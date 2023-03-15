Роналду вызовут на мартовские матчи Португалии. Он делит рекорд по играм за сборные с Аль-Мутвой

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу сборная Люксембурга по футболу сборная Кувейта по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд сборная Малайзии квалификация Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду будет включен в состав сборной Португалии на мартовские матчи.

По данным The Athletic, 38-летний форвард получит возможность сыграть с Лихтенштейном и Люксембургом в квалификации Евро-2024.

Футболист «Аль-Насра» находится в шаге от рекорда по играм за сборные. Как и у Бадера Аль-Мутвы из Кувейта, у него 196 матчей на международном уровне. Но и Аль-Мутва тоже имеет шанс улучшить свою статистику, если сыграет с Филиппинами в следующий четверг.

При этом следует отметить, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) считает обладателем достижения малазийца Сон Чин Анна (219 игр). Он провел 24 игры, которые не учитываются официально.

Со статистикой выступлений Роналду, забившего 8 голов за 7 игр в чемпионате Саудовской Аравии, можно ознакомиться здесь.

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35 комментариев

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Александра Александрова
Ну вот это его конек ,эти сборные он потянет )))
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Гегенпрессинг Рангника
Ради матча с Лихтенштейном Роналду заплатит главному тренеру бабла арабского
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Gagarin Party
половина комментов в чс. Какая прекрасная функция.
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AF007
Ответ Holy Diver
Ты с таким же лицом смотрел на то, как Роналду 3 ЛЧ подряд выигрывает.
Вообще пхй было, я знал, что зло все равно в итоге проиграет
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Pb-SE
Не понял, а где Литва? Люксембургу сейчас так просто не забьешь.
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Инженер Управляющий
Ответ Адилет Асанкожоев
ЧМ-2024? Может, Евро всё же?)
Венгер писал новость
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Holy Diver
Ответ AF007
Любимая фоточка навеки https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/05/4b/73/39/rue7c58b7b8bd.jpg
Ты с таким же лицом смотрел на то, как Роналду 3 ЛЧ подряд выигрывает.
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ДЖИН
Ответ Stop-D
По данным The Athletic, 38-летний форвард будет иметь возможность сыграть с Лихтенштейном и Люксембургом в квалификации Евро-2024. Еще бы он не приехал сыграть с "грандами" )))
🤣🤣🤣🤣
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Homelender_666
Ответ Юрий Кечко
До 70 лет теперь вызывать пока в кресло-качалку не пересядет ?))
Мартинесу, как и в Бельгии, не хватает характера, чтобы убрать ветеранов из сборной.
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AF007
Ответ Holy Diver
Шёл 2023 год, ты всё ещё пытался шутить про одного из лучших игроков в истории футбола.
Любимая фоточка навеки
https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/05/4b/73/39/rue7c58b7b8bd.jpg
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ДЖИН
Разумеется, уволили тренера принёсшего че, теперь и фрукта можно позвать.. 🤣🤣
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Zidan GOAT
Ответ консультант_ральф
Специально под Роналду сжали сроки
Это же не Копа Америки, чтобы под Мессию подстраиваться )
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Holy Diver
А вообще хотелось бы почитать про этого Аль-Мутву. Про Даеи вроде всем всё известно, а тут у чела почти 200 матчей за сборную, а информации никакой.
+1
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Sergio666
Пирс Морган после игр сборных: Лихтенштейн и Люксембург - растущие, крепкие Европейские сборные. С ними не просто!
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Muriel Jenkin
Ответ ljolik888
Он там впринципе не нужен , но для статистики.....У Португалии много хороших игроков и нужно делать команду . МЮ это доказательство !
Соглашусь, но это же Роналду)))
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Stop-D
По данным The Athletic, 38-летний форвард будет иметь возможность сыграть с Лихтенштейном и Люксембургом в квалификации Евро-2024.

Еще бы он не приехал сыграть с "грандами" )))
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Доктор Гаус
На матчи с Люксембургом он будет приезжать после завершения карьеры
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Holy Diver
Ради рекорда можно и вызвать. Это конечно не рекорд по количеству левых пенок на ЧМ, но тоже ничего.
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-3
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benjamin92
Ответ AF007
Комментарий удален модератором
Зная Роналду, не только кровь )
+2
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20!8
Ответ Barca_mania
болелы сборной Португалии, крепитесь. похоже этот паразит там надолго
Все паразиты здесь в комментариях уже,все на месте
+6
-5
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Holy Diver
Ответ AF007
Комментарий удален модератором
Шёл 2023 год, ты всё ещё пытался шутить про одного из лучших игроков в истории футбола.
+3
-7
-4
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benjamin92
У Португалии прекрасное поколение, зачем вызывать старого игрока-единоличника из низшей лиги, уехавшего доигрывать? Так и будут топтаться на месте
+6
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+6
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artpal
Лиштенштейн и Люксембург - ради таких матчей Роналду даже в 90 лет приехал бы
+17
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+16
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Barca_mania
болелы сборной Португалии, крепитесь. похоже этот паразит там надолго
+9
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blaugrano
У Мутвы даже профиля нет. Хотя, казалось бы, рекордсмен, можно бы и запилить по такому случаю. Как Джулии Робертс. Видимо, Спортсу она ближе по тематике.
+17
-1
+16
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