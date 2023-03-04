Быстров об обвинении Алвеса в изнасиловании: «Липа. Если девушка приезжает к тебе в 3 часа ночи, она должна понимать, зачем это делается, за автографом?»

прокомментировал ситуацию с обвинением в изнасиловании .

Бывшего защитника «Барсы» заключили в тюрьму по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе в Барселоне в конце декабря.

«Алвеса арестовали за то, что к вип‑столику подошла незнакомка, при первом же случае села на коленки. Она сама пошла в туалет.

Если девушка приезжает к тебе в 3 часа ночи, она должна понимать, зачем это делается, за автографом? Через неделю она заявление пишет.

Для меня это липа, вымогательство денег», – сказал бывший футболист сборной России в эфире программы «Есть тема!» на « ».

Все о деле Дани Алвеса: он постоянно меняет показания, уже получил тюремные 100 евро, грозит до 12 лет

Дани Алвеса не выпустят под залог – он останется в тюрьме до суда. Что нового в деле?

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