Глава Ла Лиги Тебас: «Хочу, чтобы Месси вернулся в «Барсу», это их бренд. Но многое должно измениться»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Хавьер Тебас Футбол

Президент Ла Лиги хочет, чтобы Лионель Месси вернулся в «Барселону».

«Чтобы Месси перешел в «Барселону», многое должно измениться.

Я хочу, чтобы Месси был в «Барсе». Месси – это бренд «Барселоны». Плюс это было бы очень хорошо для Ла Лиги», – сказал Хавьер Тебас.

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29 комментариев

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Max Payne
Ответ прощай Роналду
Скорее как гомо🐓
личный опыт?
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прощай Роналду
Ответ Zanat Po
Не дождетесь, ибо тогда Барса потянет за собой другие клубы , а кто может сказать, что среди них не окажется и Реал? История туманная и очень странная
Скорее в расследовании всплывет имя Реала и дело неожиданно закроется а Барса останется в нынешнем статусе
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прощай Роналду
Ответ Игорь Климов
Вот чего ты несёшь?
Яйца наверное 😁👍🏻
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прощай Роналду
Ответ Staser
ну,я думаю для Месси нету места в нынешней барсе,он уступает по скорости дембеле и рафинье,а также ему будет сложнее играть,потому что в ПСЖ он привык брать игру на себя ,а в барсе ему снова придется осваиваться к владеющей тики-таке Хави
Разве что сыграть в 2 опорника Бускетс + ДеЙонг а Лео в центре под нападающими как Гомес в Аталанте только на ультрах
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прощай Роналду
Ответ Игорь Климов
Тебас ведёт себя как лицемер.
Скорее как гомо🐓
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прощай Роналду
Ответ Пенс
очередной зе бест и зм.
Пенсафрукт тут как тут🍓
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прощай Роналду
Ответ МГЕР
А ты прикинь, если один Месси так влияет на рейтинг лиги, то во что превратится лига без Барсы? Просто нужно оставить личные мотивы, и вести себя как бескорыстный руководитель одного из главных спортивных организаций в Европе. Впрочем кому я это говорю, сам удивляюсь.
Мы тоже в шоке вместе с тобой)
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AnMe
Ответ Zanat Po
Когда Месси уходил, этот самый Тебас говорил совсем наоборот , язвил , хихикал , типа из без Лео обойдемся, есть Винисиус и что для Ла Лиги это даже хорошо.
А теперь бабки нужны на его имени
Тем более после победы на чм, и тем более когда завершать будет карьеру. Медиа с ума будет сходить, для него прям большой плюс в кошельке
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AnMe
Мерзкий тип
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Jason Williams
Ответ ak83
кто нибудь заберите микрофон у Тебаса. сначала несколько лет топит Барселону и заставляет Барсу избавиться от Лео, а затем размышляет о приходе Месси.
да, Тебас топил, не Бартомеу
+1
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Dastan Zhapar Uulu
Что за дичь он несет, то против Барсы, чтобы наказать, то за возвращение Месси. Если Барсу отправят в сегунду, то Месси вряд ли вернется. Видимо Тебас хочет наказать Барсу только штрафами, сегунда не вариант, тогда положение ЛЛ станет еще хуже на несколько лет
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Lavinka
Месси бренд Барселоны ? Вот это унизительно прозвучало .
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Nurbol Nuraliyev
да он издевается что ли))))
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ak83
кто нибудь заберите микрофон у Тебаса. сначала несколько лет топит Барселону и заставляет Барсу избавиться от Лео, а затем размышляет о приходе Месси.
+3
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Decard Show
Меси конечно великий игрок но хави настолько не дурак чтоб строит игру вокруг старого пса30
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-2
-2
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Kaloyan Yalamov
"Для начала должен уйти я"
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Биограф Венгера
Только после Сегунды
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-2
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Zanat Po
Ответ Sevuska
Комментарий удален пользователем
Не дождетесь, ибо тогда Барса потянет за собой другие клубы , а кто может сказать, что среди них не окажется и Реал? История туманная и очень странная
+1
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Zanat Po
Когда Месси уходил, этот самый Тебас говорил совсем наоборот , язвил , хихикал , типа из без Лео обойдемся, есть Винисиус и что для Ла Лиги это даже хорошо.
+6
-1
+5
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Игорь Климов
Ответ Sevuska
Комментарий удален пользователем
Вот чего ты несёшь?
+4
-4
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Родя Раскольников
Самое смешное:
"Are you a Madridista?"

"Because of the position I hold, I have lost the passion for Real Madrid."

Рыцарь в белых доспехах убил в себе человека, чтобы одинаково творить во благо всем.
+7
-3
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Игорь Климов
Ответ Пенс
очередной зе бест и зм.
Как там Фрукт7 поживает в дворовом чемпионате Саудовской Аравии?
+7
-3
+4
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Sevuska
Комментарий удален пользователем
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МГЕР
А ты прикинь, если один Месси так влияет на рейтинг лиги, то во что превратится лига без Барсы? Просто нужно оставить личные мотивы, и вести себя как бескорыстный руководитель одного из главных спортивных организаций в Европе. Впрочем кому я это говорю, сам удивляюсь.
+16
-2
+14
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ZaSvabody
Так он именно из-за тебя и вынужден был уйти, лицемер.
+25
-5
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