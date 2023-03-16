Губерниев о словах Заремы про судейство: «Если у нас слабый футбол, с чего должны быть сильные судьи?»
Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Заремы Салиховой о судьях.
Ранее супруга экс-владельца «Спартака» сказала: «Хватит жевать сопли и быть терпилами. «Спартаку» и «Динамо» нужно объединиться против судейского беспредела. Если опять будут очевидные ошибки, то выход один – уводить команду с поля».
«Такие прецеденты были до Заремы. В хоккее, например: Анатолий Владимирович Тарасов на глазах у генерального секретаря Брежнева увел команду. Но я не думаю, что так далеко зайдет.
В целом она, конечно, права – проблема судейства стоит очень остро. Но мы же прекрасно понимаем, что если у нас слабый футбол, то с чего должны быть сильные судьи? Это же взаимосвязанные процессы.
Зарема может выступать с лекциями не только на заданную тему, а еще и со стендапами. Баттл со Смородской, видимо, пока откладывается.
Но в целом то, что Зарема есть в российском футболе – это огромный плюс. Потому что она говорит о проблемах временами очень жестко.
Раз Зарема сказала, что нужно спрашивать с руководства РПЛ, пусть спросит. В чем проблема-то? Можно еще дальше пойти после руководства РПЛ. Кто у нас там в руководстве?
Ждем сейчас очередного заявления Заремы, с кого нужно спрашивать. Хотелось бы подсказать Зареме, что спрашивать нужно с пионера. Была такая незыблемая фраза: «Пионер, ты в ответе за все!» – сказал комментатор «Матч ТВ».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
По словам Питера Ну конечно Зарема слабое звено.
А в ответочку. Звено то слабое давно сбг
Выслуживаются и трясутся перед хлопуном в ладоши Миллером.
Но когда им надо, они вполне нормально судят. Позорники.
Этот клуб типичный представитель коррупции и подкупа. Народным позором его называют в стране.
https://www.championat.com/hockey/article-4017765-skandal-na-glazah-brezhneva-kak-tarasov-uvjol-komandu-so-lda-i-proigral-zolotye-medali.html
Кем угодно, но не слабым комментатором. Лучше слюни пускай по поводу судейства Мешкова. Полезней для развития мозга.
Действительно что-то логическое есть в бреде губера)
Губерниев вспорол чушь, выдумав такую корреляцию , а Вы пытаетесь развить тему....
хоть и против течения)