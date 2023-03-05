Осинькин про 0:1 с «Динамо»: «Ничья не устраивала. «Крылья» могли претендовать на большее по характеру 1-го тайма»

прокомментировал поражение от « » (0:1).

– Почему так отличалась игра в первом и во втором таймах?

– Если бы мы могли ответить на этот вопрос раньше, сделали бы поправки. Наверное, самое простое объяснение – показали очень энергозатратный футбол в первом тайме, было много активных длинных открываний, они энергию во втором тайме немного забрали.

Во втором тайме должны были играть лучше, нельзя столько отдавать инициативы. В сыгранном 4 дня назад матче были похожие кусочки, но сейчас это закончилось пропущенным голом, поэтому нам надо сделать более глубокие выводы.

Когда пропускается гол, а не просто инициатива отдается, это лучше запоминается, до ребят можно достучаться, принять определенные решения. Разные таймы, футбол где‑то справедлив, по ходу трех матчей с «Динамо» не было преимущества ни у одной команды ни в одном матче. Это показатель равной игры, накал матча был хороший, чувствовался.

– Насколько отмененные голы сыграли свою роль?

– В эпизоде со вторым голом показалось, что у Гарре была рука. Первый – говорят, вне игры, все это показалось.

После второго отмененного гола пошел отрезок, который мы контролировали в меньшей степени, концовку первого тайма мы не очень хорошо провели, я связываю с тем, что было несколько потерь, которые не зависят от усталости, техники – просто небольшая глупость. Несколько эпизодов вернули «Динамо» в игру, это тоже влияет.

Ничья не устраивала. По характеру первого тайма мы могли претендовать на большее. Шитов в конце первого тайма получил травму, хотели поменять в перерыве, решил посмотреть, сможет ли он отойти. Пришлось делать вынужденные замены, они по времени пришлись, когда «Динамо» стало доминировать, нам надо было освежать игру, – сказал Осинькин « ».

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