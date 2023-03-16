Депутат Матвейчев о матче сборной России в Тегеране при конфликте Ирана и Израиля: «Надо играть. Вряд ли поле будет приоритетным объектом атак»

Депутат Госдумы высказался о безопасности проведения матча сборной России в Тегеране.

Матч сборных России и должен пройти 23 марта в Тегеране. Олег Матвейчев ответил на вопрос о том, насколько безопасно будет проведение этой игры в условиях конфликта Ирана и Израиля.

«Думаю, наши парни ничего не боятся. Вряд ли футбольное поле будет приоритетным объектом атак.

Если запланировали, надо играть, товарищеский же матч», – сказал Матвейчев.

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