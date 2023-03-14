Криштиану Роналду: «Хорошая победа. Мы в полуфинале 💪🏼💛💙»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Абха Футбол

Криштиану Роналду рад выходу «Аль-Насра» в полуфинал Кубка Саудовской Аравии.

38-летний форвард сыграл 87 минут в матче 1/4 финала Кубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» – «Абха» (3:1) и не отметился результативными действиями.

Он получил желтую карточку после окончания 1-го тайма, так как возмутился свистком во время атаки, схватил мяч руками и выбил вдаль.

«Хорошая победа, команда! Мы вышли в полуфинал 💪🏼💛💙», – написал португалец в инстаграме.

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18 комментариев

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Антон Фалафель
Аналду как всегда зашакалил результат, будто он повлиял
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ igls54
Хет-трик викинга в ЛЧ - сущая ерунда на этом фоне
Викинг ведь из северной страны, а там фрукты не созревают до аппетитного состояния😓
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Veles3101
Он как ребенок которого никто не зовёт играть в футбол. Сидит у бабушки и думает "зато пирожки вкусные". Это даже мило
+1
-1
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Сулаквелидзе
Ответ 6tspey7tb5
За это ему и платят, продвигать этот клуб в мире. Так что он отрабатывает свой контакт.
и контракт
+2
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ZjzoRe
это кто
а что сказал третий бомбардир второй команды чемпионата Венесуэлы
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marchellinos
Как это не действия? А желтая карточка и пинок по мячу в зрителя? Сразу два действия
0
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Кокич
Вместе до конца!
©CR7
+2
-1
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Роман
Если Роналду останется в СА, скоро о нём забудут.
0
-3
-3
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6tspey7tb5
За это ему и платят, продвигать этот клуб в мире. Так что он отрабатывает свой контакт.
+4
0
+4
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Человек1991
Хорошая победа Хахахахаха))
0
-1
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bostonKG
Сити в огне🔥👍
+1
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Иван Левин
Бедолага, никому уже неинтересен, тем более в разгар ЛЧ
+5
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igls54
Хет-трик викинга в ЛЧ - сущая ерунда на этом фоне
+21
0
+21
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ДЖИН
🤣🤣🤣🤣фрукт
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Лагер
Держите в курсе
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mc-manaman
кришти как Мудрик, 3 матча без результативных действий
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lampard4ever
Новости параллельной вселенной.
+17
0
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TaR
Поздравляем, КриРо😂
+3
-2
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