хорошо когда талантливые свои с большими мастерами с других стран.Чтобы учились у них.Кто не учиться тот отстаёт в развитии.
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Ak4705
Ответ Жесткий Костас
Не приедут! А Миллер толстожопых цыган накупить. Бабки же есть!
И потом эти толстожопые, напихают вам опять целую авоську, а вы опять начнёте ныть, про Газпром лигу и т.д.
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Vadim Vladimirovich
Ответ Ak4705
Кто там свой, Литвинов, Игнатов, Максименко, так у Зенита их не меньше, Круговой, Чистяков, Кузяев, Кержаков
Ну если считать Кузяева и Кругового, то еще Селихов. Мелешин опять же.
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AIBOLIT66
ну, слава аллаху Заремы, нашли себе фишку...
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало...
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Ak4705
Ответ Артём Никулин
Круговой, который перманентно на банке и Чистяков, которого загнобили свои же)
Не важно, Максименко тоже через раз играет и то на кубок
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Артём Никулин
Ответ Ak4705
Кто там свой, Литвинов, Игнатов, Максименко, так у Зенита их не меньше, Круговой, Чистяков, Кузяев, Кержаков
Круговой, который перманентно на банке и Чистяков, которого загнобили свои же)
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Ak4705
Ответ Давид Agabekyan
Игнатов воспитанник ЦСКА. У них селекция неплохая, а не академия.
Тем более)))
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Ильдар Фарукшин
В Спартак точно нет, и не надо. А там паспорта кому ещё раздадут. Одному богу и Меллеру известно. А про сборную зависть грешно 😊😊😊
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В Питере Пять
Ну так и уровень сборной и турниров, в которых она участвует, соответствует базовому клубу. Когда костяк состоял из Зенита и ЦСКА, сборная брала медали Евро, а сами клубы перед этим брали еврокубки.

А сейчас я только рад, что из Зенита почти туда никто не едет. Смысла нет, только риск травму получить.
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Спартак Уокер
Ну и в Зенит Месси и Роналду не поедут
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Ростов-на-Дону
Ловчев прав. Дурные деньги "проекта" - зло.
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Давид Agabekyan
Ответ Ak4705
Кто там свой, Литвинов, Игнатов, Максименко, так у Зенита их не меньше, Круговой, Чистяков, Кузяев, Кержаков
Игнатов воспитанник ЦСКА. У них селекция неплохая, а не академия.
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Ak4705
Кто там свой, Литвинов, Игнатов, Максименко, так у Зенита их не меньше, Круговой, Чистяков, Кузяев, Кержаков
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Владимир Молявин
Прав Ловчев.
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LifeSpartak
Фалькао тоже к нам не поехал,епта!)
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Жесткий Костас
Не приедут! А Миллер толстожопых цыган накупить. Бабки же есть!
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Мосгорсуд
Многое по делу сказал Ловчев, и практически во всём с ним согласен. Пока мы в игноре в Европе, очень хороший шанс поднять свою молодёжь, это так
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Spartak Forever
Зачем 2 клоунов упоминать ? Месси и Роналду даже в рпл облажаются
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med
Если футбол это бизнес, то думать о финансовой стороне это нормально.
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.ru
насчёт игроков не знаю... но судя по этому составу Спартак скорей тренера воспитал
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Давид Agabekyan
Зато Кейты и Таварешы поедут
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charly_54
Пффф, сказочник
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munhin
Ну да, в спартак они точно не поедут )
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