Алвес не ожидал, что жена расстанется с ним. Он опустошен, нервничает и может днями не есть

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига светская хроника девушки и спорт Питание Футбол

Дани Алвес, находящийся в тюрьме, тяжело переживает расставание с женой.

Джоана Санс, супруга бразильца, ранее объявила о расставании с ним: «Я всегда буду любить его, но еще я ценю и уважаю себя».

В данный момент бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании девушки в ночном клубе.

По данным Cuatro al día, Алвес «полностью опустошен и очень нервничает» после того, как его жена сообщила ему о решении расстаться. Бразилец не ожидал этого. Он рассказывал сокамерникам, что жена любит его и поддерживает.

Отмечается также, что бывают дни, когда Алвес ничего не ест.

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67 комментариев

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Akam911
Ответ CvlrXXI
В клубы не хожу, бухло не пью, дичь от него не творю, женщин не насилую, жене не изменяю и ничего вышеперечисленного не хочу. Теперь я имею право быть моралистом и сочиться желчью?
Что ж тебе еще остается, сын мой 😇
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Роман
Впереди у Даньки 12 лет таких. Пока его не забудут.
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Bugy
это плата за грехи, Дани. Надо было головой думать, а не совать в другую деваху.
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Arty K.
Ответ Miller83
За Алвеса? Денех-то хватит?
А ты хорош
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brutton
Ответ mold-cel
ну и что теперь, если ты все это не делаешь? во первых это не значит что ты выбрал единственно верный и интересный жизненный путь. Во вторых, это не повод для того, чтобы бросать камень в того, кто оступился. свое наказание он понесет ( и уже несет) и без твоих пинков. В третьих, никого из присутствовавших там не было, и насилие пока доказывается на основании слов пострадавшей, которая совершенно невинно зашла с выпившим чужим известным и богатым мужиком в одну туалетную кабинку. Твоя жена бы тоже так сделала наверное?
Ну а при чём тут насилие?он признался что был секс,но утверждает что по обоюдному согласию.Т.е. факт измены не отрицает,вот жена и бросила.
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Ростов-на-Дону
Бессовестная: просто так, взяла и бросила...
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Георгий Большаков
Ответ Бибис
Действительно, странное решение жены, когда узнала, что муж насиловал женщин.
Это доказано, есть приговор?
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kso77
Ну что делать , запалился...
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Бибис
Ответ Momos
Пока это еще не доказано. Правильнее будет сказать, что за измену. А изнасилование или пожелавшие больших денег эскортницы это еще предстоит суду выяснить
О каких доказательствах Вы говорите?!
Жене достаточно посмотреть в глаза мужу.
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Miller83
Ответ Arty K.
Щас расплачусь
За Алвеса? Денех-то хватит?
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mold-cel
Ответ CvlrXXI
В клубы не хожу, бухло не пью, дичь от него не творю, женщин не насилую, жене не изменяю и ничего вышеперечисленного не хочу. Теперь я имею право быть моралистом и сочиться желчью?
ну и что теперь, если ты все это не делаешь? во первых это не значит что ты выбрал единственно верный и интересный жизненный путь. Во вторых, это не повод для того, чтобы бросать камень в того, кто оступился. свое наказание он понесет ( и уже несет) и без твоих пинков. В третьих, никого из присутствовавших там не было, и насилие пока доказывается на основании слов пострадавшей, которая совершенно невинно зашла с выпившим чужим известным и богатым мужиком в одну туалетную кабинку. Твоя жена бы тоже так сделала наверное?
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Konstantin Meerov
Ответ Momos
Пока это еще не доказано. Правильнее будет сказать, что за измену. А изнасилование или пожелавшие больших денег эскортницы это еще предстоит суду выяснить
это девчонка из богатой семьи. от денег она уже отказалась, так что не выдумывай. там дело чести и принципов засадить дурачка татуированного
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Rio (BLR)
Он опустошён?)
Бедный. Ранимый. Надо его пожалеть.
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Иван Пупкин
В ответ сокармерники спросили, делал ли он бывшей жене куни?
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Назар Игорь
" О женщины, вам имя вероломство"
( Шекспир)
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dedpihto59
Бедняжка‼️
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ariuntrius
Ага на ровном месте, если даже не было изнасилования
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Alestern
Вот ведь бабы..
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Loegaire Bell
Вина Алвеса не доказана, но сам факт измены с другой женщиной, ещё и таким образом, как это вышло -- уже крайне серьёзный повод расстаться. На что Дани рассчитывал? Я уж молчу про сам судебный процесс, который Алвесу ничего хорошего не сулит.
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Святослав Федорович
Давайте же все вместе пожалеем изменника и насильника.
Каждый должен отвечать за свои поступки...
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Михаил Максаков
Когда трахал всех шлюх Каталонии почему-то не впадал в депрессию, а теперь вон оно как))))
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Владимир Мизгинов
Когда у человека вместо головы *опа , то и не такое бывает
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V12twinturbo
Ответ Бибис
Действительно, странное решение жены, когда узнала, что муж насиловал женщин.
Суда еще не было
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CvlrXXI
Ответ mold-cel
тут у нас походу перепись моралистов. Зависть и желчь так и сочится. Вы не чудите и не отжигаете в ночных клубах, а очень бы хотелось, да? Занесло парня, а может и провокация, хз как с ним в туалете телочка оказалась в кабинке, вроде он ее за волосы не тащил ? Да и выйдет (если сядет) не бедным парнем, пакеты из пятерочки с соской пива таскать не будет.
В клубы не хожу, бухло не пью, дичь от него не творю, женщин не насилую, жене не изменяю и ничего вышеперечисленного не хочу.
Теперь я имею право быть моралистом и сочиться желчью?
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Momos
Ответ Бибис
Действительно, странное решение жены, когда узнала, что муж насиловал женщин.
Пока это еще не доказано. Правильнее будет сказать, что за измену. А изнасилование или пожелавшие больших денег эскортницы это еще предстоит суду выяснить
+1
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