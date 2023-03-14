Тебас о «ПСЖ»: «Финансовые махинации не помогают им выигрывать титулы. Футбол – это не только деньги»
Хавьер Тебас заявил, что используемые финансовые уловки не помогают «ПСЖ» выигрывать.
«Все финансовые махинации, которые они совершают, чтобы много футболистов иметь в составе, не помогают им выигрывать титулы.
Они обходили финансовый фэйр-плей. Все это демонстрирует то, что футбол – это не только про деньги. Слава Богу, что футбол непредсказуем.
Еще один год в Лиге чемпионов без «ПСЖ». Будем надеяться, что «Реал» победит», – сказал президент Ла Лиги.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Проблемы ПСЖ лежат не в деньгах, а в совершенно неадекватном руководстве, которое протяжении 11-12 лет повторяет одни и те же ошибки. Потенциал у клуба был просто гигантский, но он планомерно спускается в унитаз из года в год. Какую команду-конфету можно было собрать, не потрать руководство 500 миллионов за трансферы и зарплаты для бесполезного трио ММН, не разбрасывайся оно прекрасными доморощенными игроками типа Нкунку или Диаби.. тут можно часами рассуждать.