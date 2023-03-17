Де Поль о Месси: «Инопланетянин. Он делает волшебство. Пусть переходит в «Атлетико» – мы попросим у Корреа 10-й номер»

в шутку предложил Лионелю Месси перейти в «Атлетико».

«То, что он делает, – это волшебство. Рядом с ним ты живешь в постоянном удивлении, потому что не знаешь, какое решение он примет. А потом ты так и не понимаешь это решение до конца. Месси – инопланетянин.

Когда кажется, что Лео не видит тебя на поле, он выводит тебя один на один с вратарем. Когда ты думаешь, что он устал, он делает еще одно ускорение. Он никогда не перестает удивлять.

Пусть он переходит к нам. Мы скажем Анхелито [ ] отдать Лео 10-й номер и найдем ему квартиру в центре Мадрида», – сказал полузащитник « » и сборной .

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