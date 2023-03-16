Губерниев о словах Заремы про судейство: «Если у нас слабый футбол, с чего должны быть сильные судьи?»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Дмитрий Губерниев Матч ТВ Зарема Салихова Футбол

Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Заремы Салиховой о судьях.

Ранее супруга экс-владельца «Спартака» сказала: «Хватит жевать сопли и быть терпилами. «Спартаку» и «Динамо» нужно объединиться против судейского беспредела. Если опять будут очевидные ошибки, то выход один – уводить команду с поля».

«Такие прецеденты были до Заремы. В хоккее, например: Анатолий Владимирович Тарасов на глазах у генерального секретаря Брежнева увел команду. Но я не думаю, что так далеко зайдет.

В целом она, конечно, права – проблема судейства стоит очень остро. Но мы же прекрасно понимаем, что если у нас слабый футбол, то с чего должны быть сильные судьи? Это же взаимосвязанные процессы.

Зарема может выступать с лекциями не только на заданную тему, а еще и со стендапами. Баттл со Смородской, видимо, пока откладывается.

Но в целом то, что Зарема есть в российском футболе – это огромный плюс. Потому что она говорит о проблемах временами очень жестко.

Раз Зарема сказала, что нужно спрашивать с руководства РПЛ, пусть спросит. В чем проблема-то? Можно еще дальше пойти после руководства РПЛ. Кто у нас там в руководстве?

Ждем сейчас очередного заявления Заремы, с кого нужно спрашивать. Хотелось бы подсказать Зареме, что спрашивать нужно с пионера. Была такая незыблемая фраза: «Пионер, ты в ответе за все!» – сказал комментатор «Матч ТВ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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28 комментариев

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Александр Павлов
Как в одной из игр телевидения
По словам Питера Ну конечно Зарема слабое звено.
А в ответочку. Звено то слабое давно сбг
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suwor
Что-то Митя уже откровенную муть несёт. Все ЧМ, ЧЕ, др. футбольные турниры обслуживают судьи из разных стран и не обязательно только их тех, где топ-чемпионаты. И, в большинстве своём, справляются. Не получается у Мити быть "своим" среди футбольных экспертов и консультантов. Это когда комментируешь биатлон, можно орать, как делает он постоянно, всё-равно микрофон выдержит, а здесь так не получится...
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Владислав Бондарчук
Биатлон силён как никогда, а судьи там кто?
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Чингиз Зайнуллин
Ответ Олег Кузнецов
А с чего у нас тогда сильные комментаторы должны быть?
комментаторы вот не нужны. с интершумом нормально
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GLASGOW
Судьи не слабые, судьи предвзятые.
Выслуживаются и трясутся перед хлопуном в ладоши Миллером.
Но когда им надо, они вполне нормально судят. Позорники.
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Павел Ермаков
Губерниев в твоих словах логики нет.Чем слабее футбол в целом,тем наоборот,его легче и проще судить.А у нас одни "странности" в судействе.Все оптом разучились судить честно.
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ВячеславКЗ
Ответ Честный контроль
Да были уже угрозы от одного миллионера сняться с чемпионата. Но в отличие от легендарного Тарасова который увел ЦСКА с площадки в присутствии Брежнего, у Федуна скорее трусы промокнут, чем так сделает. Потому что у Тарасова совесть чистая была в отличие от Федуна.
Эту легенду ты конь сам придумал или овса переел?
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EminenceGrise
Финал ЧМ судил арбитр из Польши Марчиняк. И отлично справился. В Польше чемпионат самый сильный что-ли?
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Честный контроль
Кто не знаком как влияли на судей клуб из Тарасовки и в хоккее тоже еще в конце 60х годов!
Этот клуб типичный представитель коррупции и подкупа. Народным позором его называют в стране.
https://www.championat.com/hockey/article-4017765-skandal-na-glazah-brezhneva-kak-tarasov-uvjol-komandu-so-lda-i-proigral-zolotye-medali.html
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Геннадий Тёкин
Ответ samarskij-kuzmich
Бред от Губерниева. Как раз слабые арбитры ещё больше ухудшают наш футбол. Сильные арбитры могли бы улучшить.
Дима, опять взболтал майонез).
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Честный контроль
Ответ Spartakus1984
Вот у нас был сильный международный биатлон а комментаторы в виде Губерниева слабые.Где связь?
Юноша, даже находясь под влиянием борща, Губерниева уж никак нельзя назвать слабым комментатором.
Кем угодно, но не слабым комментатором. Лучше слюни пускай по поводу судейства Мешкова. Полезней для развития мозга.
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bomzerub
Судьи не должны быть сильными, они должны быть честными.
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Ivan Petrov
Губа так и комментаторов это тоже касается
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Melnikov1968
Дима, есть футбольные правила, которые трактуются вне зависимости от силы и статуса команд. Игра рукой в штрафной площадке, это игра рукой, и не важно играет Реал или Ротор.
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avcgloronalduMU
Ван в упор не видеть, это надо уметь или быть ангажированным
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ygcn5c2ty9
С тем, что это две абсолютно несвязные вещи, например))
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Spartakus1984
Вот у нас был сильный международный биатлон а комментаторы в виде Губерниева слабые.Где связь?
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Честный контроль
Да были уже угрозы от одного миллионера сняться с чемпионата. Но в отличие от легендарного Тарасова который увел ЦСКА с площадки в присутствии Брежнего, у Федуна скорее трусы промокнут, чем так сделает. Потому что у Тарасова совесть чистая была в отличие от Федуна.
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Ковид 07.10.52
Ну почему же не может быть сильных судей при слабом футболе, раз при слабых чиновниках, их главный сильный...или при никаком матче тв есть великий комментатор биатлона, который как вид спорта тоже слабый в стране...
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Team_Coach
🤡
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Александр Жердин
Я вот всё не могу решить, кто больше омерзителен: Губерниев или Салихова?
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Никому_никабельный
А каким должен быть канал и комментаторы, которые освещают наш футбол и судей?
Действительно что-то логическое есть в бреде губера)
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Ильдар Фарукшин
Ну у нас биатлон вообще так себе, ну как и ты
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Ллб
Ответ samarskij-kuzmich
Бред от Губерниева. Как раз слабые арбитры ещё больше ухудшают наш футбол. Сильные арбитры могли бы улучшить.
Да никак слабые или сильные судьи не влияют на уровень мастерства лиги , команд и вообще чего-либо.
Губерниев вспорол чушь, выдумав такую корреляцию , а Вы пытаетесь развить тему....
хоть и против течения)
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Олег Кузнецов
Ответ samarskij-kuzmich
Бред от Губерниева. Как раз слабые арбитры ещё больше ухудшают наш футбол. Сильные арбитры могли бы улучшить.
А с чего у нас тогда сильные комментаторы должны быть?
+15
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