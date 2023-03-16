Глава Ла Лиги Тебас: «Хочу, чтобы Месси вернулся в «Барсу», это их бренд. Но многое должно измениться»

Президент Ла Лиги хочет, чтобы Лионель Месси вернулся в «Барселону».

«Чтобы Месси перешел в «Барселону», многое должно измениться.

Я хочу, чтобы Месси был в «Барсе». Месси – это бренд «Барселоны». Плюс это было бы очень хорошо для Ла Лиги», – сказал .

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