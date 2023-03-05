Осинькин про 0:1 с «Динамо»: «Ничья не устраивала. «Крылья» могли претендовать на большее по характеру 1-го тайма»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Осинькин Матч ТВ Бенхамин Гарре Футбол

Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1).

– Почему так отличалась игра в первом и во втором таймах?

– Если бы мы могли ответить на этот вопрос раньше, сделали бы поправки. Наверное, самое простое объяснение – показали очень энергозатратный футбол в первом тайме, было много активных длинных открываний, они энергию во втором тайме немного забрали.

Во втором тайме должны были играть лучше, нельзя столько отдавать инициативы. В сыгранном 4 дня назад матче были похожие кусочки, но сейчас это закончилось пропущенным голом, поэтому нам надо сделать более глубокие выводы.

Когда пропускается гол, а не просто инициатива отдается, это лучше запоминается, до ребят можно достучаться, принять определенные решения. Разные таймы, футбол где‑то справедлив, по ходу трех матчей с «Динамо» не было преимущества ни у одной команды ни в одном матче. Это показатель равной игры, накал матча был хороший, чувствовался.

– Насколько отмененные голы сыграли свою роль?

– В эпизоде со вторым голом показалось, что у Гарре была рука. Первый – говорят, вне игры, все это показалось.

После второго отмененного гола пошел отрезок, который мы контролировали в меньшей степени, концовку первого тайма мы не очень хорошо провели, я связываю с тем, что было несколько потерь, которые не зависят от усталости, техники – просто небольшая глупость. Несколько эпизодов вернули «Динамо» в игру, это тоже влияет.

Ничья не устраивала. По характеру первого тайма мы могли претендовать на большее. Шитов в конце первого тайма получил травму, хотели поменять в перерыве, решил посмотреть, сможет ли он отойти. Пришлось делать вынужденные замены, они по времени пришлись, когда «Динамо» стало доминировать, нам надо было освежать игру, – сказал Осинькин «Матч ТВ».

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17 комментариев

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валя_стакан
Ответ Бартоломью
По голевым моментам выигрывать должны. Забей Писарский, Шитов да и Бейл в конце в пустые ворота, матч закончился бы логичной победой "Крыльев". Осинькин тактичный дядька, не забывает делать комплименты сопернику. Для него "невезение" это двойной перевес ударов в створ соперника и проигранная игра. Сегодня было примерно так..
Ну и сказочник ты, что сегодня во втором тайме что в матче на кубок полный перевес Динамо как по голевым моментам так и по владению мячом. Моменты в доп время в матче на кубок обусловлены тем что Динамо всей командой убежало вперед включая вратаря - ничья не устраивала.
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Рагнар Лодброк
Ответ Куй Бышевец
А вот скажу так , в основном вина это выпустили Шитова, сделали не те замены, ну Судья помог Динамо
Тем что отменил гол в ворота КС?
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Бартоломью
Ответ валя_стакан
Прошлый матч с Динамо что наиграли на ничью что ли? сам Осинькин скалал что просто повезло
По голевым моментам выигрывать должны.
Забей Писарский, Шитов да и Бейл в конце в пустые ворота, матч закончился бы логичной победой "Крыльев".
Осинькин тактичный дядька, не забывает делать комплименты сопернику. Для него "невезение" это двойной перевес ударов в створ соперника и проигранная игра. Сегодня было примерно так..
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валя_стакан
Ответ Бартоломью
Да и не только в этом сезоне. "Крылья" постоянно преследует какой-то рок. Выигранные матчи отдаем шальным голом или единственным голевым моментом от соперника... И из РПЛ вылетали благодаря ошибки судьи или стечением обстоятельств в ковидный сезон... Вратари перидоически чудят, даря голы оппонентам.. Сил и нервов уже не хватает, смотреть как судьба смеется над клубом..
Прошлый матч с Динамо что наиграли на ничью что ли? сам Осинькин скалал что просто повезло
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Константин Максимов
Ответ Никита Самарин
КС очень понравились, в следующих матчах свои очки доберут.
Я бы очень хотел этого.🙋
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Куй Бышевец
А вот скажу так , в основном вина это выпустили Шитова, сделали не те замены, ну Судья помог Динамо
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Роман Федоров
Спасибо Осинькину за хороший и честный анализ, трёх игр. Это дорогого стоит, даже когда проиграла его команда.
Весна это такое время, когда в основном главное это физическое состояние игроков. Крылышки по всему сейчас, в более хорошей форме.
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Алексей
Крылья в своём стиле. Профукали свои моменты, пропустили в конце матча и в итоге проиграли.
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King_X
Вот у Шитова оказывается травма, спишем на неё

А то в целом хотелось сказать
Странно он играет: ни убежать не может, ни в зоны между защитниками не открывается, корпус на изи проигрывает, удара толкового нет, а пытался в хорошей атаке дальним забить.
Кажется иногда, что в целом боится в атаке мяч получать, даже ряд моментов - бегут Крылышки в контратаку, Шитов должен быть чуть ли не первым, а он оттягивается в глубину
Надеюсь, наберет еще

Единственное, что понравилось - как он в оборонительных действиях участвовал, в этой возне/борьбе не раз удачно мешал соперникам/отбирал(кроме 1 момента, когда чуть не привёз у правого уголового флажка)
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King_X
Жаль, что Крылья не раз такие матчи отдавали, в которых были абсолютно лучше в первом тайме
Перестановки не оч получились, кажется работу Горшкова и Рахмановича не смогли. Ждём возвращения Якубы, что в защите, что в атаке, что по бойцовским качеством оч хорош он
воспроизвести те, кто на замену вышел

Ну и Бейлу не удалось перенастроиться на левый фланг, а подстраховка Коваленко не оч работала
Динамо за счет этого и вернулось в игру
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Pertinax Gandi
Ответ Никита Самарин
КС очень понравились, в следующих матчах свои очки доберут.
Нет, как раз сегодня им надо было брать три очка, дальше несколько игр набор очков маловероятен. Ещё и на кубок играть две игры.
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Бартоломью
Ответ Александр Андреев
В церковь бы сходить им всей командой. Сколько уже таких матчей было в этом сезоне. Давили, играли, в итоге проиграли.....
Да и не только в этом сезоне. "Крылья" постоянно преследует какой-то рок. Выигранные матчи отдаем шальным голом или единственным голевым моментом от соперника...
И из РПЛ вылетали благодаря ошибки судьи или стечением обстоятельств в ковидный сезон...
Вратари перидоически чудят, даря голы оппонентам..
Сил и нервов уже не хватает, смотреть как судьба смеется над клубом..
+11
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croc36
Чуть чуть не дотерпели обидный гол пропустили в концовке ничья была бы более справедливым исходом. Играли хорошо не тушевались. Верим в команду вперед за Крылья!
+4
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Рагнар Лодброк
Ответ Никита Самарин
КС очень понравились, в следующих матчах свои очки доберут.
С ЦСКА,серьезно ?
+1
-5
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Александр Андреев
В церковь бы сходить им всей командой. Сколько уже таких матчей было в этом сезоне. Давили, играли, в итоге проиграли.....
+5
0
+5
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Никита Самарин
КС очень понравились, в следующих матчах свои очки доберут.
+7
0
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max bogomazov
Крылья Советов спасибо за игру!
+5
-1
+4
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