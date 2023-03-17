Джорджина о смерти новорожденного сына: «Я пережила лучший и худший моменты жизни в одно мгновение. Криштиану сказал: «Продолжай жить своей жизнью, это пойдет тебе на пользу»

Теги Криштиану Роналду происшествия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Джорджина Родригес Футбол

Девушка Криштиану Роналду рассказала, что чувствовала после смерти новорожденного сына.

Трагедия произошла в апреле 2022 года. Джорджина Родригес и Роналду ждали близнецов, но выжила только девочка.

«На меня подписаны более 40 миллионов человек. Но никто не знает, что я чувствую. В этом году я пережила лучший и худший моменты своей жизни в одно мгновение... Жизнь трудна. Жизнь продолжается. У меня есть причины двигаться дальше и быть сильной.

Криш очень воодушевил меня продолжать заниматься своими делами. Он сказал: «Джо, продолжай жить своей жизнью, это пойдет тебе на пользу». Сейчас мой приоритет – моя семья и мои дети. Я очень счастлива и очень благодарна», – сказала Родригес в трейлере документального сериала «Я – Джорджина».

Проект выйдет на Neflix 24 марта.

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1 комментарий

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sokolspb
Дети - это счастье.
+2
0
+2
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