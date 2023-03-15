Модрич о Роналду: «Один из лучших игроков всех времен. Он никогда не удовлетворен, и это невероятно»
Лука Модрич рассказал, что делает Криштиану Роналду особенным.
Модрич включил Роналду в свою команду из пяти лучших игроков, с которыми он когда-либо играл, и обосновал этот выбор.
– Криштиану – один из лучших игроков всех времен.
– Что делает его особенным? Если выделить одну черту, то что это будет?
– Трудовая этика. Криштиану всегда хочет больше, больше и больше. Он никогда не удовлетворен тем, что делает. Он всегда хочет большего. Это просто что-то невероятное.
Глядя на его достижения, можно сказать: «Вау, ну он может немного расслабиться». Но нет. Трудовая этика и требования, которые он предъявлял к себе и команде, были невероятны, – сказал полузащитник «Реала».
Роналду и Модрич вместе играли за «Мадрид» с 2012 по 2018 год.
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Чемпион Мира и 3х КЕЧ
Пеле 🇧🇷, Марадона 🇦🇷, Месси 🇦🇷.
Лучший игрок современности:
Месси 🇦🇷.
Factos!
С 2006 этого не произошло ни разу, а тут значит могло бы?🤣
Оно за всю свою карьеру не смогло забить в плей офф, а тут прямо поперло бы?😂
⚽⚽⚽ с Атлетико в 1/8
⚽⚽ с Аяксом в 1/4
⚽⚽ с Лионом в 1/8
Статистика за 2 сезона - 83 очка по гол+пас в Серии А (топ-3 Чемпионат)
Месси в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с ПСЖ:
💨 против Реала в 1/8
💨 против Баварии в 1/8
Статистика за 2 сезона - 60 очков по гол+пас в Чемпионате Канистры
Факт в том, что Роналду в возрасте Месси был гораздо эффективнее, просто то, что ЧМ не пришёлся на 2019-2020 годы, даже Евро перенесли на 2021 (5+1 за турнир)
Без его голов как то 3 и 2 место было.
Модрич всё ещё пылит да Кроос с Бензема из той бригады, но это уходящая натура. и то два ЗМ и ЛЧ успели зацепить на индивидуальном мастерстве
Удивительно, правда?
Если бы в мире хотя бы 30% так относились к своей работе, то мы бы жили в совершенно других реалиях.
И хотя Роналду под конец карьеры немного подпортил себе реноме, тем не менее он укрепил в футбольных кругах тезис, что после 30 можно ещё играть и играть..
Да, до Роналду были и другие старожилы, но они были как правило исключением.. А сейчас уже это практически норма. Бензема, Модрич, Жиру, Месси, Ди Мария, Милнер, Пепе и мн.др, кто после 30 лет стал играть едва ли не лучше, чем до..
Вдобавок это мотивирует таких игроков как Неймар, Де Брюйне, Гризманн продолжать держать уровень и мечтать о индивидуальных наградах.. Хотя карьеры некоторых из них как будто уже на спаде..