Джорджина о смерти новорожденного сына: «Я пережила лучший и худший моменты жизни в одно мгновение. Криштиану сказал: «Продолжай жить своей жизнью, это пойдет тебе на пользу»

Девушка Криштиану Роналду рассказала, что чувствовала после смерти новорожденного сына.

Трагедия произошла в апреле 2022 года. и Роналду ждали близнецов, но выжила только девочка.

«На меня подписаны более 40 миллионов человек. Но никто не знает, что я чувствую. В этом году я пережила лучший и худший моменты своей жизни в одно мгновение... Жизнь трудна. Жизнь продолжается. У меня есть причины двигаться дальше и быть сильной.

Криш очень воодушевил меня продолжать заниматься своими делами. Он сказал: «Джо, продолжай жить своей жизнью, это пойдет тебе на пользу». Сейчас мой приоритет – моя семья и мои дети. Я очень счастлива и очень благодарна», – сказала Родригес в трейлере документального сериала «Я – Джорджина».

Проект выйдет на Neflix 24 марта.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас