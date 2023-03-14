Тебас хочет видеть Мбаппе в «Реале»: «Хотелось бы, чтобы он играл в Ла Лиге. «Мадрид» должен решить, только они могут позволить себе подписать его»

хочет видеть в мадридском « ».

Нападающий « » и сборной Франции мог перейти в «Реал» летом прошлого года, но в итоге принял решение продлить контракт с парижским клубом до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что Мбаппе сожалеет о своем решении и хочет перейти в «Реал», однако в Мадриде не планируют пытаться подписать форварда летом, поскольку относятся к его желанию с недоверием.

«В Мадриде должны принять решение. Я бы хотел видеть его в .

Единственная команда, которая может позволить себе его подписать – это «Реал». Я бы хотел, чтобы он там играл, потому что он будет в нашей лиге», – сказал президент Ла Лиги.

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