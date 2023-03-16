«Это вообще что за бред?» Быстров о предложении Заремы объединиться «Спартаку» и «Динамо» против судейского беспредела

отреагировал на слова о судьях.

Ранее супруга экс-владельца « » сказала: «Хватит жевать сопли и быть терпилами. «Спартаку» и « » нужно объединиться против судейского беспредела. Если опять будут очевидные ошибки, то выход один – уводить команду с поля».

«Сейчас еще некоторые люди, Зарема Салихова, например, предлагают каким-то клубам объединиться против других клубов. Это вообще что за бред?

Давайте три команды объединятся и захотят, чтобы другие две команды вылетели. Или предлагают уводить команды с поля. Представляете такое? Это же вообще беспредел полный.

Я сам играл, были моменты, когда судьи так убивали, что там бесполезно было команду уводить. Но никто не плакал, все продолжали играть. Если руководители сами не могут договориться между собой, не надо это выносить», – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака».

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