Де Поль о Месси: «Инопланетянин. Он делает волшебство. Пусть переходит в «Атлетико» – мы попросим у Корреа 10-й номер»
Родриго Де Поль в шутку предложил Лионелю Месси перейти в «Атлетико».
«То, что он делает, – это волшебство. Рядом с ним ты живешь в постоянном удивлении, потому что не знаешь, какое решение он примет. А потом ты так и не понимаешь это решение до конца. Месси – инопланетянин.
Когда кажется, что Лео не видит тебя на поле, он выводит тебя один на один с вратарем. Когда ты думаешь, что он устал, он делает еще одно ускорение. Он никогда не перестает удивлять.
Пусть он переходит к нам. Мы скажем Анхелито [Корреа] отдать Лео 10-й номер и найдем ему квартиру в центре Мадрида», – сказал полузащитник «Атлетико» и сборной Аргентины.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Отпуститес на землю, где нормальные люди живут
Потому что они очередной , 8 раз приготовливают Золотой мяч для Месси
Все Баварские вместе в истории футбола столько не получали.
Когда вы будете поливать грязью Месси, вы сразу же получите адекватный ответ
Будьте уверены
Как они играя не в ТОП5 лиге, выбили роналду с топ клубом.
Они видеть то что хотят видеть.
Это без полезно
А на деле - ... простой"
Кто не верит, у Баварии спросите
И я удивляюсь, как же он забил столько мячей.
Как же мог я забыть, да он ещё выиграл 4 раза лигу чемпионов
А ещё ему квартиру в центре Мадриде хотите, размечтались.