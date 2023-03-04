Быстров об обвинении Алвеса в изнасиловании: «Липа. Если девушка приезжает к тебе в 3 часа ночи, она должна понимать, зачем это делается, за автографом?»

Теги Владимир Быстров премьер-лига Россия Дани Алвес происшествия девушки и спорт Матч ТВ Футбол

Владимир Быстров прокомментировал ситуацию с обвинением в изнасиловании Дани Алвеса.

Бывшего защитника «Барсы» заключили в тюрьму по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе в Барселоне в конце декабря. 

«Алвеса арестовали за то, что к вип‑столику подошла незнакомка, при первом же случае села на коленки. Она сама пошла в туалет.

Если девушка приезжает к тебе в 3 часа ночи, она должна понимать, зачем это делается, за автографом? Через неделю она заявление пишет.

Для меня это липа, вымогательство денег», – сказал бывший футболист сборной России в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

Все о деле Дани Алвеса: он постоянно меняет показания, уже получил тюремные 100 евро, грозит до 12 лет

Дани Алвеса не выпустят под залог – он останется в тюрьме до суда. Что нового в деле?

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fernandos
Помню как мама запрещала мне и моей сестре заходить в лифт с мужчиной наедине.
Жили мы тогда на 8 этаже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Пакунов
Да что он, несёт то господи, уже ведь который раз...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ира15577
Ответ Геннадий Тимченко
Вова опять сказал херню🤦
Что лн неправильно сказал?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Покерный Футбол
А пошёл бы Алвес в библиотеку…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
В 3 часа ночи приехала отсасать за автограф ✍️
Ну да , Владимир , вот ты и дело раскрыл 👍
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Если ночью ты трешься у гей клуба , ты должен знать чем это закончится
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Мнение альтернативно одарённого подъехало.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Помните, какое у Вовы было погоняло? Шарит мужик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Ответ Михо
В моральном плане да)
🤣🤣🤣🤣🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Ответ Кирилл.С-Пб
Комментарий удален модератором
В моральном плане да)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Ответ Аталанта расправила плечи
Slut Lives Matter!
Больно знакомое имя - Slutskogo напоминает 😎
Давай Whore Lives Matter запишем 😆
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
По заголовку - как будто Быстров перепутал ситуацию Алвеса с Хакими
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Быстров о посещении гей-клуба: Если я захожу в него в 3 часа ночи, нужно понимать, зачем это делается, за клубничным мохито?»
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Вова опять сказал херню🤦
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Голивец
Экспертное мнение подъехало от человека, который имеет к этому событию такое же отношение, как к Куликовской битве
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Ответ Михо
Новое слово появилось- феминисты)
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Ответ Кирилл.С-Пб
Эх, Вовка, ща тебя фемки заплюют. И пионеры всякие из сочувствующих... )))
Новое слово появилось- феминисты)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аталанта расправила плечи
Slut Lives Matter!
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Эх, Вовка, ща тебя фемки заплюют. И пионеры всякие из сочувствующих... )))
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий