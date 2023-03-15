31 087 зрителей посетили матч «Зенит» – «Динамо» в Кубке без Fan ID

Матч «Зенита» и «Динамо» в Фонбет Кубке России посетили 31 087 зрителей.

Петербургский клуб принимает «Динамо» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России (1:1, второй тайм).

Напомним, что на матчах Кубка не действует система Fan ID.

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