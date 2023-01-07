Симеоне о «Барсе» без Месси: «С игроком вроде Лео больше шансов на победу. Выступая с Марадоной на ЧМ, я чувствовал, что проиграть трудно»

оценил, как на «Барселону» повлиял уход .

– Стала ли «Барса» хуже без Месси?

– Где бы ни был Месси, он всегда будет играть решающую роль, будь то в сборной, в своей нынешней команде или в «Барселоне». С игроком, обладающим характеристиками Лео, больше шансов на победу.

Когда я играл на чемпионате мира с , который уже был ветераном, казалось, что нам трудно проиграть, потому что у нас лучшие. А если у вас есть лучшие, то вам легче победить, – сказал главный тренер « ».