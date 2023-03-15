31 087 зрителей посетили матч «Зенит» – «Динамо» в Кубке без Fan ID
Матч «Зенита» и «Динамо» в Фонбет Кубке России посетили 31 087 зрителей.
Петербургский клуб принимает «Динамо» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России (1:1, второй тайм).
Напомним, что на матчах Кубка не действует система Fan ID.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Fan ID делает наш футбол заложником
Фанаты «Зенита» перед матчем Кубка с «Динамо» без Fan ID: «Верим в полные трибуны в день, когда нет «собачьего паспорта»
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Эталонные унижения не прошли даром, это радует ))
Ну и вот вам из Алё рэфа, например: "По Бакаеву: ЖК лишняя. Симуляции не вижу. Контакт есть, но нет симуляции и нет пенальти."
Я увидел то же самое. Но вы же уже решили, что кто-то там хотел подтащить, кто-то картошка, кто-то в темном переулке. Блестящий анализ.
Динамо молодцы, вы нет!