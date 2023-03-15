будет включен в состав сборной на мартовские матчи.

По данным The Athletic, 38-летний форвард получит возможность сыграть с и Люксембургом в квалификации Евро-2024.

Футболист « » находится в шаге от рекорда по играм за сборные. Как и у Бадера Аль-Мутвы из , у него 196 матчей на международном уровне. Но и Аль-Мутва тоже имеет шанс улучшить свою статистику, если сыграет с Филиппинами в следующий четверг.

При этом следует отметить, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) считает обладателем достижения малазийца Сон Чин Анна (219 игр). Он провел 24 игры, которые не учитываются официально.

Со статистикой выступлений Роналду, забившего 8 голов за 7 игр в чемпионате Саудовской Аравии, можно ознакомиться здесь.

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