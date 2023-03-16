Депутат Матвейчев о матче сборной России в Тегеране при конфликте Ирана и Израиля: «Надо играть. Вряд ли поле будет приоритетным объектом атак»
Депутат Госдумы высказался о безопасности проведения матча сборной России в Тегеране.
Матч сборных России и Ирана должен пройти 23 марта в Тегеране. Олег Матвейчев ответил на вопрос о том, насколько безопасно будет проведение этой игры в условиях конфликта Ирана и Израиля.
«Думаю, наши парни ничего не боятся. Вряд ли футбольное поле будет приоритетным объектом атак.
Если запланировали, надо играть, товарищеский же матч», – сказал Матвейчев.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
-Поедете?
-Нет 🙃
Карпин кричит, что "нужен тепм и прессинг"," больше агрессии" и "работаем в открытые зоны"... Азмун улыбается старым знакомыми и на ломаном русском что-то кричит... Игра протекает в теплой союзнической атмосфере, все улыбаются...
В паре километров буднично приводится в исполнение очередная смертная казнь... Жарко, идиллия, финальный свисток, дружеские 0:0...
Ну хорошо, что так. Парни выдохнут и раскрепостятся. Матвейчев же сказал…