Чалов не считает этот сезон лучшим в карьере: «Он еще впереди»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Федор Чалов Футбол

Федор Чалов не считает этот сезон лучшим в своей карьере.

Форвард ЦСКА высказался после матча с «Крыльями Советов» (4:0) в Мир РПЛ.

«Погода, конечно, не мартовская, но мы добились результата и этому рады.

Не могу сказать, что ощущаю, что это мой лучший сезон, потому что он еще впереди.

Сейчас чувствую себя отлично, все получается, и получаю удовольствие от футбола», — сказал Чалов в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

В 24 матчах текущего сезона Чалов забил 13 голов. Подробнее его статистика – здесь.

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8 комментариев

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Кенни Маккормик
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Какой ещё лучший сезон если ЦСКА не понятно как весь сезон играет. Играй наши в еврокубках, то ЦСКА вполне возможно мог бы туда и не попасть, а он ещё про лучший сезон что-то говорит. Хороший - согласен, но не более того, лучший может быть только одновременно с успешным выступлением команды.
Его спросили с такой формулировкой - он и ответил на поставленный вопрос. Учи матчасть, надоели, дальше заголовка не смотрят
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angry horse
Федя - молодец, поездка в Базель не прошла даром, перезагрузился. Успехов ему и не сбавлять обороты 😎✊
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Мужанов Дмитрий Александрович
Какой ещё лучший сезон если ЦСКА не понятно как весь сезон играет. Играй наши в еврокубках, то ЦСКА вполне возможно мог бы туда и не попасть, а он ещё про лучший сезон что-то говорит. Хороший - согласен, но не более того, лучший может быть только одновременно с успешным выступлением команды.
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Stewee
Хорошо перезагрузил карьеру в Швейцарии.
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Кирилл
Это хорошо, что Федя не собирается останавливаться на достигнутом )
Надеюсь, все получится и скоро будет играть в Европе )
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tverd1
Судя по последним сезонам Чалов обзавелся новыми скиллами и научился читать игру. При достойных партнерах, которые смогут это понять, он может превратиться в топового для РПЛ игрока.
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Тиджани Бабангида
Настрой верный. Федор прогрессирует и движется к мечте играть в Европе
+2
-2
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Григорий Геник
Федя молодец! После спада обрел себя вновь!
+7
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