Алвес не ожидал, что жена расстанется с ним. Он опустошен, нервничает и может днями не есть
Дани Алвес, находящийся в тюрьме, тяжело переживает расставание с женой.
Джоана Санс, супруга бразильца, ранее объявила о расставании с ним: «Я всегда буду любить его, но еще я ценю и уважаю себя».
В данный момент бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании девушки в ночном клубе.
По данным Cuatro al día, Алвес «полностью опустошен и очень нервничает» после того, как его жена сообщила ему о решении расстаться. Бразилец не ожидал этого. Он рассказывал сокамерникам, что жена любит его и поддерживает.
Отмечается также, что бывают дни, когда Алвес ничего не ест.
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