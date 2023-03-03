Рамоса, как и Месси, хотят клубы из Саудовской Аравии. Серхио не намерен уезжать – он хотел бы остаться в «ПСЖ» и играть на высшем уровне
Серхио Рамос хотел бы играть за «ПСЖ» в следующем сезоне.
Несколько дней назад защитник объявил, что больше не будет выступать в составе сборной Испании, но это ничего не говорит о его планах по продолжению клубной карьеры. Рамос не собирается прекращать выступления на профессиональном уровне и, если это возможно, хотел бы остаться в «ПСЖ», пишет L’Équipe.
Срок действующего контракта испанца с парижанами истекает летом 2023 года. Общение по поводу продления соглашения уже началось, и Рамос четко дал руководству «ПСЖ» понять, что хотел бы остаться в клубе. После неудачного первого сезона, в ходе которого у Серхио было много повреждений и иных проблем, он чувствует себя хорошо.
В последние месяцы Рамос все чаще проявляет лидерские качества. Тренер Кристоф Гальтье относится к нему с большим доверием и уважением. С партнерами по «ПСЖ» у Серхио тоже сложились хорошие отношения – он хорошо ладит и с Килианом Мбаппе, и с Лионелем Месси. Отмечается, что дети Рамоса проводят много времени с детьми Лео.
На данный момент переговоры между представителями Рамоса и «ПСЖ» поставлены на паузу. Их отношения очень хороши, никаких неопределенностей в них нет. Стороны договорились, что не будут спешить с принятием окончательного решения. В «ПСЖ» очень довольны тем, как Рамос провел первую часть сезона. После ЧМ-2022 у испанца были некоторые проблемы из-за отсутствия игровой практики, но теперь он вновь набирает форму.
Будущее Рамоса зависит от того, как он будет играть за «ПСЖ» до конца сезона. Из-за серьезной травмы Преснеля Кимпембе, который не сыграет до конца сезона, на Серхио ляжет дополнительная нагрузка.
Интерес к Рамосу, как и к Месси, проявляют клубы из Саудовской Аравии. Пока испанец не хочет туда. Он полностью сконцентрирован на «ПСЖ». Его цель – продолжать выступать на самом высоком уровне.
В этом сезоне центральный защитник провел 33 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
Полную статистику 36-летнего футболиста можно изучить здесь.
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