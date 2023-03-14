Ангелина Мельникова: «Мы совсем немного общались с Квинси Промесом. Он сказал, что ему очень понравилась спортивная гимнастика»

Гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о знакомстве с Квинси Промесом.

В декабре футболист «Спартака» с семьей посетил Кубок Воронина по спортивной гимнастике в Москве, где встретился с Мельниковой – олимпийской чемпионкой Токио-2020.

– Квинси написал мне в личку в соцсети после одного из матчей [«Спартака»], на котором я присутствовала. Он написал, что его дочке очень нравится спортивная гимнастика, и она бы хотела посмотреть соревнования. Я написала, что через месяц будет Кубок Воронина и пригласила всю его семью.

– Промес – культовый игрок для «Спартака», давно играет в России. Какое впечатление он на вас произвел?

– Мы совсем немного общались – несколько раз переписывались, а на Кубке Воронина я спросила – как ему гимнастика. Он сказал, что ему очень понравилось. У него приятные, скромные детишки. Я не знаю, отвели ли они свою дочку в спортивную гимнастику, но она очень хотела.

Как спортсмен Промес очень отличается. Когда я первый раз пришла на футбол, то смотрела, в первую очередь, с точки зрения спортсмена – кто как бегает, у кого какая скорость, какая техника, кто ловкий, кто – нет. Конечно, Квинси очень отличается своей легкостью, силой, атлетичностью.

– Если Квинси приведет к вам свою дочку и скажет: «Ангелина, пожалуйста, потренируй». Согласитесь?

– Да, конечно! Во-первых, это практика английского языка. Это было бы интересно. Да и в целом я люблю работать с детьми, – ответила Мельникова.

Промес поддержал гимнастку Мельникову на Кубке Воронина. Ангелина была на матчах «Спартака»