Убедить Мбаппе активировать опцию продления контракта до 2025-го – главная цель «ПСЖ» до конца сезона. Его продадут летом в случае отказа

в ближайшие месяцы нужно решить, продлит ли он контракт с «ПСЖ».

Как пишет L’Équipe, соглашение нападающего с парижанами рассчитано до лета 2024 года. В нем есть опция продления еще на сезон, и Мбаппе в ближайшие четыре месяца предстоит решить, активирует ли он ее. Если это произойдет, то его контракт с «ПСЖ» будет рассчитан до лета 2025-го.

В ближайшие недели руководители «ПСЖ» сделают все, чтобы убедить Мбаппе остаться. Если Килиан не станет продлевать соглашение, «ПСЖ» будет вынужден продать его летом 2023 года, чтобы не потерять бесплатно в дальнейшем.

Отмечается, что в списке приоритетов боссов « » переговоры с Мбаппе важнее общения с по поводу нового соглашения.

В этом сезоне на счету 24-летнего нападающего 29 голов и 7 результативных передач в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.