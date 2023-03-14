Тебас о «ПСЖ»: «Финансовые махинации не помогают им выигрывать титулы. Футбол – это не только деньги»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Хавьер Тебас Футбол

Хавьер Тебас заявил, что используемые финансовые уловки не помогают «ПСЖ» выигрывать.

«Все финансовые махинации, которые они совершают, чтобы много футболистов иметь в составе, не помогают им выигрывать титулы.

Они обходили финансовый фэйр-плей. Все это демонстрирует то, что футбол – это не только про деньги. Слава Богу, что футбол непредсказуем.

Еще один год в Лиге чемпионов без «ПСЖ». Будем надеяться, что «Реал» победит», – сказал президент Ла Лиги.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

16 комментариев

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здравия желаю
Ответ Заяцволк
Вот это мужик, всегда по фактам разносит этих канистр Ситей и ПСЖов. Блин, я сам готов вернуть Чакыра и Эвребё, и платить им, лишь бы они выбрасывали канистры из ЛЧ каждый год, пусть лучше Реал с Барсой побеждают, это всё же футбольные клубы, в отличие от мазутных образований
Не льсти себе. Платить судьям он хочет. Оплати свои кредиты сначала
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ZamoRano
В 90е у ПСЖ была отличная команда, болел за них. Барсу тогда унизили просто эталонно, Раи мой БОГ 👍👍
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Джавид Гасанов
Президент ла Лиги он или президент Реала? Уже не скрывает своих симпатий
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Elkorazon01
Ответ llolishe
А еще судьи, которые свистят в пользу одного клуба в ЛЧ
Ты про Эвребе?
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titov-and-trubach
Г-н Тебас путает тёплое с мягким. Футбол сейчас - точно про деньги. Поэтому на ЛЧ каждый год претендует Сити, Реал, Бавария, ПСЖ, Челси и т.д. а не Брюгге, Порту, Боруссия или Милан. Невозможно проводить по 50 игр в сезоне на стабильно высоком уровне, когда у тебя нет обоймы из 16-18 футболистов хорошего уровня, хорошего тренера и т.п. А за всё это надо платить.
Проблемы ПСЖ лежат не в деньгах, а в совершенно неадекватном руководстве, которое протяжении 11-12 лет повторяет одни и те же ошибки. Потенциал у клуба был просто гигантский, но он планомерно спускается в унитаз из года в год. Какую команду-конфету можно было собрать, не потрать руководство 500 миллионов за трансферы и зарплаты для бесполезного трио ММН, не разбрасывайся оно прекрасными доморощенными игроками типа Нкунку или Диаби.. тут можно часами рассуждать.
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Заяцволк
Вот это мужик, всегда по фактам разносит этих канистр Ситей и ПСЖов. Блин, я сам готов вернуть Чакыра и Эвребё, и платить им, лишь бы они выбрасывали канистры из ЛЧ каждый год, пусть лучше Реал с Барсой побеждают, это всё же футбольные клубы, в отличие от мазутных образований
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нелюбитель футбола
ПСЖ не помогают, а нам помогают... А-ха-ха-ха...
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zakariaagro
То ли дело рычаги, всегда помогут в ЛЕ. Хотя постойте….
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llolishe
А еще судьи, которые свистят в пользу одного клуба в ЛЧ
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hannibal ante portas
Тебас о «барсе»: «Финансовые махинации помогали им выигрывать титулы. Футбол – это большие деньги»
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DolJun
а барселоне - помогают, сказал тебас и рассмеялся)
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Советский Комиссар
Футбол это всегда про деньги уже лет 20 как, просто к деньгам как к основному фактору добавляются другие
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Александра Александрова
Зато махинации с судьями твоего любимого реала помогают им выигрывать кубки кашшаи , Псж тоже нужно работать с судьями как реалка , но кто же им даст !
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roni20
В Катаре пошли по схеме Барсы и вот оно чемпионство для пешехода. А в Европе походу хотят больше чем они предлогают
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Геннадий Тимченко
наш агент пешеход второй год подряд успешно нейтрализует ПСЖ - добавил президент испанской Ла Лиги 🤣
+4
-5
-1
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Moscwow
Учитесь финансовым махинациям у Барсы - добавил Тебас
+14
-4
+10
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