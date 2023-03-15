31 087 зрителей посетили матч «Зенит» – «Динамо» в Кубке без Fan ID

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Матч «Зенита» и «Динамо» в Фонбет Кубке России посетили 31 087 зрителей.

Петербургский клуб принимает «Динамо» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России (1:1, второй тайм).

Напомним, что на матчах Кубка не действует система Fan ID.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Фанаты «Зенита» перед матчем Кубка с «Динамо» без Fan ID: «Верим в полные трибуны в день, когда нет «собачьего паспорта»

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73 комментария

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Sunnyboy
Кто о чем а нытики опять о судействе, вы последний матч Зенита с Химками смотрели))?
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Deca
Ответ Ivan Petrov
Потому что зенит единственный клуб который ненавидит вся страна
А то вас мясных все любят! Петров проснись )))
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Ivan Petrov
Ответ Deca
Да вы все как один под каждым постом ссытесь кипятком от радости, хотя матч не с вами. Приплести? Динамо молодцы, вы нет!
Потому что зенит единственный клуб который ненавидит вся страна
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RVC
Ответ Deca
Спартачи радуются что они не встретят Зенит ))) Динамики молодцы, вытерпели.
причем здесь Спартак, болельщики всех клубов против этого беспредела и желали зениту только поражения
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Конь Пальто
Погода просто хорошая, а судьи козлята
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amadeus_amadeus
Ответ -Ancient-
Справедливость восторжествовала.Как фан Спартака рад искренне за Динамо.
А фаны спартака смотрят только игры Зенита и первые заходят чтобы написать про мифический позор и порадоваться за любых (подчеркиваю, любых) своих врагов (в случае поражений Зенита, коих всегда меньше в сезоне, чем Зенит забивает спартаку в одной игре)
Эталонные унижения не прошли даром, это радует ))
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eltempo87
А на Спартак и без фан ай ди три калеки пришло 😅
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hulk&boloto
Ответ Ivan Petrov
Покажите Миллера,я в него плюну
Показывали, за бронестеклом...
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Бобынин
Ответ Мукунку хороший
Они там живут)))
Ага. Маскоты клуба.
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sob4kin.s@yandex.ru
Ответ kfjfnhcp7m
Как болельщик зенита мне самому стыдно за то, что не было назначено пенальти, я не понимаю как можно так небать 31к зрителей и плюс у экранов тв, добил же всю эту ситуацию ответ эксперта в прямом эфире: да, пенальти был. Ну и как всегда нужно добавить, футбольные боги восстановили справедливость.
Хорош чушь писать вместе со всем стадом, не было там никакого пенальти, Тюкавин сам нарушал
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FNT
Ответ Юрий Кечко
Бакаев там повалился как мешок картошки какой контакт ? Кукуян конечно хотел подтащить Зенит , но если бы он поставил такую пенку через минуту после того как не поставил то что было на Тюкавине, ему точно голову бы в темном переулке проломили )))
Судил так-то Кукуляк, а не Кукуян. Матчасть подтяните.

Ну и вот вам из Алё рэфа, например: "По Бакаеву: ЖК лишняя. Симуляции не вижу. Контакт есть, но нет симуляции и нет пенальти."

Я увидел то же самое. Но вы же уже решили, что кто-то там хотел подтащить, кто-то картошка, кто-то в темном переулке. Блестящий анализ.
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Шулемар Треугольников
лучше бы не пошли, наверно! тогда бы и Зенит в колокола забил... отменяйте мол. а так, подачка.... ну х*р знаает
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Георгий Михеев
Ответ Юрий Кечко
Бакаев там повалился как мешок картошки какой контакт ? Кукуян конечно хотел подтащить Зенит , но если бы он поставил такую пенку через минуту после того как не поставил то что было на Тюкавине, ему точно голову бы в темном переулке проломили )))
Зато он денег бы заработал, охрану бы нанял -)))
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Deca
Ответ Ivan Petrov
Даже тут Спартак умудрился приплести. 🤦🏻 Иди стринги суши
Да вы все как один под каждым постом ссытесь кипятком от радости, хотя матч не с вами. Приплести?
Динамо молодцы, вы нет!
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FNT
Ответ Александр Комиссаров
Конечно,теперь можете оправдываться как хотите,в игре было все видно
Ой, успокойся, гений. Это вообще довод что ли ты сейчас написал? Просто пустышка.
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Ghost Ghost
Ответ Deca
Спартачи радуются что они не встретят Зенит ))) Динамики молодцы, вытерпели.
можно выгнать девушку из деревни, но деревню из девушки выгнать не получится
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Мистер Блин
позорище!
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ProZ
больше народу было, занижают.
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Ivan Petrov
Ответ Deca
Спартачи радуются что они не встретят Зенит ))) Динамики молодцы, вытерпели.
Даже тут Спартак умудрился приплести. 🤦🏻 Иди стринги суши
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Юрий Кечко
Ответ FNT
Если бы он хотел бы "нагло вытащить", как тут истерят в комментариях, поставил бы пенальти на Бакаеве, когда ЖК дал за симуляцию. Там даже контакт минимальный был, можно было бы за уши притянуть для проформы.
Бакаев там повалился как мешок картошки какой контакт ? Кукуян конечно хотел подтащить Зенит , но если бы он поставил такую пенку через минуту после того как не поставил то что было на Тюкавине, ему точно голову бы в темном переулке проломили )))
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-Ancient-
Ответ Алексей Минин
Удел болельщика Спартака - радоваться за другие команды.
И радоваться вот таким вот фиаско "самой популярной команды")))
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Александр Комиссаров
Ответ FNT
Если бы он хотел бы "нагло вытащить", как тут истерят в комментариях, поставил бы пенальти на Бакаеве, когда ЖК дал за симуляцию. Там даже контакт минимальный был, можно было бы за уши притянуть для проформы.
Конечно,теперь можете оправдываться как хотите,в игре было все видно
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-1
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Алексей Минин
Ответ -Ancient-
Справедливость восторжествовала.Как фан Спартака рад искренне за Динамо.
Удел болельщика Спартака - радоваться за другие команды.
+5
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Александр Зубков
Ответ Ivan Petrov
Покажите Миллера,я в него плюну
Попадешь в телевизор.
+3
-2
+1
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FNT
Ответ Александр Комиссаров
Ну да конечно,пенальти не поставили,опасный штрафной не поставили на откровенную отмашку
Если бы он хотел бы "нагло вытащить", как тут истерят в комментариях, поставил бы пенальти на Бакаеве, когда ЖК дал за симуляцию. Там даже контакт минимальный был, можно было бы за уши притянуть для проформы.
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-1
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