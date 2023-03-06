Чалов о шансах ЦСКА на победу в РПЛ: «Будем реалистами: первое место далеко. Поборемся за медали»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Матч ТВ Федор Чалов Сочи Футбол

Федор Чалов считает, что у ЦСКА нет шансов не победу в Мир РПЛ.

Вчера ЦСКА проиграл «Сочи» (0:2) в матче 18-го тура Мир РПЛ. Теперь команда Владимира Федотова идет на 5-м месте в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 16 очков.

– Насколько часто футболисты смотрят в таблицу и нужно ли им это делать?

– Я считаю, что этого делать не нужно. Следует улучшить качество игры: впереди две важные игры в Кубке.

– ЦСКА потерял шансы на чемпионство?

– Будем реалистами: первое место от нас далеко, но медали никуда не ушли. Будем бороться за них, – сказал нападающий ЦСКА.

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9 комментариев

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Юрий Тюмин
Небыло усиления нет конкуренции в команде играют спустя рукава пешком ходят знают что не поменяют...игра первой лиги..дай бог занять вам 10 место
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Андрей Ершов
5 и то для вас хорошо будет,
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dreamstep
Под тройкой подразумевается исключительно 3е место, ибо 1 Зенит 2 Спартак. Так вот за это место кроме ЦСКА будут бороться Сочи, Динамо, Ростов и Ахмат недалеко. Поэтому, учитывая вашу игру, 3 место также нереально как чемпионство.
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Тиджани Бабангида
В любом случае качество игры надо улучшать. В том числе и реализацию самого Федора
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rb
Просто начните играть. Все эти разговоры о первых местах всегда сопутствуют с такими неудачными играми. Найдите свою игру, забивайте голы, получите удовольствие от своего дела и все будет. А пока лучше объективно смотрите на отсутствие идеи и ужасные игры.
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Олег Поддубный
4 место или 10 разницы нет.
Будем посмотреть...
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притвиц
С такой игрой дай бог пятое место удержать.
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angry horse
Будем реалистами, до медалей с такой игрой тоже далеко☝️
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Алексей Полиенков
Какое чемпионство? Пятое место теперь потолок.
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