Тебас о «ПСЖ»: «Финансовые махинации не помогают им выигрывать титулы. Футбол – это не только деньги»

заявил, что используемые финансовые уловки не помогают «ПСЖ» выигрывать.

«Все финансовые махинации, которые они совершают, чтобы много футболистов иметь в составе, не помогают им выигрывать титулы.

Они обходили финансовый фэйр-плей. Все это демонстрирует то, что футбол – это не только про деньги. Слава Богу, что футбол непредсказуем.

Еще один год в Лиге чемпионов без « ». Будем надеяться, что « » победит», – сказал президент .

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас