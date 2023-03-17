«Это провокация. Как все женщины, Зарема очень эмоциональная, и эмоции немножко преобладают над разумом». Гладилин о призыве объединиться «Спартаку» и «Динамо» против судейского беспредела

Валерий Гладилин отреагировал на слова о судействе.

Ранее супруга экс-владельца «Спартака» сказала: «Хватит жевать сопли и быть терпилами. « » и « » нужно объединиться против судейского беспредела. Если опять будут очевидные ошибки, то выход один – уводить команду с поля».

«Это эмоции женщины и провокация. Никаких объединений! Все это глупости. Женщина, понимаете? Она в футболе не так давно и переживает за дело. Как все женщины, она очень эмоциональная, и эмоции немножко преобладают над ее разумом.

Здесь обращать внимание по-серьезному не стоит», – сказал бывший игрок «Спартака».

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