Ангелина Мельникова: «Мы совсем немного общались с Квинси Промесом. Он сказал, что ему очень понравилась спортивная гимнастика»

Теги Спартак спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Кубок имени Воронина Квинси Промес Ангелина Мельникова Гимнастика

Гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о знакомстве с Квинси Промесом.

В декабре футболист «Спартака» с семьей посетил Кубок Воронина по спортивной гимнастике в Москве, где встретился с Мельниковой – олимпийской чемпионкой Токио-2020.

– Квинси написал мне в личку в соцсети после одного из матчей [«Спартака»], на котором я присутствовала. Он написал, что его дочке очень нравится спортивная гимнастика, и она бы хотела посмотреть соревнования. Я написала, что через месяц будет Кубок Воронина и пригласила всю его семью.

– Промес – культовый игрок для «Спартака», давно играет в России. Какое впечатление он на вас произвел?

– Мы совсем немного общались – несколько раз переписывались, а на Кубке Воронина я спросила – как ему гимнастика. Он сказал, что ему очень понравилось. У него приятные, скромные детишки. Я не знаю, отвели ли они свою дочку в спортивную гимнастику, но она очень хотела.

Как спортсмен Промес очень отличается. Когда я первый раз пришла на футбол, то смотрела, в первую очередь, с точки зрения спортсмена – кто как бегает, у кого какая скорость, какая техника, кто ловкий, кто – нет. Конечно, Квинси очень отличается своей легкостью, силой, атлетичностью.

– Если Квинси приведет к вам свою дочку и скажет: «Ангелина, пожалуйста, потренируй». Согласитесь?

– Да, конечно! Во-первых, это практика английского языка. Это было бы интересно. Да и в целом я люблю работать с детьми, – ответила Мельникова.

Промес поддержал гимнастку Мельникову на Кубке Воронина. Ангелина была на матчах «Спартака»

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6 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Прекрасные болельщицы у Спартака.
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Михо
8 лет занимался спортивной гимнастикой, кмс, никому не посоветую отдавать детей в этот спорт. Очень тяжело и травматично, в повседневной жизни вообще не пригодится, через год после окончания занятий не выполнишь 90% элементов. Ну разве что на пляже на руках походить, это я до сих пор могу, в 54 года) зал у нас был общий с девочками, у них нагрузки вообще запредельные, даже жалко было. Детей нужно отдавать в спорт который пригодится и дальше- плавание, теннис, футбол, баскетбол, волейбол и тд. Ну или если есть исключительное желание и талант, как у Никиты Нагорного например) все время имеет 3-5 кг лишних и все равно лучший. Феномен, как Зубастик в футболе)
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Ильдар Фарукшин
Я ту передачу спецом, когда Промес там был
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Александр Смирнов
Надо чтобы Ангелина объяснила Промесу что перед упражнением они натирают руки магнезией , а не кокаином.
+1
-5
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Дмитрий Агалаков
Ангелина - классная и красивая девушка. У лучшего клуба - лучшие а мире болельщики!
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Юрий Поляков
Пока Спартак 0:1 Арбитры
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