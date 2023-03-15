Модрич о Роналду: «Один из лучших игроков всех времен. Он никогда не удовлетворен, и это невероятно»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Лука Модрич рассказал, что делает Криштиану Роналду особенным.

Модрич включил Роналду в свою команду из пяти лучших игроков, с которыми он когда-либо играл, и обосновал этот выбор.

– Криштиану – один из лучших игроков всех времен.

– Что делает его особенным? Если выделить одну черту, то что это будет?

– Трудовая этика. Криштиану всегда хочет больше, больше и больше. Он никогда не удовлетворен тем, что делает. Он всегда хочет большего. Это просто что-то невероятное.

Глядя на его достижения, можно сказать: «Вау, ну он может немного расслабиться». Но нет. Трудовая этика и требования, которые он предъявлял к себе и команде, были невероятны, – сказал полузащитник «Реала».

Роналду и Модрич вместе играли за «Мадрид» с 2012 по 2018 год.

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21 комментарий

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Қырықбай Ұзақбайұлы
Ответ zer
немного грустно, что ещё одна великая команда заканчивает свой путь. Рамос ушёл, Рон уже считай не играет, Каземиро ушёл, Наваса нет, Марсело считай закончил карьеру Модрич всё ещё пылит да Кроос с Бензема из той бригады, но это уходящая натура. и то два ЗМ и ЛЧ успели зацепить на индивидуальном мастерстве
Карвахаля забыли. И Начо немного.
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ML26
Ответ Никита Смолов
После 30 90% футболистов еще играет в отличной форме, вот после 35 да , но после 35 Рон сдал и это факт!
В 35 он 40 голов за Юве забил
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Мохнатый55
Роналду о словах Модрича: как это один из лучших? Что этот некрасивый хорват себе позволяет?
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Artem Piatkov
Ответ Игорь Климов
Лучшие игроки в истории: Пеле 🇧🇷, Марадона 🇦🇷, Месси 🇦🇷. Лучший игрок современности: Месси 🇦🇷. Factos!
А Герд Мюллер?
Чемпион Мира и 3х КЕЧ
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Игорь Климов
Лучшие игроки в истории:
Пеле 🇧🇷, Марадона 🇦🇷, Месси 🇦🇷.
Лучший игрок современности:
Месси 🇦🇷.
Factos!
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Oleg
Ответ Artem Piatkov
Роналду в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона в Юве: ⚽⚽⚽ с Атлетико в 1/8 ⚽⚽ с Аяксом в 1/4 ⚽⚽ с Лионом в 1/8 Статистика за 2 сезона - 83 очка по гол+пас в Серии А (топ-3 Чемпионат) Месси в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с ПСЖ: 💨 против Реала в 1/8 💨 против Баварии в 1/8 Статистика за 2 сезона - 60 очков по гол+пас в Чемпионате Канистры Факт в том, что Роналду в возрасте Месси был гораздо эффективнее, просто то, что ЧМ не пришёлся на 2019-2020 годы, даже Евро перенесли на 2021 (5+1 за турнир)
Если бы ЧМ пришелся на 19 - 20 то бездарь бы его взял?🤣
С 2006 этого не произошло ни разу, а тут значит могло бы?🤣
Оно за всю свою карьеру не смогло забить в плей офф, а тут прямо поперло бы?😂
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Extrim
Ответ dr. cage
Трудовая этика Роналду практически эталонна.. Если бы в мире хотя бы 30% так относились к своей работе, то мы бы жили в совершенно других реалиях. И хотя Роналду под конец карьеры немного подпортил себе реноме, тем не менее он укрепил в футбольных кругах тезис, что после 30 можно ещё играть и играть.. Да, до Роналду были и другие старожилы, но они были как правило исключением.. А сейчас уже это практически норма. Бензема, Модрич, Жиру, Месси, Ди Мария, Милнер, Пепе и мн.др, кто после 30 лет стал играть едва ли не лучше, чем до.. Вдобавок это мотивирует таких игроков как Неймар, Де Брюйне, Гризманн продолжать держать уровень и мечтать о индивидуальных наградах.. Хотя карьеры некоторых из них как будто уже на спаде..
Насчет того что он себе подпортил можно поспорить,он просто сделал все чтобы уйти из клуба ,а что там правильно сделать вот так, сказав что клуб не дал тебе то что обещал,или молча полировать лавку без шансов как это делает недавний капитан,самый дорогой защитник,основной игрок сб.Англии Магуайр?
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Artem Piatkov
Роналду в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона в Юве:

⚽⚽⚽ с Атлетико в 1/8
⚽⚽ с Аяксом в 1/4
⚽⚽ с Лионом в 1/8

Статистика за 2 сезона - 83 очка по гол+пас в Серии А (топ-3 Чемпионат)

Месси в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с ПСЖ:

💨 против Реала в 1/8
💨 против Баварии в 1/8

Статистика за 2 сезона - 60 очков по гол+пас в Чемпионате Канистры

Факт в том, что Роналду в возрасте Месси был гораздо эффективнее, просто то, что ЧМ не пришёлся на 2019-2020 годы, даже Евро перенесли на 2021 (5+1 за турнир)
+4
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Александра Александрова
Да Модрич сильнее Роналду, как футболист ! Кто чуть понимает в футболе , это понимает ! Я бы лично в свою команду взял Модрича )
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Oleg
Ответ Парень со двора Шмурнова
Ну да, по своим меркам действительно перестал, при этом играя за ваше недоразумение умудрился в топ-3 бомбардиров попасть. Удивительно, правда?
Ну МЮ то его голы для 6 места АПЛ уж очень пригодились.
Без его голов как то 3 и 2 место было.
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Александра Александрова
Ответ dr. cage
Трудовая этика Роналду практически эталонна.. Если бы в мире хотя бы 30% так относились к своей работе, то мы бы жили в совершенно других реалиях. И хотя Роналду под конец карьеры немного подпортил себе реноме, тем не менее он укрепил в футбольных кругах тезис, что после 30 можно ещё играть и играть.. Да, до Роналду были и другие старожилы, но они были как правило исключением.. А сейчас уже это практически норма. Бензема, Модрич, Жиру, Месси, Ди Мария, Милнер, Пепе и мн.др, кто после 30 лет стал играть едва ли не лучше, чем до.. Вдобавок это мотивирует таких игроков как Неймар, Де Брюйне, Гризманн продолжать держать уровень и мечтать о индивидуальных наградах.. Хотя карьеры некоторых из них как будто уже на спаде..
Да он не играет нормально уже лет 5 , как баласт для всех команд, правильно сказал португальский журналист , мешок картошки , трудовая этика это сфоткаться в спортзале ?)) я больше чем уверен есть тысячи футболистов, которые тренируются гораздо мощнее , просто сми и партнеры , да и он сам создали образ , да и нужно качать мозги и футбольный интеллект , а не мышцы , Роналду явно не хватает в первую очередь интеллекта )))
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Никита Смолов
Ответ dr. cage
Трудовая этика Роналду практически эталонна.. Если бы в мире хотя бы 30% так относились к своей работе, то мы бы жили в совершенно других реалиях. И хотя Роналду под конец карьеры немного подпортил себе реноме, тем не менее он укрепил в футбольных кругах тезис, что после 30 можно ещё играть и играть.. Да, до Роналду были и другие старожилы, но они были как правило исключением.. А сейчас уже это практически норма. Бензема, Модрич, Жиру, Месси, Ди Мария, Милнер, Пепе и мн.др, кто после 30 лет стал играть едва ли не лучше, чем до.. Вдобавок это мотивирует таких игроков как Неймар, Де Брюйне, Гризманн продолжать держать уровень и мечтать о индивидуальных наградах.. Хотя карьеры некоторых из них как будто уже на спаде..
После 30 90% футболистов еще играет в отличной форме, вот после 35 да , но после 35 Рон сдал и это факт!
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FC.Barcelona
Чувак постит фотки из зала и пишет «тяжелая работа» Выходит на поле против бедуинов, ничего не может сделать и сидит после замены с кислой рожей. Это называется «профессионализм и всегда не удовлетворен», даже смешно как-то. Лучше бы тренировался в футбол играть, а не пресс фоткать.
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zer
немного грустно, что ещё одна великая команда заканчивает свой путь. Рамос ушёл, Рон уже считай не играет, Каземиро ушёл, Наваса нет, Марсело считай закончил карьеру

Модрич всё ещё пылит да Кроос с Бензема из той бригады, но это уходящая натура. и то два ЗМ и ЛЧ успели зацепить на индивидуальном мастерстве
+7
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Парень со двора Шмурнова
Ответ ДедаДома.нет
Настолько неудовлетворен тем фактом, что перестал забивать голы. Что поехал бегать среди овечек.
Ну да, по своим меркам действительно перестал, при этом играя за ваше недоразумение умудрился в топ-3 бомбардиров попасть.

Удивительно, правда?
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RMR4
Джорджина, значит, плохо работает
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red hikkikomori
Риго, гуру и проч.стуча кулачком по парте : нет, это не так, вы все влёти! 😂
+1
-3
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ДедаДома.нет
Настолько неудовлетворен тем фактом, что перестал забивать голы. Что поехал бегать среди овечек.
+3
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dr. cage
Трудовая этика Роналду практически эталонна..

Если бы в мире хотя бы 30% так относились к своей работе, то мы бы жили в совершенно других реалиях.

И хотя Роналду под конец карьеры немного подпортил себе реноме, тем не менее он укрепил в футбольных кругах тезис, что после 30 можно ещё играть и играть..
Да, до Роналду были и другие старожилы, но они были как правило исключением.. А сейчас уже это практически норма. Бензема, Модрич, Жиру, Месси, Ди Мария, Милнер, Пепе и мн.др, кто после 30 лет стал играть едва ли не лучше, чем до..

Вдобавок это мотивирует таких игроков как Неймар, Де Брюйне, Гризманн продолжать держать уровень и мечтать о индивидуальных наградах.. Хотя карьеры некоторых из них как будто уже на спаде..
+10
-9
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QWertY
Кришти после кекса с Бадром: я не удовлетворена
+8
-6
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Мальчик Весёлый
Согласен Роналду трудоголик. Но Месси >
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