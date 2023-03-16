Депутат Матвейчев о матче сборной России в Тегеране при конфликте Ирана и Израиля: «Надо играть. Вряд ли поле будет приоритетным объектом атак»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Государственная дума товарищеские матчи (сборные) Политика Олег Матвейчев Футбол

Депутат Госдумы высказался о безопасности проведения матча сборной России в Тегеране.

Матч сборных России и Ирана должен пройти 23 марта в Тегеране. Олег Матвейчев ответил на вопрос о том, насколько безопасно будет проведение этой игры в условиях конфликта Ирана и Израиля.

«Думаю, наши парни ничего не боятся. Вряд ли футбольное поле будет приоритетным объектом атак.

Если запланировали, надо играть, товарищеский же матч», – сказал Матвейчев.

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12 комментариев

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Alex Chernov
-Ну даже если и прилетит, что тут такого.. Обстановка сами понимаете. Поддержим ребят!
-Поедете?
-Нет 🙃
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avAngard
Ответ giallo-verde
Причем здесь Израиль? Израиль разве собирается бомбить Иран?
да ему покер,везде враги,везде война
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avAngard
Под шум и взрыв гранат играет наш отряд
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giallo-verde
Причем здесь Израиль? Израиль разве собирается бомбить Иран?
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Ковид 07.10.52
А давайте-ка всей думой и еще министрами в Иран поддержать футболистов, которых отправляете в рисковое мероприятие....
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Overkiller
"...вот к стадиону подъезжает автобус сборной России, за ним мы видим колонну техники с ПВО в цветах российского флага. А вот мы видим и аналогичную процессию с иранской стороны. Ничего сегодня не помешает дружбе наших стран на футбольном поле..."
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Спартак Уокер
Да израильтянам пофиг на этот матч
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korobokchekhova
А Ираку в Питере будет чего боятся, он не пояснил?
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Gornostaev
Товарищеский матч во время войны... Звуки крылатых ракет, где-то работает ПВО, далекие взрывы... Телекартина изредка нервно вздрагивает...
Карпин кричит, что "нужен тепм и прессинг"," больше агрессии" и "работаем в открытые зоны"... Азмун улыбается старым знакомыми и на ломаном русском что-то кричит... Игра протекает в теплой союзнической атмосфере, все улыбаются...
В паре километров буднично приводится в исполнение очередная смертная казнь... Жарко, идиллия, финальный свисток, дружеские 0:0...
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Этот Райола хочет денег
Тегеран 2023. Черчилль, Рузвельт и Сталин к понятию испанского стыда на том свете узнали новое- кринж
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Arman FCSM
Матч будет бомба
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Трент Резнор
«Вряд-ли поле будет приоритетным обьектом атак».

Ну хорошо, что так. Парни выдохнут и раскрепостятся. Матвейчев же сказал…
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