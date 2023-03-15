Модрич о Роналду: «Один из лучших игроков всех времен. Он никогда не удовлетворен, и это невероятно»

рассказал, что делает особенным.

Модрич включил Роналду в свою команду из пяти лучших игроков, с которыми он когда-либо играл, и обосновал этот выбор.

– Криштиану – один из лучших игроков всех времен.

– Что делает его особенным? Если выделить одну черту, то что это будет?

– Трудовая этика. Криштиану всегда хочет больше, больше и больше. Он никогда не удовлетворен тем, что делает. Он всегда хочет большего. Это просто что-то невероятное.

Глядя на его достижения, можно сказать: «Вау, ну он может немного расслабиться». Но нет. Трудовая этика и требования, которые он предъявлял к себе и команде, были невероятны, – сказал полузащитник « ».

Роналду и Модрич вместе играли за «Мадрид» с 2012 по 2018 год.

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