«Это провокация. Как все женщины, Зарема очень эмоциональная, и эмоции немножко преобладают над разумом». Гладилин о призыве объединиться «Спартаку» и «Динамо» против судейского беспредела

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Зарема Салихова Футбол

Валерий Гладилин отреагировал на слова Заремы Салиховой о судействе. 

Ранее супруга экс-владельца «Спартака» сказала: «Хватит жевать сопли и быть терпилами. «Спартаку» и «Динамо» нужно объединиться против судейского беспредела. Если опять будут очевидные ошибки, то выход один – уводить команду с поля».

«Это эмоции женщины и провокация. Никаких объединений! Все это глупости. Женщина, понимаете? Она в футболе не так давно и переживает за дело. Как все женщины, она очень эмоциональная, и эмоции немножко преобладают над ее разумом.

Здесь обращать внимание по-серьезному не стоит», – сказал бывший игрок «Спартака». 

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6 комментариев

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U. M. A. Muhammad
Спартак хороший все остальные плохие, ай яй яй вчено ноют о судействе Спартак я хоть и не люблю Зенит, но это уже задолбало что Спартак всегда говорит о судействе
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Peter Parker
Ответ Камбоджа Иванов
Судя по тому, как спартачи топят за Динамо уже второй сезон кряду, то уже ничего удивительного, что Спартак и Динамо - клубы побратимы. Динамо, Спартак с тобой, любовь на век. Клубы-братья, которые не любят чемпионства в 21 веке.
Ага, после «братского» финала брызги взаимной любви еще почти полгода во все стороны летели.
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ZarvuR2020
Ответ TaR
Ну в принципе да, стоит отставит все как есть и продолжать смотреть беспредел
Сейчас слейтесь воедино, а потом друг с другом сыграете, и опять поссоритесь из-за судейства.
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Peter Parker
Какое-то Средневековье с такими идеями про всех женщин. А вот в контексте Заремы, что угодно может преобладать над разумом при его отсутствии.
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TaR
Ну в принципе да, стоит отставит все как есть и продолжать смотреть беспредел
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Камбоджа Иванов
Судя по тому, как спартачи топят за Динамо уже второй сезон кряду, то уже ничего удивительного, что Спартак и Динамо - клубы побратимы. Динамо, Спартак с тобой, любовь на век. Клубы-братья, которые не любят чемпионства в 21 веке.
+1
-1
0
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