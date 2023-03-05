Осинькин про 0:1 с «Динамо»: «Ничья не устраивала. «Крылья» могли претендовать на большее по характеру 1-го тайма»
Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1).
– Почему так отличалась игра в первом и во втором таймах?
– Если бы мы могли ответить на этот вопрос раньше, сделали бы поправки. Наверное, самое простое объяснение – показали очень энергозатратный футбол в первом тайме, было много активных длинных открываний, они энергию во втором тайме немного забрали.
Во втором тайме должны были играть лучше, нельзя столько отдавать инициативы. В сыгранном 4 дня назад матче были похожие кусочки, но сейчас это закончилось пропущенным голом, поэтому нам надо сделать более глубокие выводы.
Когда пропускается гол, а не просто инициатива отдается, это лучше запоминается, до ребят можно достучаться, принять определенные решения. Разные таймы, футбол где‑то справедлив, по ходу трех матчей с «Динамо» не было преимущества ни у одной команды ни в одном матче. Это показатель равной игры, накал матча был хороший, чувствовался.
– Насколько отмененные голы сыграли свою роль?
– В эпизоде со вторым голом показалось, что у Гарре была рука. Первый – говорят, вне игры, все это показалось.
После второго отмененного гола пошел отрезок, который мы контролировали в меньшей степени, концовку первого тайма мы не очень хорошо провели, я связываю с тем, что было несколько потерь, которые не зависят от усталости, техники – просто небольшая глупость. Несколько эпизодов вернули «Динамо» в игру, это тоже влияет.
Ничья не устраивала. По характеру первого тайма мы могли претендовать на большее. Шитов в конце первого тайма получил травму, хотели поменять в перерыве, решил посмотреть, сможет ли он отойти. Пришлось делать вынужденные замены, они по времени пришлись, когда «Динамо» стало доминировать, нам надо было освежать игру, – сказал Осинькин «Матч ТВ».
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Забей Писарский, Шитов да и Бейл в конце в пустые ворота, матч закончился бы логичной победой "Крыльев".
Осинькин тактичный дядька, не забывает делать комплименты сопернику. Для него "невезение" это двойной перевес ударов в створ соперника и проигранная игра. Сегодня было примерно так..
Весна это такое время, когда в основном главное это физическое состояние игроков. Крылышки по всему сейчас, в более хорошей форме.
А то в целом хотелось сказать
Странно он играет: ни убежать не может, ни в зоны между защитниками не открывается, корпус на изи проигрывает, удара толкового нет, а пытался в хорошей атаке дальним забить.
Кажется иногда, что в целом боится в атаке мяч получать, даже ряд моментов - бегут Крылышки в контратаку, Шитов должен быть чуть ли не первым, а он оттягивается в глубину
Надеюсь, наберет еще
Единственное, что понравилось - как он в оборонительных действиях участвовал, в этой возне/борьбе не раз удачно мешал соперникам/отбирал(кроме 1 момента, когда чуть не привёз у правого уголового флажка)
Перестановки не оч получились, кажется работу Горшкова и Рахмановича не смогли. Ждём возвращения Якубы, что в защите, что в атаке, что по бойцовским качеством оч хорош он
воспроизвести те, кто на замену вышел
Ну и Бейлу не удалось перенастроиться на левый фланг, а подстраховка Коваленко не оч работала
Динамо за счет этого и вернулось в игру
И из РПЛ вылетали благодаря ошибки судьи или стечением обстоятельств в ковидный сезон...
Вратари перидоически чудят, даря голы оппонентам..
Сил и нервов уже не хватает, смотреть как судьба смеется над клубом..