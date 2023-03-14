Криштиану Роналду: «Хорошая победа. Мы в полуфинале 💪🏼💛💙»
Криштиану Роналду рад выходу «Аль-Насра» в полуфинал Кубка Саудовской Аравии.
38-летний форвард сыграл 87 минут в матче 1/4 финала Кубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» – «Абха» (3:1) и не отметился результативными действиями.
Он получил желтую карточку после окончания 1-го тайма, так как возмутился свистком во время атаки, схватил мяч руками и выбил вдаль.
«Хорошая победа, команда! Мы вышли в полуфинал 💪🏼💛💙», – написал португалец в инстаграме.
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