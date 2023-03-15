Роналду вызовут на мартовские матчи Португалии. Он делит рекорд по играм за сборные с Аль-Мутвой
Криштиану Роналду будет включен в состав сборной Португалии на мартовские матчи.
По данным The Athletic, 38-летний форвард получит возможность сыграть с Лихтенштейном и Люксембургом в квалификации Евро-2024.
Футболист «Аль-Насра» находится в шаге от рекорда по играм за сборные. Как и у Бадера Аль-Мутвы из Кувейта, у него 196 матчей на международном уровне. Но и Аль-Мутва тоже имеет шанс улучшить свою статистику, если сыграет с Филиппинами в следующий четверг.
При этом следует отметить, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) считает обладателем достижения малазийца Сон Чин Анна (219 игр). Он провел 24 игры, которые не учитываются официально.
Со статистикой выступлений Роналду, забившего 8 голов за 7 игр в чемпионате Саудовской Аравии, можно ознакомиться здесь.
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Еще бы он не приехал сыграть с "грандами" )))