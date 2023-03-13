Чалов не считает этот сезон лучшим в карьере: «Он еще впереди»

не считает этот сезон лучшим в своей карьере.

Форвард ЦСКА высказался после матча с «Крыльями Советов» (4:0) в Мир .

«Погода, конечно, не мартовская, но мы добились результата и этому рады.

Не могу сказать, что ощущаю, что это мой лучший сезон, потому что он еще впереди.

Сейчас чувствую себя отлично, все получается, и получаю удовольствие от футбола», — сказал Чалов в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

В 24 матчах текущего сезона Чалов забил 13 голов. Подробнее его статистика – здесь.

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