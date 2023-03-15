Сын Негрейры за 3 месяца до финала Кубка Испании-2017 сообщил «Барсе», кто будет судить. Это может стать аргументом прокуратуры по делу о коррупции

Теги Барселона Ла Лига Кубок Испании судьи Алавес Карлос Клос Гомес Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Барселона» за 3 месяца до финала Кубка Испании-2017 знала, кто будет судить игру.

Как пишет El Confidencial, Хавьер Энрикес Ромеро, сын бывшего вице-президента технического судейского комитета (CTA) Хосе Марии Энрикеса Негрейры, за три месяца до финала Кубка Испании 2017 года между «Барселоной» и «Алавесом» сообщил руководству каталонского клуба, кто будет судить матч. Отметим, что Ромеро тоже сотрудничал с «Барселоной» в вопросе о предоставлении отчетов о судьях.

27 февраля 2017 года Ромеро написал Альберту Солеру, который тогда занимал пост спортдиректора «Барселоны»: «Это будет Клос Гомес».

12 мая 2017-го, спустя 74 дня, Королевская испанская футбольная федерация сообщила, что Карлос Клос Гомес назначен арбитром финала Кубка Испании.

Как считают журналисты El Confidencial Хосе Мария Ольмо и Беатриз Парера, это сообщение показывает, что «Барселона» использовала Негрейру и его сына для получения доступа к закрытой информации о судьях. Это может стать одним из аргументов прокуратуры по делу.

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52 комментария

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Svetlana Ivanova
Смысл назначать за 3 месяца судью? А если бы за эти три месяца с ним что-нибудь случилось. Странно как-то все это звучит.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Сын Негрейры
Buenas tardes!
Buenos* tardes, Raymondo©
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Zidan GOAT
Ответ 9chymzyxvz
Не так. Просто изучают как он судит предыдущие игры, анализируют решения и т.д.
Да да, это же очень важно в футболе ) хватит пытаться отмазать этот позор)
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Axmat Cecenov
Ответ Konstantin Frolov
А Алавес спрашивал?
Так и Барселона недолжна была спрашивать, это закрытая информация. Барселона это знала, но узнавала кто будет судить.
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Dizzod
Ответ AIBOLIT66
я за полгода могу сказать что финал кубка будет судить Карасёв...остальных к тому времени уволят
А что бесплатно сообщаешь. Продай инфу Зениту, у них денег много.
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therealgreenman
Ответ Alexvu10
Между вторым полуфиналом и финалом было больше 3,5 месяцев) так что айда в сегунду и с песней)
Да хоть в фнл, просто логика должна присутствовать в новости, я понимаю что хочется по злорадствовать, вот для такого желтухи и существуют
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red hikkikomori
Ответ Сын Негрейры
Buenas tardes!
Оперативно)
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Хызыр
Ну есть хоть какая то зацепка. Все понимают, что там полностью вся инфа сливалась, судей подкупали толпами, просто доказать сложно. Отобрать нужно все трофеи командные и личные у Месси. По игре в ПСЖ мы видим, что он абсолютно бесполезен при нейтральном судействе.
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Сын Негрейры
Ответ red hikkikomori
Ждём пользователя с ником "сын негрейры" на спортс ру)
Buenas tardes!
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Макс Кидалов
Влияет прямо. Барса готовит план и отправляет к судье элитную эскортницу, которая соблазняет судью, потом делает фото и видео когда она переспят, и говорит судье если не будешь подсуживать барсе и не назначишь пенальти или красную, то я покажет жене судьи.
Я такое видел в фильме про ментов, вы случайно там не работаете?
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Roja
на месте спорта, уже бы добавлял таблицу сегунды
будет одной из популярных
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Tigran Voskanyan
И какое это преимущество даёт?
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Astret
Кто то все еще сомневается?
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Женя Гостев
Барса не вышла в финал. Соперник Алавес и допустим узнали, кто судья. Хотя доказательства на уровне. Реал сегодня пройдет дальше. Их комиссия назначает. Вам может тогда судейский корпус весь распустить? Или там всё ок? Раз это такое страшное преступление. Я не спорю, возможно знать судью это преимущество. Но нафиг это знать за 3 месяца? Чтобы что? Там 3-4 судьи обычно которые судят все топ матчи. В чем смысл?
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Dowlet Gandymow
какое адекватное доказательство!
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Нефанатик
Ответ Karpikoff
То есть, если например адвокат за несколько месяцев до суда клиенту сообщит имя судьи, то все участники процесса коррупционеры? Смех...
Такое абсурдное сравнение мог привести только сильно недалекий человек))
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Экселлент
Буква "Ю" - *****😂
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Robs8n Madrid
Ответ Александра Александрова
Как Барселона начала драть судейский реал , так сразу прошёл какой то нелепый спектакль , первый кого нужно проверять на работу с судьями это реал , но кто же будет проверять главный кабинет , ведь сразу выйдут на себя)
Иди на кухню, Саша
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Konstantin Frolov
Ответ Axmat Cecenov
Почему только Барсе сказали? Надо было и Алавесу говорит, кто будут судить
А Алавес спрашивал?
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Нефанатик
Сейчас мамкины юристы раскачают всем что это ничего не значит. И не важно, что это закрытая информация. Вердикт в песочнице фанатов Барсы однозначен. Во всем виноват Перес.
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Alexvu10
Ответ therealgreenman
Ну так за столько времени до финала сама Барса ещё не могла знать будет она в финале или нет, а судью сразу обозначили на финал
Между вторым полуфиналом и финалом было больше 3,5 месяцев) так что айда в сегунду и с песней)
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Real0494
Ответ Футбол_это_жизнь
Ахахаххаха С такими доказательствами они могут выиграть в суде только плюшевого мишку или зайчика как в тире на выбор
Ну тебе лучше знать законы Испании)
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zzzeeerrrooo
Лол , а где гарантия что судья не заболеет и его нужно будет заменить?
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Руслан И
Ответ Макс Кидалов
Влияет прямо. Барса готовит план и отправляет к судье элитную эскортницу, которая соблазняет судью, потом делает фото и видео когда она переспят, и говорит судье если не будешь подсуживать барсе и не назначишь пенальти или красную, то я покажет жене судьи.
Это же не дипломат или посол, зачем такие серьезные меры .
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Anttii
Ответ Karpikoff
То есть, если например адвокат за несколько месяцев до суда клиенту сообщит имя судьи, то все участники процесса коррупционеры? Смех...
А если имена присяжных?
+7
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