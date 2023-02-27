Убедить Мбаппе активировать опцию продления контракта до 2025-го – главная цель «ПСЖ» до конца сезона. Его продадут летом в случае отказа
Килиану Мбаппе в ближайшие месяцы нужно решить, продлит ли он контракт с «ПСЖ».
Как пишет L’Équipe, соглашение нападающего с парижанами рассчитано до лета 2024 года. В нем есть опция продления еще на сезон, и Мбаппе в ближайшие четыре месяца предстоит решить, активирует ли он ее. Если это произойдет, то его контракт с «ПСЖ» будет рассчитан до лета 2025-го.
В ближайшие недели руководители «ПСЖ» сделают все, чтобы убедить Мбаппе остаться. Если Килиан не станет продлевать соглашение, «ПСЖ» будет вынужден продать его летом 2023 года, чтобы не потерять бесплатно в дальнейшем.
Отмечается, что в списке приоритетов боссов «ПСЖ» переговоры с Мбаппе важнее общения с Лионелем Месси по поводу нового соглашения.
В этом сезоне на счету 24-летнего нападающего 29 голов и 7 результативных передач в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
Не знал что и Мбапе выиграл 4 ЛЧ)))
Хотя стоп, это же Moscwow. Все ясно, проходи мимо при....к
Перес круто сказал они купили его мечту