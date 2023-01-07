Симеоне о «Барсе» без Месси: «С игроком вроде Лео больше шансов на победу. Выступая с Марадоной на ЧМ, я чувствовал, что проиграть трудно»

Теги ПСЖ Барселона Атлетико Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Диего Симеоне Диего Марадона Футбол

Диего Симеоне оценил, как на «Барселону» повлиял уход Лионеля Месси.

– Стала ли «Барса» хуже без Месси?

– Где бы ни был Месси, он всегда будет играть решающую роль, будь то в сборной, в своей нынешней команде или в «Барселоне». С игроком, обладающим характеристиками Лео, больше шансов на победу.

Когда я играл на чемпионате мира с Марадоной, который уже был ветераном, казалось, что нам трудно проиграть, потому что у нас лучшие. А если у вас есть лучшие, то вам легче победить, – сказал главный тренер «Атлетико».

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27 комментариев

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Старый Негр
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Ответ Marcs
Теперь Месси номер один. Потом Пеле, потом Марадона. У Пеле было преимущество, тогда футбол был таким, что ЧМ сегодняшняя дворовая команда могла бы взять. Сейчас соперники поле равнее стали. Япония и Марокко это доказали.
Гы))
Про "дворовую команду" зашло конечно)
Сказочно!
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udiekemen
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Ответ Игорь Климов
Разве этот Португалец7 стал Чемпионом Мира, чтобы его ставить в один ряд с такими величайшими футболистами, какими были: Пеле, Марадона, Месси?
Я знаю таких как вы, если бы Месси не стал ЧМ мира, вы бы все равно говорили бы так (тип и без этой ЧМ он все ж величайший и тд) это ничего не меняет чувак, ЧМ мира или нет)
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khonmukhammad@icloud.com
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Ответ Михо
Все уже поняли что ты так тролишь Криша, почти всегда получается смешно, молодец))
Он работает на спортс
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Старый Негр
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Ответ Remix
Три мировые легенды,Пеле Марадона Месси!
В твоем тексте к именам Пеле и Марадоны какая-то лепеха коровья прилипла.
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olegsv77@mail.ru
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Марадона на чемпионате мира 1994 был потрясающ, конечно. Жаль, что всё в итоге так печально завершилось
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dureverite
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Да уж, с Симеошей не поспоришь. Благодаря присутствию Легенды на поле на ЧМ в 2010 Германия забила всего 4 безответных, а в 2018 Исландия довольствовалась ничьей, а в 2022 Саудовская всего в один мяч одолела!!
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Marcs
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Ответ Remix
Три мировые легенды,Пеле Марадона Месси!
Теперь Месси номер один. Потом Пеле, потом Марадона.
У Пеле было преимущество, тогда футбол был таким, что ЧМ сегодняшняя дворовая команда могла бы взять.
Сейчас соперники поле равнее стали. Япония и Марокко это доказали.
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Buharoid
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Ответ Артём Степанов
Ну это понятно, он всё-таки лучший футболист мира.
Однажды глор Месси в какой-то день забыл написать, что Месси лучший футболист мира, и у него отвалилась zhopa.
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Старый Негр
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"За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит петуха?"
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Игорь Климов
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Ответ Артём Степанов
Ну это понятно, он всё-таки лучший футболист мира.
Да, Лео Месси величайший футболист современности.
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Игорь Климов
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Ответ udiekemen
У Рона 5 ЗМ и 4 зб, 5 ЛЧ, 1 Евро и прочие и прочие награды и трофеи, но фаны Месси не признают это)))странные такие
Разве этот Португалец7 стал Чемпионом Мира, чтобы его ставить в один ряд с такими величайшими футболистами, какими были: Пеле, Марадона, Месси?
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Игорь Климов
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Ответ Айтуар Куат
Которому пешеход на выезде в Ла Лиге забил всего 1 раз. От Роналду Атлетико страдал больше
Это ты про бывшего добротного игрока - Кринжа7, который теперь будет доигрывать в дворовом чемпионате Саудовской Аравии?
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Sabibur
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Ответ Айтуар Куат
Которому пешеход на выезде в Ла Лиге забил всего 1 раз. От Роналду Атлетико страдал больше
Какой Роналду ? Который сейчас в очень очень очень конкурентной лиге верблюдов пасет ?
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jeni
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Ответ Великий Алонсо
Роналду, Пеле, Марадона. Месси где-то в конце топ-20 в истории футбола.
Ну ты и 🤡🤡🤡даже Зидан не конце 20,может только 15-й
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udiekemen
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Ответ Дмитрий Сидоров
7 января на дворе, пора бы уже трезветь.
Хотел смешно пошутить, но нет уж🤦🏻
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Айтуар Куат
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Ответ Scorpio
Комментарий удален модератором
Походу болен
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Валдис Пельш
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Ответ Дмитрий Сидоров
7 января на дворе, пора бы уже трезветь.
Умнеть
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Scorpio
Ответ Игорь Климов
Адекватное мнение от Симеоне!
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udiekemen
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Ответ Remix
Три мировые легенды,Пеле Марадона Месси!
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Айтуар Куат
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Ответ Игорь Климов
Адекватное мнение от Симеоне!
Которому пешеход на выезде в Ла Лиге забил всего 1 раз. От Роналду Атлетико страдал больше
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Игорь Климов
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Адекватное мнение от Симеоне!
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Дмитрий Сидоров
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Ответ Великий Алонсо
Роналду, Пеле, Марадона. Месси где-то в конце топ-20 в истории футбола.
7 января на дворе, пора бы уже трезветь.
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Михо
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Ответ Великий Алонсо
Роналду, Пеле, Марадона. Месси где-то в конце топ-20 в истории футбола.
Все уже поняли что ты так тролишь Криша, почти всегда получается смешно, молодец))
+43
-5
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igls54
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Это тот самый симулянт из-за которого удалили Бекхэма?
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Великий Алонсо
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Ответ Remix
Три мировые легенды,Пеле Марадона Месси!
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