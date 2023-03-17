Де Поль о Месси: «Инопланетянин. Он делает волшебство. Пусть переходит в «Атлетико» – мы попросим у Корреа 10-й номер»

Теги ПСЖ Атлетико Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Родриго Де Поль Анхель Корреа Футбол

Родриго Де Поль в шутку предложил Лионелю Месси перейти в «Атлетико».

«То, что он делает, – это волшебство. Рядом с ним ты живешь в постоянном удивлении, потому что не знаешь, какое решение он примет. А потом ты так и не понимаешь это решение до конца. Месси – инопланетянин.

Когда кажется, что Лео не видит тебя на поле, он выводит тебя один на один с вратарем. Когда ты думаешь, что он устал, он делает еще одно ускорение. Он никогда не перестает удивлять.

Пусть он переходит к нам. Мы скажем Анхелито [Корреа] отдать Лео 10-й номер и найдем ему квартиру в центре Мадрида», – сказал полузащитник «Атлетико» и сборной Аргентины.

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32 комментария

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kodgong
Ответ sergey80
денег у "Атлетико" не хватит..а Месси Очень жадный))
там петушку гризману были готовы 25 млн платить)). На гнома хватит))
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Я Гражданин Мира
Ответ Хызыр
Вместе с Месси в клуб должны приходить люди, которые будут работать с арбитрами. Без лояльного судейства инопланетянин превращается в недовольного планетянина.
От инопланетянина очередной ЧУШЬ!!!!
Отпуститес на землю, где нормальные люди живут
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Я Гражданин Мира
Ответ Старый Негр
"На словах он Лев Толстой А на деле - ... простой" Кто не верит, у Баварии спросите
Я думаю надо спросить у Франс Футбола.
Потому что они очередной , 8 раз приготовливают Золотой мяч для Месси
Все Баварские вместе в истории футбола столько не получали.
Когда вы будете поливать грязью Месси, вы сразу же получите адекватный ответ
Будьте уверены
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Айлин 1990
Ответ Старый Негр
"На словах он Лев Толстой А на деле - ... простой" Кто не верит, у Баварии спросите
А у Порту, Аякс, Лиона можно спросить??
Как они играя не в ТОП5 лиге, выбили роналду с топ клубом.
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Я Гражданин Мира
Ответ Айлин 1990
В 21 ВЕКЕ. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ИГРОК, СТАВШИЙ ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ И ЛУЧШИМ АССИСТЕНТОМ ЛЧ 2011/2012, 2014/2015.
Кому вы обьясняете!?
Они видеть то что хотят видеть.
Это без полезно
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Крыс Пол
Это точно, аргентинский волшебник так появился на поле в матчах с Баварией, что его никто и не заметил. Возможно, у Лео есть та самая мантия-невидимка.
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sergey80
денег у "Атлетико" не хватит..а Месси Очень жадный))
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Я Гражданин Мира
Ответ sintenced
Зарплату тоже у Корреа попросите?
Чужие деньги считать не хорошо
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Старый Негр
"На словах он Лев Толстой
А на деле - ... простой"
Кто не верит, у Баварии спросите
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хороший фрукт
Ответ Акира_1
Он реально волшебным образом исчезает в матчах ЛЧ. Ну а так массовая PR акция продвижения Месси уже слишком долго идёт. 😞
всё снится 18.12.2022?
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Я Гражданин Мира
Ответ Акира_1
Он реально волшебным образом исчезает в матчах ЛЧ. Ну а так массовая PR акция продвижения Месси уже слишком долго идёт. 😞
Исчезнувщий Месси забил в лиге чемпионов 135 мечей.
И я удивляюсь, как же он забил столько мячей.
Как же мог я забыть, да он ещё выиграл 4 раза лигу чемпионов
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<CRISTIANO>
Проблема в том, что там есть Антошка Гризманн, которого в Барселоне так и не смогли разместить с Месси
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udiekemen
Ответ КрутойЧувак
Волшебным образом Пеналду исчезал в плей-офф ЧМ с 0+0 за 5 турниров. А Месси 4 раза брал ЛЧ с 2 голами в финалах.
Мы вроде щас про ЛЧ 😂 Рон брал ЛЧ 5 раз с 4 голами в финалах)
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koshaus
Ответ Frakiec 77
Тебе бы наверное так бы хотелось! 129 голов, официально признан лучшим игроком финалов ЛЧ, несколько раз брал сам кубок ЛЧ, несколько раз признавался лучшим игроком ЛЧ, и это малая часть его достижений! Тебе не стыдно клубничный фанат??
Проснись, Месси и его команды уже как 8 лет подряд насилуют в ЛЧ все кому не лень. Все ключевые матчи ЛЧ за последние 8 лет просраны им со счётом 4:29.
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Айлин 1990
Ага шас. Стадион в честь него в мадриде Сантьяго БернаЛЕО.
А ещё ему квартиру в центре Мадриде хотите, размечтались.
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Хызыр
Ответ Jaxongir Shodiev
АТМ по стилю игры максимально близка к сборной Аргентины.
В чем же? Ниразу не видел, что бы Атлетико на своем горбу тащили судьи
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Frakiec 77
Ответ udiekemen
Мессье фанат про турнир Рона что-то говорит)
В ‘’ турнире Рона’’ несколько раз встречались команда Рона и команда Месси, в том числе и финале! Результат всем известен, клубничка плакала, а Месси брал титул. Еще вопросы?))
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sintenced
Зарплату тоже у Корреа попросите?
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Айлин 1990
Ответ Акира_1
Он реально волшебным образом исчезает в матчах ЛЧ. Ну а так массовая PR акция продвижения Месси уже слишком долго идёт. 😞
В 21 ВЕКЕ. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ИГРОК, СТАВШИЙ ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ И ЛУЧШИМ АССИСТЕНТОМ ЛЧ 2011/2012, 2014/2015.
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Victor1922
"Найдем ему квартиру в центре Мадрида" ахахах
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КрутойЧувак
Ответ udiekemen
Мессье фанат про турнир Рона что-то говорит)
Турнир Рона - чемпионат в пустыни, в котором он волшебным образом потерялся после купленных хет-триков.
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Remix
Месси останется в футболе как лучший из лучших!
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КрутойЧувак
Ответ Акира_1
Он реально волшебным образом исчезает в матчах ЛЧ. Ну а так массовая PR акция продвижения Месси уже слишком долго идёт. 😞
Волшебным образом Пеналду исчезал в плей-офф ЧМ с 0+0 за 5 турниров. А Месси 4 раза брал ЛЧ с 2 голами в финалах.
+8
-6
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dr. cage
Ну да, 30-й лучше не дававать. Он под ним как хурма играет..
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udiekemen
Ответ Frakiec 77
Тебе бы наверное так бы хотелось! 129 голов, официально признан лучшим игроком финалов ЛЧ, несколько раз брал сам кубок ЛЧ, несколько раз признавался лучшим игроком ЛЧ, и это малая часть его достижений! Тебе не стыдно клубничный фанат??
Мессье фанат про турнир Рона что-то говорит)
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