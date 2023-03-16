«Это вообще что за бред?» Быстров о предложении Заремы объединиться «Спартаку» и «Динамо» против судейского беспредела

Теги Спартак Владимир Быстров премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Зарема Салихова Футбол

Владимир Быстров отреагировал на слова Заремы Салиховой о судьях.

Ранее супруга экс-владельца «Спартака» сказала: «Хватит жевать сопли и быть терпилами. «Спартаку» и «Динамо» нужно объединиться против судейского беспредела. Если опять будут очевидные ошибки, то выход один – уводить команду с поля».

«Сейчас еще некоторые люди, Зарема Салихова, например, предлагают каким-то клубам объединиться против других клубов. Это вообще что за бред?

Давайте три команды объединятся и захотят, чтобы другие две команды вылетели. Или предлагают уводить команды с поля. Представляете такое? Это же вообще беспредел полный.

Я сам играл, были моменты, когда судьи так убивали, что там бесполезно было команду уводить. Но никто не плакал, все продолжали играть. Если руководители сами не могут договориться между собой, не надо это выносить», – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака».

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32 комментария

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justbored
Ответ Снежана Цветкова
#зенитвпердив
Да ну зачем. Выиграет и в РПЛ вернётся. Учредить межгалактическую лигу - пусть в ней соревнуется со столь же далёкими звёздами.
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Снежана Цветкова
Ответ NIK7478
А разве кроме бреда от эскортницы раньше что-нибудь было?!
Где пруф про эскорт?
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Снежана Цветкова
#зенитвпердив
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justbored
При всей своей богатой фантазии, презрению к обитателям Ночлежки и готовности к причудливым союзам - объединение со Спартаком это всё-таки pushing it a bit too far ))
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NIK7478
А разве кроме бреда от эскортницы раньше что-нибудь было?!
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Саша Петров
Ответ Dinamik1
Володька ты не прав.не вооруженным глазом видно что питерские уже не стесьнясь гребут все под себя.Так что надо всем обьединятся против этого беспредела.
Надеюсь вы это сообщение писали, сидя в шапочке из фольги?
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justbored
Ответ воробей джек
А Динамо и Спартак и объединять не надо. Игроки Динамо с удовольствием переходят в стан Спартака.
это чо за наезд?
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воробей джек
А Динамо и Спартак и объединять не надо. Игроки Динамо с удовольствием переходят в стан Спартака.
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Ковид 07.10.52
Ответ ART DK
Никакому адекватному человеку эта газпромовская история с админресурсом нравиться не может. Но очень легко давать такие советы когда не несешь никакой ответственности: почему не уводила команду с поля когда сожитель владельцем был? Судили то не лучше (вспомним Казарцева) . Да потому что муженек в случае снятия с чемпионата итд быстро бы получил по шапке, и провернул фарш назад. Тоже самое будет сейчас с руководством Лукойла и ВТБ . И Зарема об этом прекрасно знает , но линия такая : « я вся в белом , а эти терпилы ниче не могут»
Ну и... ваши-то предложения, если ее не нравятся....или так...главное, что Зарема не права и это все.....
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Konstantin Zorin
Здравое предложение! Только объединиться нужно всем клубам и общими усилиями бороться с судейским бесприделом.
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TC@ER18
Володька тебе пора объединиться с лгбт и гендерами. В клубе тебя ждут, адрес ты знаешь, все видели когда тебе настучали по щам. 😂🤣
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Albert58
Ответ ART DK
Никакому адекватному человеку эта газпромовская история с админресурсом нравиться не может. Но очень легко давать такие советы когда не несешь никакой ответственности: почему не уводила команду с поля когда сожитель владельцем был? Судили то не лучше (вспомним Казарцева) . Да потому что муженек в случае снятия с чемпионата итд быстро бы получил по шапке, и провернул фарш назад. Тоже самое будет сейчас с руководством Лукойла и ВТБ . И Зарема об этом прекрасно знает , но линия такая : « я вся в белом , а эти терпилы ниче не могут»
Просто сейчас пришло время, когда после перерыва, судейки оборзели в конец, причём не только при обслуживании игр Спартака. Это хорошо, что Динамо в итоге выиграло, а если бы нет. Ну вот на каком основании СУДЕЙКА НЕ ПОСТАВИЛ, ДВУХСОТ ПРОЦЕНТНЫЙ ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА зЕНИТА.
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bomzerub
Раз у этого подгорает, значит всё правильно Зарема сказала.
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Albert58
Ответ KOTOV71
О!" Первый пошёл!!"
О, первый ушел!!!!!!!
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skorpy55
Ответ Dan Kennedy
Быстров бесится, что она не предложила объединить любимый Спартак с любимым Зенитом.
Это было бы вообще что то непонятное.....
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Dan Kennedy
Быстров бесится, что она не предложила объединить любимый Спартак с любимым Зенитом.
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Алексей Эртуг
За какие заслуги, ты Вова вчера сидел на лавке? Или ты как Агуэро?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Владимир Пушкарев
В чем ? Она говорила объединиться против судей, он прочитал против клубов)
Ну это же бред,что она говорит! Не понравилось решение судьи - команда уходит с поля.
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Pertinax Gandi
Не одному ж тебе, Володька, нести бред. Позволь и другим.
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ART DK
Ответ Ковид 07.10.52
Конечно это хуже, чем Миллер из госкабинета руководит, как ему в голову взбредет...., а не с точки зрения государства, которое его назначило...тьфу....
Никакому адекватному человеку эта газпромовская история с админресурсом нравиться не может. Но очень легко давать такие советы когда не несешь никакой ответственности: почему не уводила команду с поля когда сожитель владельцем был? Судили то не лучше (вспомним Казарцева) . Да потому что муженек в случае снятия с чемпионата итд быстро бы получил по шапке, и провернул фарш назад. Тоже самое будет сейчас с руководством Лукойла и ВТБ . И Зарема об этом прекрасно знает , но линия такая : « я вся в белом , а эти терпилы ниче не могут»
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Алексей Эртуг
Бо. И. М. Жа. росвин вчера на скамье за какие заслуги залез? Или он как Агуэра на ЧМ?
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GLASGOW
Володька занервничал, задёргался, забегал. Чует кошка чьё мясо съела.

Сколько верёвочке не виться, Володя, конец всё равно будет. Весь футбольный коррупционный газовый синдикат в скором времени будет разгромлен.

И поедет ваш хлопун в ладоши Лексей Борисыч со своими дружками изучать ландшафты Воркуты и Магадана.
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Ковид 07.10.52
Ответ ART DK
Зарема это тот тип людей , которые зовут на массовое самосожжение ,в котором конечно же участвовать сами не планируют)Следующим этапом возглавит футбольное революционное подполье - ну как возглавит : будет руководить напрямую из своего шалаша в Монако. Так сказать вождь на удаленке)
Конечно это хуже, чем Миллер из госкабинета руководит, как ему в голову взбредет...., а не с точки зрения государства, которое его назначило...тьфу....
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KOTOV71
Ответ Dinamik1
Володька ты не прав.не вооруженным глазом видно что питерские уже не стесьнясь гребут все под себя.Так что надо всем обьединятся против этого беспредела.
О!" Первый пошёл!!"
+4
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justbored
Ах так вот это кто на лавке Зенита был накануне, я всё вспомнить пытался.
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0
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