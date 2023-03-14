Тебас хочет видеть Мбаппе в «Реале»: «Хотелось бы, чтобы он играл в Ла Лиге. «Мадрид» должен решить, только они могут позволить себе подписать его»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Хавьер Тебас Килиан Мбаппе Футбол

Хавьер Тебас хочет видеть Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции мог перейти в «Реал» летом прошлого года, но в итоге принял решение продлить контракт с парижским клубом до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что Мбаппе сожалеет о своем решении и хочет перейти в «Реал», однако в Мадриде не планируют пытаться подписать форварда летом, поскольку относятся к его желанию с недоверием.

«В Мадриде должны принять решение. Я бы хотел видеть его в Ла Лиге.

Единственная команда, которая может позволить себе его подписать – это «Реал». Я бы хотел, чтобы он там играл, потому что он будет в нашей лиге», – сказал президент Ла Лиги.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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55 комментариев

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cukken
А Барсу в Сегунде? Хочешь видеть, …… ты старая!
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Евгений Резцов
Мбаппе не вывезет конкуренцию ни с Винисиусом ни с Бензема. Только в 2024 вместо Карима
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ShamilK
Ответ Егор Крид58
почему только Реал? продаст Атлетико (гризи, Феликса и ещё пару игроков) то вполне могли бы и купить, понятно что этого не будет. Но тот факт что Тебас хочет видеть его только в Реале - говорит о многом
Ну да, Мбаппе прям спит и видит как переходит в Атлетико. Тут люди прикидываются или на серьезных щах несут такой бред?
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DolJun
Ответ Дмитрий Гончаров
Ты же мне пару веток назад рассказывал, что Азар не провальный трансфер) А сейчас уже "пример Азара" (провал) и "куда логичнее будет перейти в апл" (более слабую лигу)...) Биполярочка должунь?
не провальный? димон, у тебя какая-то подмена понятий) азар не провальный трансфер в сравнении с некоторыми другими, а не в отрыве) но ты красиво выдернул мои слова из контекста)
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Sergey Kuznetsov
Ответ Фёдор Кузнецов
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Как то агрессивно вы общаетесь, прям как Тебас говорит о ПСЖ или Сити на любой пресс-конференции. То, что кажется для вас очевидным может им и не быть. Ваши очевидности - ваши проблемы!
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Moscwow
Ответ Hella black
Более откровенного подтрунивания за Столичный Кабинет сложно придумать. Вся Королевская сюита и вся верхушка Испании сидят на ВИП ложах Бернабеу.
А кто сидит в вип ложах коррупционеров на спотифай?
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Фёдор Кузнецов
Ответ Sergey Kuznetsov
не поддерживает в качестве руководителя Ла Лиги, так? причём тут мой комментарий?
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olia.cuznets2013
Мбаппе играет на позиции Винни, а Реалу нужна замена Бензема, если перейдет , то будет та же история, что и в ПСЖ, будет играть в связке с Бензема/Месси, а Винни/Неймар лишние.
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Sergey Kuznetsov
Ответ Фёдор Кузнецов
В твоём комментарии написано что Реал бы мог подписать Тебаса, но если Мадрид никогда за него не голосовал, то значит Мадрид его не поддерживает
не поддерживает в качестве руководителя Ла Лиги, так?
причём тут мой комментарий?
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ДЖИН
Тебас бы лучше смотрелся в защите чем Рюдиггер и тем более в нападении чем Винисиус..Стоит подписать , зачем нужен этот Мбаппе.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Sergey Kuznetsov
спасибо за информацию, конечно, но я вроде ничего такого и не утверждал
В твоём комментарии написано что Реал бы мог подписать Тебаса, но если Мадрид никогда за него не голосовал, то значит Мадрид его не поддерживает
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Zidan GOAT
Ответ Hella black
Более откровенного подтрунивания за Столичный Кабинет сложно придумать. Вся Королевская сюита и вся верхушка Испании сидят на ВИП ложах Бернабеу.
Клуб королевский, поэтому и сидят там. Название историческое легендарное, традиции хранят. Конечно же вся верхушка Испании не хочет сидеть на спотифай арене
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aidos_1979
Ответ vals1702
кто вместо Негрейры будет тащить судейский проект ?
Тебас же в открытую тащит мадридский шлак
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Sergey Kuznetsov
Ответ Фёдор Кузнецов
Реал за Тебаса никогда не голосовал
спасибо за информацию, конечно, но я вроде ничего такого и не утверждал
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Фёдор Кузнецов
Ответ Sergey Kuznetsov
Реал, подпишите уже Тебаса, в конце то концов
Реал за Тебаса никогда не голосовал
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Sergey Kuznetsov
Ответ Михаил Сафонов
А твою в качестве снаряда для разрядки после поражений, что за бред ты написал?
вам необязательно уподобляться ему, чтобы сообщить, что он не прав
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Scorpion
Мне кажется стиль Ливерпуля ему больше подходит
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Пенс
в смысле? А если наша бчк присядет на очередной рычажок, то разве она не сможет? Кто-кто, а наша бчк умеет себя продавать даже лучше, чем любая представительница самой древней профессии.
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Ansu Fati
Hala Madrid!
- добавил Хавьер Тебас
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Егор Крид58
Ответ Real_v_dushe
Тебас также признался, что он каталонец по национальсти
Национальность — принадлежность человека к определённой нации или к определённому национальному государству.
А любовь - это собственный и осознанный выбор
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Мохнатый55
Ответ РВКИН СУ ГС СВ
А кто может позволить себе Мбаппе в Ла Лиге, кроме Реала?Если никто, то получается, что Тебас тут не соврал?
А Реал может позволить? У Мбаппе зарплата порядка 75 млн в год с учётом налогов.
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Михаил Сафонов
Ответ Егор Крид58
почему только Реал? продаст Атлетико (гризи, Феликса и ещё пару игроков) то вполне могли бы и купить, понятно что этого не будет. Но тот факт что Тебас хочет видеть его только в Реале - говорит о многом
Мбаппе пойдет только в Реал, очевидно же
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Михаил Сафонов
Ответ Umar Yunuszoda
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А твою в качестве снаряда для разрядки после поражений, что за бред ты написал?
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Михаил Сафонов
Мадрид тебе ничего не должен, популист
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Umar Yunuszoda
Ответ Sergey Kuznetsov
Реал, подпишите уже Тебаса, в конце то концов
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