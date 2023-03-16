Губерниев о словах Заремы про судейство: «Если у нас слабый футбол, с чего должны быть сильные судьи?»

отреагировал на слова о судьях.

Ранее супруга экс-владельца «Спартака» сказала: «Хватит жевать сопли и быть терпилами. «Спартаку» и «Динамо» нужно объединиться против судейского беспредела. Если опять будут очевидные ошибки, то выход один – уводить команду с поля».

«Такие прецеденты были до Заремы. В хоккее, например: Анатолий Владимирович Тарасов на глазах у генерального секретаря Брежнева увел команду. Но я не думаю, что так далеко зайдет.

В целом она, конечно, права – проблема судейства стоит очень остро. Но мы же прекрасно понимаем, что если у нас слабый футбол, то с чего должны быть сильные судьи? Это же взаимосвязанные процессы.

Зарема может выступать с лекциями не только на заданную тему, а еще и со стендапами. Баттл со Смородской, видимо, пока откладывается.

Но в целом то, что Зарема есть в российском футболе – это огромный плюс. Потому что она говорит о проблемах временами очень жестко.

Раз Зарема сказала, что нужно спрашивать с руководства РПЛ, пусть спросит. В чем проблема-то? Можно еще дальше пойти после руководства . Кто у нас там в руководстве?

Ждем сейчас очередного заявления Заремы, с кого нужно спрашивать. Хотелось бы подсказать Зареме, что спрашивать нужно с пионера. Была такая незыблемая фраза: «Пионер, ты в ответе за все!» – сказал комментатор « ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас