Тебас хочет видеть Мбаппе в «Реале»: «Хотелось бы, чтобы он играл в Ла Лиге. «Мадрид» должен решить, только они могут позволить себе подписать его»
Хавьер Тебас хочет видеть Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».
Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции мог перейти в «Реал» летом прошлого года, но в итоге принял решение продлить контракт с парижским клубом до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что Мбаппе сожалеет о своем решении и хочет перейти в «Реал», однако в Мадриде не планируют пытаться подписать форварда летом, поскольку относятся к его желанию с недоверием.
«В Мадриде должны принять решение. Я бы хотел видеть его в Ла Лиге.
Единственная команда, которая может позволить себе его подписать – это «Реал». Я бы хотел, чтобы он там играл, потому что он будет в нашей лиге», – сказал президент Ла Лиги.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
причём тут мой комментарий?
- добавил Хавьер Тебас
А любовь - это собственный и осознанный выбор