Сын Негрейры за 3 месяца до финала Кубка Испании-2017 сообщил «Барсе», кто будет судить. Это может стать аргументом прокуратуры по делу о коррупции
«Барселона» за 3 месяца до финала Кубка Испании-2017 знала, кто будет судить игру.
Как пишет El Confidencial, Хавьер Энрикес Ромеро, сын бывшего вице-президента технического судейского комитета (CTA) Хосе Марии Энрикеса Негрейры, за три месяца до финала Кубка Испании 2017 года между «Барселоной» и «Алавесом» сообщил руководству каталонского клуба, кто будет судить матч. Отметим, что Ромеро тоже сотрудничал с «Барселоной» в вопросе о предоставлении отчетов о судьях.
27 февраля 2017 года Ромеро написал Альберту Солеру, который тогда занимал пост спортдиректора «Барселоны»: «Это будет Клос Гомес».
12 мая 2017-го, спустя 74 дня, Королевская испанская футбольная федерация сообщила, что Карлос Клос Гомес назначен арбитром финала Кубка Испании.
Как считают журналисты El Confidencial Хосе Мария Ольмо и Беатриз Парера, это сообщение показывает, что «Барселона» использовала Негрейру и его сына для получения доступа к закрытой информации о судьях. Это может стать одним из аргументов прокуратуры по делу.
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