Рамоса, как и Месси, хотят клубы из Саудовской Аравии. Серхио не намерен уезжать – он хотел бы остаться в «ПСЖ» и играть на высшем уровне

хотел бы играть за «ПСЖ» в следующем сезоне.

Несколько дней назад защитник объявил, что больше не будет выступать в составе сборной Испании, но это ничего не говорит о его планах по продолжению клубной карьеры. Рамос не собирается прекращать выступления на профессиональном уровне и, если это возможно, хотел бы остаться в «ПСЖ», пишет L’Équipe.

Срок действующего контракта испанца с парижанами истекает летом 2023 года. Общение по поводу продления соглашения уже началось, и Рамос четко дал руководству «ПСЖ» понять, что хотел бы остаться в клубе. После неудачного первого сезона, в ходе которого у Серхио было много повреждений и иных проблем, он чувствует себя хорошо.

В последние месяцы Рамос все чаще проявляет лидерские качества. Тренер Кристоф Гальтье относится к нему с большим доверием и уважением. С партнерами по «ПСЖ» у Серхио тоже сложились хорошие отношения – он хорошо ладит и с , и с . Отмечается, что дети Рамоса проводят много времени с детьми Лео.

На данный момент переговоры между представителями Рамоса и « » поставлены на паузу. Их отношения очень хороши, никаких неопределенностей в них нет. Стороны договорились, что не будут спешить с принятием окончательного решения. В «ПСЖ» очень довольны тем, как Рамос провел первую часть сезона. После ЧМ-2022 у испанца были некоторые проблемы из-за отсутствия игровой практики, но теперь он вновь набирает форму.

Будущее Рамоса зависит от того, как он будет играть за «ПСЖ» до конца сезона. Из-за серьезной травмы Преснеля Кимпембе, который не сыграет до конца сезона, на Серхио ляжет дополнительная нагрузка.

Интерес к Рамосу, как и к Месси, проявляют клубы из Саудовской Аравии. Пока испанец не хочет туда. Он полностью сконцентрирован на «ПСЖ». Его цель – продолжать выступать на самом высоком уровне.

В этом сезоне центральный защитник провел 33 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Полную статистику 36-летнего футболиста можно изучить здесь.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков