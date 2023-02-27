Убедить Мбаппе активировать опцию продления контракта до 2025-го – главная цель «ПСЖ» до конца сезона. Его продадут летом в случае отказа

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиану Мбаппе в ближайшие месяцы нужно решить, продлит ли он контракт с «ПСЖ».

Как пишет L’Équipe, соглашение нападающего с парижанами рассчитано до лета 2024 года. В нем есть опция продления еще на сезон, и Мбаппе в ближайшие четыре месяца предстоит решить, активирует ли он ее. Если это произойдет, то его контракт с «ПСЖ» будет рассчитан до лета 2025-го.

В ближайшие недели руководители «ПСЖ» сделают все, чтобы убедить Мбаппе остаться. Если Килиан не станет продлевать соглашение, «ПСЖ» будет вынужден продать его летом 2023 года, чтобы не потерять бесплатно в дальнейшем.

Отмечается, что в списке приоритетов боссов «ПСЖ» переговоры с Мбаппе важнее общения с Лионелем Месси по поводу нового соглашения.

В этом сезоне на счету 24-летнего нападающего 29 голов и 7 результативных передач в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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22 комментария

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Merey1909
Ответ Философ Востока
Будет смешно, если вся тройка уйдёт летом и ПСЖ опять займёт своё законное место - в пердиве.
ПСЖ никогда там не был, да они ярко как Марсель, Лион не выступали.
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Виталий Желтоусов
букмекерам пора ввести ставку: уйдет ли Мбаппе из ПСЖ или нет.
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Назар Игорь
Да кто же его купит с такой зарплатой? Даже Перес в затылке почешет. Если только Ньюкасл.
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Максим Горький
Ответ Jaxongir Shodiev
Ща тут фанаты одного тебе обоснуют, что Мбаппе бегунок, да и вообще кто взял ЧМ?
Мбаппе в 18,нет?
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Jaxongir Shodiev
Ответ Максим Горький
Единственный человек который способен дотащить этот мешок до победы в лч, упустят его - упустят лч.
Ща тут фанаты одного тебе обоснуют, что Мбаппе бегунок, да и вообще кто взял ЧМ?
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tackle by Moore
Если МЮ купит катарский шейх можно будет по внутреннему приказу организации перевести его в МЮ. Удобно
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Айлин 1990
Ответ Moscwow
Столько же, сколько и гений Месси
У Месси 4 ЛЧ.
Не знал что и Мбапе выиграл 4 ЛЧ)))
Хотя стоп, это же Moscwow. Все ясно, проходи мимо при....к
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f0rmoceft
Значит придется продавать за ту цену, которую предложат
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Арматурмалай
Надеюсь он окажется в Мадриде как можно скорее. Такие игроки буквально созданы для Реала
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Moscwow
Ответ Айлин 1990
А сколько он уже выиграл ЛЧ для ПСЖ с 2017 года???))))))
Столько же, сколько и гений Месси
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Bolvan
Ответ DolJun
болельщики переобуются со скоростью ригобера как только он начнет регулярно забивать в сливочной футболке, а перес же просто обижен, что переход в реал слегка задерживается
Не суди всех, пусть играет в 5 лиге Европы
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Max Semenik
Интересно, кто его трансфер при нынешних ценах потянет? Челси на место Мудрика?
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Бестрофейник 19/20
Боже мой, опять?!
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Айлин 1990
Ответ Максим Горький
Единственный человек который способен дотащить этот мешок до победы в лч, упустят его - упустят лч.
А сколько он уже выиграл ЛЧ для ПСЖ с 2017 года???))))))
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DolJun
Ответ Bolvan
Его болельщики не будут ждать да и перес тоже ,он выбрал деньги 💰, Перес круто сказал они купили его мечту
болельщики переобуются со скоростью ригобера как только он начнет регулярно забивать в сливочной футболке, а перес же просто обижен, что переход в реал слегка задерживается
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Философ Востока
Будет смешно, если вся тройка уйдёт летом и ПСЖ опять займёт своё законное место - в пердиве.
+5
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Bolvan
Ответ DolJun
мбаппе выбрал не откладывать величие в долгий ящик и уже стал легендой на уровне национального и клубного футбола франции. реал никуда не денется, перес будет послушно ждать сколько нужно, ведь если мбаппе будет разрывать как сейчас - ни один президент в своем уме от него не откажется.
Его болельщики не будут ждать да и перес тоже ,он выбрал деньги 💰,
Перес круто сказал они купили его мечту
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DolJun
Ответ Bolvan
Мбаппе опять выбирает деньги?
мбаппе выбрал не откладывать величие в долгий ящик и уже стал легендой на уровне национального и клубного футбола франции. реал никуда не денется, перес будет послушно ждать сколько нужно, ведь если мбаппе будет разрывать как сейчас - ни один президент в своем уме от него не откажется.
+2
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dr. cage
Новый сезон сняли..
+1
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Максим Горький
Единственный человек который способен дотащить этот мешок до победы в лч, упустят его - упустят лч.
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Геннадий Тимченко
Ответ Bolvan
Мбаппе опять выбирает деньги?
нет, он выбирает "приз"
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Bolvan
Мбаппе опять выбирает деньги?
+4
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