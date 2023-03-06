Чалов о шансах ЦСКА на победу в РПЛ: «Будем реалистами: первое место далеко. Поборемся за медали»

считает, что у ЦСКА нет шансов не победу в Мир РПЛ.

Вчера ЦСКА проиграл « » (0:2) в матче 18-го тура Мир РПЛ. Теперь команда Владимира Федотова идет на 5-м месте в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 16 очков.

– Насколько часто футболисты смотрят в таблицу и нужно ли им это делать?

– Я считаю, что этого делать не нужно. Следует улучшить качество игры: впереди две важные игры в Кубке.

– ЦСКА потерял шансы на чемпионство?

– Будем реалистами: первое место от нас далеко, но медали никуда не ушли. Будем бороться за них, – сказал нападающий ЦСКА.

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