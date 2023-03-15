Месси в Саудовской Аравии готовы платить 220 млн евро за сезон – как Роналду в «Аль-Насре»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд деньги Футбол

Лионеля Месси ждут в Саудовской Аравии – ему готовы платить 220 млн евро за сезон.

Ради перехода аргентинца в клуб из чемпионата Саудовской Аравии власти страны даже готовы изменить законы и увеличить зарплатный лимит.

Как пишет Marca, Месси может перейти в «Аль-Хилаль» – клуб с самой богатой историей в Саудовской Аравии. До лета на «Аль-Хилаль» наложены санкции со стороны ФИФА – клуб не может подписывать новичков. Во вторник Хорхе Месси, отец футболиста, прилетел в Эр-Рияд на переговоры по коммерческим сделкам.

Лео пока не договорился с «ПСЖ» о новом контракте, и только в Саудовской Аравии способны удовлетворить его требования по зарплате.

Месси предложат такую же зарплату, как Криштиану Роналду, – около 220 млн евро за сезон. В эту сумму включена не только зарплата футболиста, но и прочие коммерческие доходы. В Саудовской Аравии не исключают, что смогут договориться с Месси.

Отличием предложения, которое готовят для Лео, от контракта Роналду в «Аль-Насре» станет срок соглашения. Если Криштиану предложили контракт лишь на 2,5 года, то Месси предложат соглашение сроком на год.

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56 комментариев

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Sanchello
Ответ Феруз Марупов
У чувака состояние в полтора миллиарда баксов. Достаточно наверное ему будет
денег много не бывает
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Sanchello
Ответ гилберт
Я бы на его месте не переходил. Денег у Лео вагон, неминуемо станет миллиардером. Зачем тухнуть в песках?
а в европе куда?
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Sanchello
Ответ Геннадий Тимченко
тогда скидывайтесь, мεссионэρы 🤣
и чё ты реально думаешь, что теперь ему должны 440 башлять??? ты в своем уме?
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Anton Abaturov
Ответ Stivi M.D.
Да не получится поржать. Кристинка туда уехала, потому что больше никому не нужен был, а Месси с адекватной зп любой к себе захочет, так что даже если он перейдет, то точно не от безысходнодности
Не надо заливать. Окромя какого-то американского клуба никто не хочет.
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Anton Abaturov
Ответ Stivi M.D.
Ман Сити как минимум
Чаво? 😳
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Anton Abaturov
Ответ Игорь Климов
Тот факт, что Лео Месси согласны платить огромные деньги в лиге Саудовской Аравии совершенно не означает, что Лео согласится туда перейти в ближайшие годы.
С тобой проконсультирется😆😆😆
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Имя Фамилия
Кто бы сомневался, что папаша меси сделает вброс про конкурентов из Аравии. Скоро он своё чадо начнёт под двери клубам подбрасывать.
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rej1sta
Ответ Martin Naceri
Интересно будут ли Месси так поливать как Роналду когда он перейдёт в СА)) Или это другое. 🤡
Ну если Месси будет рассказывать, что никогда не закончит в чемпионатах уровня СА и Катара, а потом поедет туда, то конечно будут поливать. Но Месси так не говорил, поэтому не вижу проблемы, да и выиграл он все что можно уже.
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Виктор Войнов
Лучшее предпенсионное предложение.
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Martin Naceri
Интересно будут ли Месси так поливать как Роналду когда он перейдёт в СА))
Или это другое. 🤡
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siragh@yandex.ru
Дебилизм и растрата в чистом виде
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Игорь Климов
Тот факт, что Лео Месси согласны платить огромные деньги в лиге Саудовской Аравии совершенно не означает, что Лео согласится туда перейти в ближайшие годы.
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Рустам Микогазиев
Лёнь, и ты ещё думаешь?!
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Temp LC
Интересно в чемпионате СА ФФП вообще существует или он просто для галочки?
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гилберт
Короче будут Лео и Криш в СА как Скрудж и Гломгольд.
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rooney pers
Ответ Феруз Марупов
У чувака состояние в полтора миллиарда баксов. Достаточно наверное ему будет
Там сложно остановиться. Невозможно просто.
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гилберт
Попросит 220 плюс доллар.
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Temp LC
Ответ Человек1991
У Роналду реальная ЗП 15-20 лимонов, 200 это выгодный понт для обеих сторон . Но если 200 правда , то у Месси ЗП должна быть 1 миллиард ! Но Месси и так уже миллиардер , думаю до 38-40 поиграет в ПСЖ и Барселоне . Месси сезон 22/23 - 40 игр , 35 голов , 23 голевые передачи , номер 1 в мире по системе гол+пас.
Че ты сейчас выкинул ?
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Феруз Марупов
Ответ j30
я бы на его месте перешел бы глупо упускать шанс зарабатывать такие деньги , в этом дохлом мешке псж все равно нечего ловить
У чувака состояние в полтора миллиарда баксов. Достаточно наверное ему будет
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гилберт
Ответ j30
я бы на его месте перешел бы глупо упускать шанс зарабатывать такие деньги , в этом дохлом мешке псж все равно нечего ловить
Я бы на его месте не переходил. Денег у Лео вагон, неминуемо станет миллиардером. Зачем тухнуть в песках?
+1
-1
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Игорь Климов
Ответ Умид Мусаев
как же так. а как же все те насмешки про верблюжий чемпионат.
Так эта лига всегда будет полу профессиональным "верблюжим чемпионатом", кто бы туда не перешёл.
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mr kovalsky
Ответ Барсик Юрана
Фанаты аль-насра на месте!
Интересно, барсик также будет мониторить матчи Аль-Хилаля на спортсе, как это делает в матчах Аль насра
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Александр Калашников
Ответ Барсик Юрана
Месси заслуживает ЗП минимум в два раза больше пропорционально карьере Кринжа
Лучше отдайте ему страну СА, чего уж мелочиться?
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Человек1991
У Роналду реальная ЗП 15-20 лимонов, 200 это выгодный понт для обеих сторон . Но если 200 правда , то у Месси ЗП должна быть 1 миллиард ! Но Месси и так уже миллиардер , думаю до 38-40 поиграет в ПСЖ и Барселоне . Месси сезон 22/23 - 40 игр , 35 голов , 23 голевые передачи , номер 1 в мире по системе гол+пас.
+3
-4
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Александр Гончаров
Пора Месси уезжать следом за Роналду.
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